Cómo llega Brasil, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

La canarinha buscará conseguir su primera victoria en un campeonato del mundo, luego de que en 2013 se quedara con marca de 0-3

La canarinha buscará conseguir su primera victoria en un campeonato del mundo, luego de que en 2013 se quedara con marca de 0-3. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El Clásico Mundial de Béisbol está a la vuelta de la esquina y los rosters comienzan a conformarse, donde algunos equipos apuntan al campeonato mientras que otros buscan hacer historia en el torneo pese a no contar con grandes jugadores dentro de la MLB.

Un claro ejemplo de ello es Brasil, quienes carecen de la tradición beisbolera que tienen otros países y parten como la principal víctima del Grupo B. Sin embargo, buscarán callar bocas para lograr algo jamás antes visto en su historia.

Roster Brasil

La plantilla del cuadro sudamericano cuenta con pocos jugadores con experiencia dentro de la MLB. (REUTERS/Pilar Olivares)

Con una alta presencia de peloteros con raíces asiáticas dentro del roster , la selección brasileña busca ser competitiva y hacer historia en el Clásico Mundial de Béisbol.

A continuación, te presentamos la lista de jugadores con la que Brasil participará en el torneo:

Pitchers

  • Pietro Albanez (Pittsburgh Pirates)
  • Gabriel Barbosa (Philadelphia Phillies)
  • Joseph Contreras (Blessed Trinity High School)
  • Tiago Da Silva (Guerreros de Oaxaca)
  • Murilo Gouvea (Fortitudo Baseball)
  • Hugo Kanabushi (Tokyo Yakult Swallows)
  • Pedro Da Costa Lemos (Everett AquaSox)
  • Tomás López (Universidad de Columbia)
  • Daniel Missaki (Texas Rangers)
  • Oscar Nakaoshi (Adelaide Giants)
  • Eric Pardinho (Saraperos de Saltillo)
  • Enzo Sawayama (Agente libre)
  • Rodrigo Takahashi (Saitama Seibu Lions)
  • Thyago Vieira (Toros de Tijuana)
  • Héctor Villarroel (Pericos de Puebla)

Catchers

  • Gabriel Carmo (Halcones de Córdoba)
  • Gabriel Gomes (Cincinnati Reds)
  • Enzo Hayashida (Agente libre)
  • Matheus Silva (Agente libre)

Infielders

  • Dante Bichette Jr (Agente libre)
  • Vitor Ito (Hanshin Tigers)
  • Felipe Koragi (Agente libre)
  • Felipe Mizukosi (Agente libre)
  • Tiago Nishiyama (Agenda libre)
  • Leonardo Reginatto (Olmecas de Tabasco)
  • Lucas Rojo (Agente libre)

Outfielders

  • Osvaldo Carvalho (Nikkei Marilia)
  • Gabriel Maciel (Athletics)
  • Victor Mascai (Naranjeros de Hermosillo)
  • Lucas Ramírez (Tri-City Dust Devils de ACL Angels)

Calendario en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Brasil se enfrentará a México, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos en búsqueda de su primera victoria en un Clásico Mundial.(REUTERS/Pilar Olivares)

Brasil competirá en el Grupo B, con sede en Houston del 5 al 17 de marzo y este será su calendario completo de juegos:

Viernes 6 de marzo

  • Estados Unidos vs Brasil
  • 19:00 horas

Sábado 7 de marzo

  • Italia vs Brasil
  • 12:00 horas

Domingo 8 de marzo

  • Brasil vs México
  • 18:00 horas

Lunes 9 de marzo

  • Brasil vs Gran Bretaña
  • 18:00 horas

A pesar de no contar con grandes figuras, el cuadro sudamericano buscará romper los pronósticos y hacer historia en el Clásico Mundial de Béisbol.

Historia en Clásicos Mundiales

Después de 13 años, Brasil volverá a participar en un Clásico Mundial de Béisbol. (REUTERS/Pilar Olivares)

Brasil regresa al Clásico Mundial de Béisbol por segunda vez tras debutar en 2013, con el objetivo de conseguir su primera victoria en el certamen.

Pese a no conseguir triunfo en la edición del 2013, Brasil sorprendió al darle pelea a Japón al irse por delante en la pizarra por 3-2 en la quinta entrada con un doble remolcador de Reginatto, uno de los jugadores con más experiencia en esta selección.

Sin embargo, los nipones reaparecieron en el octavo rollo con un rally de tres carreras para conseguir la victoria.

En aquella ocasión, Brasil se fue de 0-3 sin poder conseguir una victoria.

