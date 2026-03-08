Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

La Selección Mexicana llega al Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer en tres de sus últimos cuatro duelos ante Estados Unidos. (AP Photo/Marta Lavandier)

En el contexto del Clásico Mundial de Beisbol 2026, la Selección Mexicana llega a su próximo duelo frente a Estados Unidos el 9 de marzo con una sorprendente serie de resultados que han cambiado la narrativa en la rivalidad más seguida de la región.

México ha logrado tres victorias en sus últimos cuatro enfrentamientos contra el equipo estadounidense, un registro que ha despertado expectativas y presión de ambos lados antes del nuevo capítulo entre ambas novenas.

El historial reciente del Clásico Mundial de Béisbol refuerza la imagen de México como verdugo recurrente del favorito estadounidense. (Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

En cada edición del torneo, México ha demostrado solidez frente a una de las más grandes potencias del beisbol mundial. Por ello, la expectativa por este encuentro no sólo radica en el historial reciente, sino en el impacto que han tenido estos resultados en la imagen internacional de ambos equipos.

México, el verdugo recurrente del favorito

La tendencia positiva de México frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol se ha forjado con triunfos que han sorprendido a especialistas y aficionados. En los duelos recientes, el equipo mexicano ha conseguido:

16 de marzo de 2006: México 2-1 Estados Unidos

8 de marzo de 2013: México 5-2 Estados Unidos

12 de marzo de 2023: México 11-5 Estados Unidos

La última ocasión en que los estadounidenses se llevaron el triunfo fue durante la edición de 2006, sellando una victoria 2-0, pero desde entonces México ha sostenido una serie de victorias que han marcado un precedente.

El triunfo de México 11-5 sobre Estados Unidos en 2023 consolidó su tendencia positiva en el Clásico Mundial de Beisbol. REUTERS

El historial muestra que México no solo ha sido competitivo, sino que ha logrado superar a un rival que suele figurar entre los favoritos, reforzando la etiqueta de “verdugo” en el contexto internacional.

Figuras y claves en el arranque del torneo

En la edición actual, México se presentó con una ofensiva sólida ante Gran Bretaña, imponiéndose 8-2 gracias a las actuaciones de:

Nacho Álvarez Jr. , quien inauguró la pizarra con un cuadrangular

Jonathan Aranda , protagonista con un jonrón de tres carreras en la octava entrada

Álex Thomas y Randy Arozarena , quienes impulsaron carreras importantes

Joey Ortiz , clave en la producción ofensiva

Javier Assad, abridor que mantuvo el control en las primeras entradas

Por su parte, Estados Unidos firmó un inicio contundente con un triunfo 15-5 sobre Brasil, destacando:

Aaron Judge , quien abrió el marcador con un cuadrangular

Brice Turang y Byron Buxton , protagonistas en rallies clave

Bryce Harper y Roman Anthony, productivos en la ofensiva

Así se vivió el HR de 3 carreras de Aranda que adelantó a la novena tricolor en su duelo de debut frente a Gran Bretaña. (X/ @WBCBaseball)

Ambos equipos llegan con victorias, pero la racha previa favorece a México, generando interrogantes sobre si logrará mantener esa superioridad.

Expectativa máxima para el nuevo enfrentamiento

De esta manera, el próximo partido entre México y Estados Unidos está programado para el 9 de marzo de 2026 en Daikin Park, Houston. El historial y los antecedentes recientes han convertido este duelo en uno de los más esperados del torneo.

Nacho Álvarez Jr. y Jonathan Aranda fueron figuras clave en la victoria de México sobre Gran Bretaña gracias a sus cuadrangulares decisivos. (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)

El resultado de este enfrentamiento no sólo podría definir el rumbo del grupo de cara al cierre, sino también reconfigurar la narrativa de una rivalidad que se ha fortalecido en los últimos años.

México tiene la oportunidad de extender su dominio, mientras que Estados Unidos buscará revertir la tendencia y recuperar terreno en el escenario internacional. El Clásico Mundial de Beisbol suma así un nuevo capítulo a la historia de estos enfrentamientos, que cada vez ganan mayor trascendencia.