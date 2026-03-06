México Deportes

Necaxa vs Pumas: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para mantenerse competitivos en la tabla del torneo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
La Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX presenta el duelo entre Necaxa y Pumas, dos equipos que buscan sumar puntos para mejorar su posición en la tabla en la recta media del torneo.

El encuentro se disputará en Aguascalientes, donde los Rayos intentarán aprovechar su condición de local frente a un conjunto universitario que busca mantenerse competitivo rumbo a las fases finales.

Ambos equipos llegan con la necesidad de consolidar su rendimiento dentro del campeonato, en un partido que puede influir en sus aspiraciones dentro de la clasificación.

¿Cómo llegan ambos equipos?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
El conjunto de los Rayos afronta este compromiso con la intención de aprovechar el respaldo de su afición en el Estadio Victoria para sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

A lo largo del torneo, Necaxa ha mostrado momentos destacados en su funcionamiento, por lo que buscará capitalizar sus oportunidades frente a su público y sostener su aspiración de mantenerse en la lucha dentro de la tabla.

Del otro lado, Pumas llega con el objetivo de mantenerse entre los equipos protagonistas del Clausura 2026. El equipo universitario cuenta con elementos capaces de generar peligro en el frente ofensivo y tratará de imponer su estilo de juego en condición de visitante.

Un resultado positivo fuera de casa representaría un paso importante para seguir escalando posiciones y encarar la segunda parte del torneo con mejores perspectivas.

Cuándo y dónde ver Necaxa vs Pumas

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
El encuentro entre Necaxa y Pumas se disputará el viernes 6 de marzo de 2026 en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

-Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

-Televisión abierta: Azteca 7

-Transmisión digital: Claro Sports

