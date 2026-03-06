Dónde y a qué hora ver al mexicano Isaac del Toro en la Strade Bianche este sábado 7 de marzo

El atleta buscará continuar con su racha positiva en la pista. (X/Olimpismo Mexicano)

La expectativa por Isaac del Toro en el Strade Bianche crece entre los aficionados al ciclismo, quienes tendrán la oportunidad de seguir la competencia en vivo este sábado 7 de marzo.

Isaac del Toro es actualmente segundo en la clasificación mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI). El ciclista mexicano viene de ganar el UAE Tour de Arabia Saudita y vive “su mejor momento” en el inicio de la temporada.

En la Strade Bianche, Del Toro dirigirá al UAE Team Emirates y enfrentará a rivales de alto nivel. Entre ellos se encuentra su compañero, el esloveno Tadej Pogacar, líder internacional y cuatro veces campeón del Tour de France.

Para el “Torito”, la prueba en suelo italiano representa tanto un desafío inmediato como una parte clave de su preparación para los grandes objetivos del año. Busca imponer su calidad ante los mejores especialistas y consolidarse dentro de la élite del ciclismo internacional.

El originario de Ensenada se ha posicionado como el segundo mejor del ranking mundial. (IG Andorra Cycling Masters)

Claves del recorrido y la competencia en Italia

La Strade Bianche celebrará su edición número 20 con un trayecto de más de 200 kilómetros entre Vidritta y Le Tolfe. La ruta incluye 15 sectores de tierra, elemento distintivo de esta clásica de un solo día.

Este año, según los organizadores, la dificultad del recorrido será menor respecto a la edición anterior, lo que podría favorecer estrategias de carrera más arriesgadas. La prueba se destaca por su exigencia técnica y su peso entre las competencias internacionales más relevantes del calendario ciclista.

Superar los caminos italianos representa un paso fundamental para corredores como Del Toro, que además de buscar la victoria, emplean estas carreras como parte de su preparación para retos mayores, entre ellos, el Tour de France.

Tadej Pogacar, compañero de equipo de Del Toro, se proclamó campeón de esta competencia en 2025. (Marco AlpozziLaPresse vía AP)

A qué hora y dónde ver al ciclista

La carrera estará disponible en México a partir de las 03:40 am (hora del centro del país), con transmisión por ESPN y la plataforma Disney+ a lo largo de toda la ruta.

El evento se emite tanto por streaming como por televisión de paga, permitiendo a las audiencias mexicanas y latinoamericanas no perder detalle de la participación de Del Toro en una de las pruebas clásicas más destacadas a nivel internacional.

Del Toro busca su segunda victoria del año

El pasado 22 de febrero, el ciclista hizo historia al proclamarse campeón del UAE Tour 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar la clasificación general de una carrera por etapas del prestigioso calendario UCI WorldTour.

A sus 22 años, el corredor del UAE Team Emirates demostró una madurez táctica excepcional al defender el maillot rojo de líder durante la última jornada, superando en la clasificación final a figuras internacionales como el italiano Antonio Tiberi y el australiano Lucas Plapp.

El mexicano volvió a mostrar el sprint que lo ha llevado a lo más alto del ciclismo mundial. (Captura de pantalla)

La victoria se cimentó principalmente en la sexta etapa, donde Del Toro lanzó un ataque decisivo en el ascenso a Jebel Hafeet que le permitió desbancar a Tiberi y recuperar el liderato.

Durante la semana de competencia, el joven originario de Ensenada exhibió un dominio integral, resistiendo los ataques de sus rivales y manteniéndose protegido por su equipo en los tramos más complejos. Su éxito no solo representa un triunfo personal, sino un hito para el deporte latinoamericano al imponerse en una de las pruebas más relevantes del inicio de temporada en el Medio Oriente.

Con este resultado, Isaac del Toro confirma su ascenso meteórico en el ciclismo mundial, sumando este título a sus logros previos como el Giro de Italia sub-23 (Tour de l’Avenir) y victorias de etapa en competencias de alto nivel.