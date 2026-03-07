México Deportes

Rachel García es expulsada después de que se encontrara sustancia en su guante: LMS aclara la sanción

El incidente ocurrido durante el partido entre Bravas de León y Diablos Rojos Femenil generó polémica entre los aficionados y las propias jugadoras

La lanzadora estrella de Bravas
La lanzadora estrella de Bravas de León fue sancionada tras hallarse una sustancia pegajosa en su guante. REUTERS/Go Nakamura

La reciente expulsión de Rachel García durante un partido de la Liga Mexicana de Softbol generó gran controversia y reacciones inmediatas tanto en el ámbito deportivo como entre los aficionados.

El incidente, ocurrido en el Estadio Alfredo Harp Helú, puso sobre la mesa el debate sobre el uso de sustancias en el softbol profesional y la claridad de las normas que rigen el juego.

La expulsión de Rachel García
La expulsión de Rachel García en la Liga Mexicana de Softbol desató críticas sobre el uso de sustancias y el criterio arbitral. (X/ @bravasdeleon)

En este sentido, la conversación se ha volcado hacia el recuento de cómo sucedieron los hechos, la explicación oficial de la liga y la reacción del equipo de Bravas de León ante la sanción impuesta a su lanzadora estelar.

La expulsión de Rachel García: qué ocurrió en el terreno de juego

En pleno desarrollo del partido entre Bravas de León y Diablos Rojos Femenil, una revisión al guante de García desencadenó el conflicto. La jugadora acababa de romper el récord de ponches en la temporada, lo que aumentó la atención sobre el caso.

  • La solicitud de revisión fue hecha por la manager de Diablos Rojos Femenil al cierre de la tercera entrada.
  • Los umpires detectaron una mancha prominente y una sustancia pegajosa en el guante de García.
  • Se identificó la sustancia como brea, comúnmente utilizada para mejorar el agarre.
  • Los oficiales decidieron la expulsión inmediata de la jugadora, siguiendo el reglamento.
En sus redes, las propias Bravas de León viralizaron el momento, mostrando apoyo incondicional a su pitcher. (Instagram/ bravasdeleon)

La presencia de brea no es ilegal en la LMS, pero si su acumulación es excesiva o genera condiciones anormales en el guante, los umpires están facultados para intervenir y sancionar.

La postura oficial de la LMS y la sanción aplicada

La Liga Mexicana de Softbol emitió un comunicado para aclarar la situación y explicar el marco normativo que respaldó la decisión arbitral. El organismo enfatizó la importancia de mantener la integridad competitiva.

  • La LMS confirmó que la decisión de expulsar a García se ajustó al reglamento vigente y al de la World Baseball Softball Confederation.
  • La sanción sólo aplica para el partido en disputa, sin suspensión para juegos posteriores.
  • El uso de brea está permitido, pero la acumulación o aplicación directa puede ser sancionada si se considera una condición anormal.
La Liga Mexicana de Softbol
La Liga Mexicana de Softbol explicó que la expulsión siguió el reglamento ante el hallazgo de brea excesiva en el guante de la jugadora. (@LigaMexSoft)

De este modo, Rachel García quedó habilitada para participar en el siguiente partido, y la LMS reafirmó su compromiso con el juego limpio y la transparencia en la aplicación de las reglas.

Respaldo total de Bravas de León y defensa de la jugadora

Tras el incidente, Rachel García publicó un mensaje en sus redes sociales en el que negó haber infringido las reglas y defendió su integridad profesional. El club Bravas de León expresó de inmediato su apoyo público a la jugadora, asegurando que confían plenamente en su honestidad y en su calidad como deportista dentro y fuera del campo.

El club Bravas de León
El club Bravas de León defendió públicamente la honestidad de Rachel García y reiteró su confianza en la deportista. (Instagram/ rachel_00_garcia)

El caso ha puesto bajo la lupa el uso de sustancias en el deporte nacional y ha abierto la puerta a una posible revisión reglamentaria, sin empañar el respaldo de la afición y su equipo hacia una de las grandes figuras del torneo.

Temas Relacionados

Rachel GarcíaBravas de LeónDiablos RojosDiablos FemenilLiga Mexicana de Softbolmexico-deportesmexico-noticias

