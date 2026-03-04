Quién es José Miguel Bejos, posible comprador del Atlas y dueño de Pericos de Puebla

Las negociaciones para la posible venta del club han avanzado, luego de que Alejandro Irarragorri, presidente del equipo rojinegro, confirmara el interés de José Miguel Bejos (Cuartoscuro)

El futuro del Atlas en la Liga MX podría cambiar de manos en los próximos meses. Las negociaciones para la posible venta del club han avanzado, luego de que Alejandro Irarragorri, presidente del equipo rojinegro, confirmara el interés de José Miguel Bejos y su grupo empresarial.

El propio Irarragorri reveló en una entrevista concedida a un medio español que se han entablado conversaciones formales con el Grupo de José Miguel Bejos, actual propietario de los Pericos de Puebla. Esta declaración despejó las especulaciones y dio certeza sobre la seriedad de la propuesta.

Bejos, conocido por su actividad en el sector deportivo y empresarial, figura como uno de los candidatos principales para adquirir el club tapatío.

“Son unos de los que está en el proceso. No tenemos exclusividad con nadie, ni estamos cerrados con nadie. Y tenemos tres o cuatro grupos, incluido el suyo, que está en un proceso más avanzado que estaremos trabajando de cara al verano”, reveló.

Foto de archivo de aficionados del club Atlas. Estadio Jalisco, Guadalajara, México. 12 de diciembre de 2021. REUTERS/Henry Romero

¿Quién es José Miguel Bejos, posible comprador del Atlas?

José Miguel Bejos es socio fundador de Imágenes y Muebles Urbanos (IMU) y forma parte del consejo de administración del Grupo Mexicano de Aeronáutica, conglomerado que abarca firmas como Bell Helicopter México.

Además de encabezar una compañía constructora vinculada a la actual administración federal, Bejos posee los Pericos de Puebla, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, y funge como comisionado de la liga profesional de golf mexicana, donde impulsa el desarrollo de este deporte.

Egresado de la Universidad Anáhuac como economista, ha expandido su actividad empresarial más allá de la construcción, incursionando en sectores como el deporte y la publicidad exterior.

Grupo Orlegi aclaró la venta de Atlas (X/ @AtlasFC)

¿Cuánto cuesta el Atlas y por qué está en venta?

El periodista David Medrano, de Azteca Deportes, difundió en sus redes sociales que el precio estimado para adquirir a los Zorros del Atlas rondaría los 250 millones de dólares, aunque Grupo Orlegi podría aceptar una cifra mínima de 200 millones de dólares.

Cabe recordar que el pasado 15 de julio, Orlegi Sports oficializó el inicio del proceso de venta del club Atlas, después de seis años como propietarios.

Alejandro Irarragorri Gutiérrez, director de Grupo Orlegi, tomó la decisión de desprenderse de la franquicia tapatía para evitar incurrir en la multipropiedad y concentrar sus operaciones únicamente en el club Santos Laguna.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atlas - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 31, 2025 Atlas team bus arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Grupo Orlegi y su etapa con el equipo rojinegro

Durante la administración de Grupo Orlegi, Atlas atravesó una etapa de cambio profundo, consiguiendo romper una sequía de 70 años sin títulos al obtener el bicampeonato en el Apertura 2021 y el Clausura 2022. Sin embargo, en los torneos más recientes, el equipo ha mostrado un rendimiento deportivo por debajo de las expectativas, ha recibido críticas respecto a la conducción del club y se ha distanciado de su afición.