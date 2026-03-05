México vs Brasil Femenil es “un partido especial”, asegura Pedro López

Pedro López, entrenador de la Selección Femenil de México, expresa su emoción y expectativa por el próximo encuentro contra Brasil, calificándolo como un 'partido especial'. (Alexander Ortiz/ Infobae México)

La Selección Mexicana Femenil se alista para enfrentarse a Brasil en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. En el camino de preparación para la Copa Mundial Femenina 2027, Pedro López, director técnico del Tri Femenil, afirmó que este duelo genera una gran ilusión entre las jugadoras, cuerpo técnico y la afición.

En conferencia de prensa previo al duelo, el estratega se sinceró sobre la relevancia que tiene para el combinado nacional recibir a las brasileñas en la Ciudad de México el próximo sábado 7 de marzo, por lo que enalteció cómo ha crecido el futbol femenil en el país, que se ve reflejado en este tipo de eventos.

“Es un partido que les ilusiona. Además, jugamos en casa ante un estadio lleno. Eh, va a ser un equipo alegre, va a ser un equipo que trate de disfrutar ante un gran rival como es Brasil. Vamos a tratar de salir de ese partido con un gran resultado que nos refuerce el trabajo que están haciendo en cada día y también, pues por detrás, la evolución del fútbol femenil, de la liga, del trabajo de los clubes y de selección que se está haciendo en México, que tenga esa visibilidad con un buen resultado”, sentenció.

Pedro López quiere romper récord de asistencia en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes

Pedro López, entrenador de la Selección Mexicana Femenil, expresó que tanto las jugadoras como el cuerpo técnico está entusiasmado por enfrentarse a Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes (Alexander Ortiz/ Infobae México)

El entrenador señaló que las jugadoras se encuentran en óptimas condiciones, manteniendo un alto ritmo de entrenamiento y mostrando una disposición notable. López destacó: “Las jugadoras están bien, han estado entrenando a un gran ritmo, tienen una muy buena disposición. Se nota que es un partido especial que les motiva y que, pues, les permite estar concentradas y trabajando al máximo”.

Pedro López manifestó su sorpresa al ingresar a la sala de prensa y observar la presencia significativa de medios de comunicación, lo que, según él, evidencia la importancia del evento. “Ha sido una gran sorpresa entrar en esta sala y ver tantos medios, quiere decir que es un día especial también. Parece que la venta de entradas va muy bien. Podemos batir el récord de asistencia a un partido de selección nacional femenil”, afirmó.

Pedro López aclaró cuáles fueron sus criterios para la convocatoria para el Tri Femenil (Alexander Ortiz/ Infobae México)

El estratega subrayó que la expectativa generada alrededor del partido refleja la evolución del fútbol femenil en México. En sus palabras, el equipo está dando pasos consistentes para rendir al máximo nivel frente a un fútbol femenil con cada vez mayor repercusión, lo que contribuye a una mejor posición de la disciplina a nivel nacional e internacional.

*Con información de Alexander Ortiz, reportero