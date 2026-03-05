México vs Brasil: cuándo será el amistoso internacional femenino en el Estadio Ciudad de los Deportes

México y Brasil se enfrentan este sábado 7 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en un amistoso internacional femenino que promete emociones desde el Estadio Ciudad de los Deportes.
La Canarinha continúa su preparación rumbo al Mundial Femenil 2027, en el cual serán anfitriones, por lo que el público mexicano en la capital de la República podrá disfrutar de una de las mejores selecciones en el mundo como lo es el Scratch du Oro.
Cómo llega la selección mexicana a este encuentro
Después de encarar su compromiso de eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina ante Santa Lucía, la selección mexicana sigue preparándose rumbo a lo que será el cierre del proceso clasificatorio y lo hará frente a la actual pentacampeona de América como lo es Brasil.
La actualidad del tricolor es positiva, ya que de dos juegos que han tenido en las eliminatorias suman dos triunfos, los cuales las colocan en lo más alto del grupo con seis puntos con la misma cantidad de unidades que Puerto Rico pero con mejor diferencia de goles.
Sin embargo, ese último encuentro frente a las boricuas en las eliminatorias mundialistas será determinante para definir si pueden avanzar a la última fase del clasificatorio rumbo al Mundial Femenil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Esta no será la primera vez que se enfrentan a Brasil, ya que se vieron las caras en la Copa Oro Femenina 2024, donde cayeron en semifinales por goleada de 3-0.
La convocatoria de Pedro López para el encuentro frente a Brasil es la siguiente:
- Itzel Velasco, América
- Greta Espinoza, Tigres
- Kimberly Rodríguez, América
- Alexia Delgado, Tigres
- Scarlett Camberos, América
- Diana Ordóñez, Tigres
- Kiana Palacios, América
- Diana García, Rayadas
- Montserrat Saldívar, América
- Fátima Servín, Rayadas
- Ivonne Gutiérrez, Cruz Azul
- Alice Soto, Rayadas
- Esthefanny Barreras, Pachuca
- Reyna Reyes Portland, Thorns
- Kenti Robles, Pachuca
- Jacqueline Ovalle, Orlando Pride
- Karla Nieto, Pachuca
- Rebeca Bernal, Washington Spirit
- Charlyn Corral, Pachuca
- Nicolette Hernández, Boston Legacy
- Blanca Félix, Guadalajara
- Aaliyah Farmer, Chicago Stars
- Jasmine Casarez, Guadalajara
La guardameta Itzel Velasco fue reemplazada por Cecilia Santiago tras ser sometida a estudios médicos luego de la lesión sufrida en el encuentro de la Liga Mx Femenil ante las Rayadas de Monterrey.
Actualidad de Brasil
Brasil llega como pentacampeona de América tras obtener el título de la Copa América Femenina en 2025, venciendo a Colombia en la tanda de penales.
De 10 ediciones que se ha llevado a cabo el torneo continental, solamente en una ocasión no ha ganado la Canarinha y fue en 2006 cuando Argentina se quedó con el título.
Tal y como sucede en la rama varonil, Brasil ha asistido a todas las ediciones de la Copa Mundial Femenina pero nunca ha logrado ganarla, siendo subcampeona en 2007.
En Juegos Olímpicos se ha quedado con la medalla de plata en tres ocasiones: 2004, 2008 y 2024.