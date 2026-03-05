México Deportes

México vs Brasil: cuándo será el amistoso internacional femenino en el Estadio Ciudad de los Deportes

Las pentacampeonas de América visitarán territorio mexicano, donde la afición tendrá la oportunidad de ver en vivo a una de las mejores selecciones del mundo

Guardar
Las pentacampeonas de América visitarán
Las pentacampeonas de América visitarán territorio mexicano, donde la afición tendrá la oportunidad de ver en vivo a una de las mejores selecciones del mundo. [X/@Miseleccionfem]

México y Brasil se enfrentan este sábado 7 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en un amistoso internacional femenino que promete emociones desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

La Canarinha continúa su preparación rumbo al Mundial Femenil 2027, en el cual serán anfitriones, por lo que el público mexicano en la capital de la República podrá disfrutar de una de las mejores selecciones en el mundo como lo es el Scratch du Oro.

Cómo llega la selección mexicana a este encuentro

México logró eliminar a Paraguay
México logró eliminar a Paraguay para acceder a semifinales. (Mexsport)

Después de encarar su compromiso de eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina ante Santa Lucía, la selección mexicana sigue preparándose rumbo a lo que será el cierre del proceso clasificatorio y lo hará frente a la actual pentacampeona de América como lo es Brasil.

La actualidad del tricolor es positiva, ya que de dos juegos que han tenido en las eliminatorias suman dos triunfos, los cuales las colocan en lo más alto del grupo con seis puntos con la misma cantidad de unidades que Puerto Rico pero con mejor diferencia de goles.

Sin embargo, ese último encuentro frente a las boricuas en las eliminatorias mundialistas será determinante para definir si pueden avanzar a la última fase del clasificatorio rumbo al Mundial Femenil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta no será la primera vez que se enfrentan a Brasil, ya que se vieron las caras en la Copa Oro Femenina 2024, donde cayeron en semifinales por goleada de 3-0.

La convocatoria de Pedro López para el encuentro frente a Brasil es la siguiente:

  • Itzel Velasco, América
  • Greta Espinoza, Tigres
  • Kimberly Rodríguez, América
  • Alexia Delgado, Tigres
  • Scarlett Camberos, América
  • Diana Ordóñez, Tigres
  • Kiana Palacios, América
  • Diana García, Rayadas
  • Montserrat Saldívar, América
  • Fátima Servín, Rayadas
  • Ivonne Gutiérrez, Cruz Azul
  • Alice Soto, Rayadas
  • Esthefanny Barreras, Pachuca
  • Reyna Reyes Portland, Thorns
  • Kenti Robles, Pachuca
  • Jacqueline Ovalle, Orlando Pride
  • Karla Nieto, Pachuca
  • Rebeca Bernal, Washington Spirit
  • Charlyn Corral, Pachuca
  • Nicolette Hernández, Boston Legacy
  • Blanca Félix, Guadalajara
  • Aaliyah Farmer, Chicago Stars
  • Jasmine Casarez, Guadalajara

La guardameta Itzel Velasco fue reemplazada por Cecilia Santiago tras ser sometida a estudios médicos luego de la lesión sufrida en el encuentro de la Liga Mx Femenil ante las Rayadas de Monterrey.

Actualidad de Brasil

Brasil consigue su quinto campeonato
Brasil consigue su quinto campeonato consecutivo en la Copa América Femenina. (MEXSPORT)

Brasil llega como pentacampeona de América tras obtener el título de la Copa América Femenina en 2025, venciendo a Colombia en la tanda de penales.

De 10 ediciones que se ha llevado a cabo el torneo continental, solamente en una ocasión no ha ganado la Canarinha y fue en 2006 cuando Argentina se quedó con el título.

Tal y como sucede en la rama varonil, Brasil ha asistido a todas las ediciones de la Copa Mundial Femenina pero nunca ha logrado ganarla, siendo subcampeona en 2007.

En Juegos Olímpicos se ha quedado con la medalla de plata en tres ocasiones: 2004, 2008 y 2024.

Temas Relacionados

Selección mexicanaBrasilAmistoso internacional femenilEstadio Ciudad de los DeportesFutbol femenilmexico-deportes

Más Noticias

Qué necesita México en el Clásico Mundial de Beisbol para avanzar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Los dos mejores equipos de Latinoamérica obtendrán su clasificación a la justa olímpica, que se celebrará en Estados Unidos

Qué necesita México en el

Grupo Pachuca asegura que el club León no saldrá de la ciudad pese a la venta del equipo

Jesús Martínez aclaró cuál es la situación del conjunto de los panzas verdes de cara a la venta

Grupo Pachuca asegura que el

Asociación de Hoteles descarta riesgo para la ocupación hotelera en el Mundial de 2026

Autoridades hoteleras destacan que la liberación de algunas habitaciones no pone en riesgo el alojamiento para turistas, selecciones y prensa internacional durante la justa mundialista

Asociación de Hoteles descarta riesgo

Miguel Layún se solidariza y paga la cirugía de Claudia Cid tras abandono de su club en Albania

La exjugadora de América y Cruz Azul denunció la falta de respaldo del KF Vllaznia Shkodër tras su grave lesión, evidenciando las carencias que enfrentan muchas jugadoras

Miguel Layún se solidariza y

Agreden a aficionado del Toluca tras victoria de los Diablos ante Pumas en Ciudad Universitaria

La directiva escarlata intervino rápidamente para solicitar la ayuda para localizar a su fan y brindarle atención

Agreden a aficionado del Toluca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue la relación de

Así fue la relación de la exnovia de “El Chapo” con René Arzate, hoy uno de los más buscados por EEUU

“El Sapo” sería el sucesor de “El Mencho” en el CJNG, según testigo de la FGR

Rancho Izaguirre cumple un año hoy: qué ha pasado con el mayor centro de reclutamiento del CJNG

“Te gustan los Doberman…”: ‘El Z-42’, exlíder de Los Zetas, amenazó a guardia en prisión de EEUU

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cazzu responde a sus detractores:

Cazzu responde a sus detractores: “No quiero que todo el mundo me ame”

Ana Luisa Peluffo: las películas de terror que protagonizó en el cine mexicano

Crecen rumores de supuestas citas secretas entre Christian Nodal y Ángela Aguilar previas a la ruptura con Cazzu

Pepe Aguilar se pronuncia sobre la violencia en México y la crisis en Jalisco

Edad de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères: ¿cuántos años se llevan?

DEPORTES

Qué necesita México en el

Qué necesita México en el Clásico Mundial de Beisbol para avanzar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Grupo Pachuca asegura que el club León no saldrá de la ciudad pese a la venta del equipo

Miguel Layún se solidariza y paga la cirugía de Claudia Cid tras abandono de su club en Albania

Agreden a aficionado del Toluca tras victoria de los Diablos ante Pumas en Ciudad Universitaria

Estos serían los equipos del ascenso que podrían jugar en Liga MX