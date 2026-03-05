México vs Brasil: cuándo será el amistoso internacional femenino en el Estadio Ciudad de los Deportes

Las pentacampeonas de América visitarán territorio mexicano, donde la afición tendrá la oportunidad de ver en vivo a una de las mejores selecciones del mundo. [X/@Miseleccionfem]

México y Brasil se enfrentan este sábado 7 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en un amistoso internacional femenino que promete emociones desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

La Canarinha continúa su preparación rumbo al Mundial Femenil 2027, en el cual serán anfitriones, por lo que el público mexicano en la capital de la República podrá disfrutar de una de las mejores selecciones en el mundo como lo es el Scratch du Oro.

Cómo llega la selección mexicana a este encuentro

México logró eliminar a Paraguay para acceder a semifinales. (Mexsport)

Después de encarar su compromiso de eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina ante Santa Lucía, la selección mexicana sigue preparándose rumbo a lo que será el cierre del proceso clasificatorio y lo hará frente a la actual pentacampeona de América como lo es Brasil.

La actualidad del tricolor es positiva, ya que de dos juegos que han tenido en las eliminatorias suman dos triunfos, los cuales las colocan en lo más alto del grupo con seis puntos con la misma cantidad de unidades que Puerto Rico pero con mejor diferencia de goles.

Sin embargo, ese último encuentro frente a las boricuas en las eliminatorias mundialistas será determinante para definir si pueden avanzar a la última fase del clasificatorio rumbo al Mundial Femenil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta no será la primera vez que se enfrentan a Brasil, ya que se vieron las caras en la Copa Oro Femenina 2024, donde cayeron en semifinales por goleada de 3-0.

La convocatoria de Pedro López para el encuentro frente a Brasil es la siguiente:

Itzel Velasco, América

Greta Espinoza, Tigres

Kimberly Rodríguez, América

Alexia Delgado, Tigres

Scarlett Camberos, América

Diana Ordóñez, Tigres

Kiana Palacios, América

Diana García, Rayadas

Montserrat Saldívar, América

Fátima Servín, Rayadas

Ivonne Gutiérrez, Cruz Azul

Alice Soto, Rayadas

Esthefanny Barreras, Pachuca

Reyna Reyes Portland, Thorns

Kenti Robles, Pachuca

Jacqueline Ovalle, Orlando Pride

Karla Nieto, Pachuca

Rebeca Bernal, Washington Spirit

Charlyn Corral, Pachuca

Nicolette Hernández, Boston Legacy

Blanca Félix, Guadalajara

Aaliyah Farmer, Chicago Stars

Jasmine Casarez, Guadalajara

La guardameta Itzel Velasco fue reemplazada por Cecilia Santiago tras ser sometida a estudios médicos luego de la lesión sufrida en el encuentro de la Liga Mx Femenil ante las Rayadas de Monterrey.

Actualidad de Brasil

Brasil consigue su quinto campeonato consecutivo en la Copa América Femenina. (MEXSPORT)

Brasil llega como pentacampeona de América tras obtener el título de la Copa América Femenina en 2025, venciendo a Colombia en la tanda de penales.

De 10 ediciones que se ha llevado a cabo el torneo continental, solamente en una ocasión no ha ganado la Canarinha y fue en 2006 cuando Argentina se quedó con el título.

Tal y como sucede en la rama varonil, Brasil ha asistido a todas las ediciones de la Copa Mundial Femenina pero nunca ha logrado ganarla, siendo subcampeona en 2007.

En Juegos Olímpicos se ha quedado con la medalla de plata en tres ocasiones: 2004, 2008 y 2024.