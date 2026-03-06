Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal en conferencia de prensa previo al México vs Brasil (Alexander Ortiz/ Infobae México)

La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Brasil el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Como parte de las actividades previas al encuentro, Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal hablaron en conferencia de prensa sobre la importancia del encuentro.

Pese a que es un encuentro amistoso, dentro del Tri se están tomando toda la seriedad del duelo, pues buscarán salir con un resultado positivo, en especial por la condición de locales que tendrán en la Ciudad de México.

La defensa del Washington Spirit expresó optimismo respecto al desempeño de la Selección Mexicana Femenina previo al amistoso ante Brasil y enalteció la unidad que hay con Pedro López.

Las jugadoras Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal coincidieron que el México vs Brasil servirá para medir la calidad de la Selección Mexicana a nivel internacional de cara al Mundial 2027 (Alexander Ortiz/ Infobae México)

“Yo veo al equipo bien. Internamente estamos bien, creo que cuando a nivel individual estamos viviendo un buen momento es más fácil entrenar al equipo. Entonces, hemos tenido dos partidos complejos, de visita en circunstancias complejas y lo importante es que hemos ganado, hemos metido buena cantidad de goles porque sabemos que va a ser importante en el último partido donde nos vamos a jugar, prevemos que nos juguemos la clasificación”.

Bernal enfatizó que el equipo ha enfrentado dos partidos complejos como visitante, en circunstancias adversas, y que lo relevante ha sido obtener victorias y marcar una buena cantidad de goles.

La defensa destacó la relevancia de la diferencia de goles, subrayando que la exigencia de no conformarse proviene tanto del cuerpo técnico como del staff. Bernal mencionó: “Esa exigencia de no conformarnos, sino siempre ir por más”. Añadió que el equipo ha establecido objetivos claros para el año y que todas las jugadoras están trabajando con intensidad, conscientes de los retos. “Sabemos que no va a ser fácil, pero como selección estamos muy fuertes, internamente”, concluyó.

Jacqueline Ovalle cree que medirse ante Brasil permitirá evaluar el nivel de México para el Mundial 2027

La "Maga" Ovalle cree que el partido contra Brasil permitirá analizar el nivel deportivo de la selección (Alexander Ortiz)

La Maga reconoció que el grupo ha enfrentado dos encuentros difíciles como visitante y en situaciones complicadas, remarcando la importancia de haber conseguido victorias y una buena cantidad de goles. Subrayó que este aspecto será fundamental en el último partido, donde el equipo prevé disputar la clasificación.

“Creo que hemos estado trabajando muy bien cada quien desde sus clubes. Pienso que tenemos una muy buena selección, nos hemos enfrentado contra muy buenos rivales”, sentenció.

Finalmente, reconoció que el partido contra Brasil les permitirá conocer el nivel que tiene el futbol mexicano para retos como su clasificación al Mundial 2027.

“Ahora, tenemos un compromiso muy grande para poder clasificar a México al mundial. Entonces, hay que darle vuelta a la página y saber que se viene un partido muy importante contra Brasil. Y pues es medirte contra uno de los mejores equipos del mundo y saber dónde está parado realmente México”.