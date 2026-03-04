México Deportes

El mensaje que Paco Chacón dedicó a César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente

Tres silbantes de la Comisión de Árbitros de la FMF no han podido viajar de regreso a México tras concluir sus compromisos en la Primera División de Arabia Saudita

Paco Chacón se solidarizó con César Arturo Ramos por su situación en Medio Oriente (REUTERS/Hannah Mckay)

Tres árbitros mexicanos permanecen varados en Doha, Qatar a raíz del cierre del espacio aéreo en Medio Oriente, una consecuencia directa de la escalada de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos que ha afectado las conexiones internacionales.

Esta situación mantiene a César Arturo Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra sin posibilidad de regresar a México tras haber dirigido un partido en la Primera División de Arabia Saudita, según confirmó la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Ante esta situación, Francisco Chacón, ex árbitro mexicano, se solidarizó con sus compañeros de profesión. A través de redes sociales mandó un mensaje a los silbantes mexicanos que atraviesan momentos de incertidumbre.

Esto dijo Paco Chacón de la situación de los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente

La Comisión de Árbitros de la FMF explicaron que mantienen comunicación con la SRE para repatriar a los silbantes varados en medio oriente (FMF)

El actual comentarista deportivo lamentó que sus ex colegas estén atrapados en esta situación, principalmente por las condiciones que motivaron su traslado a Medio Oriente, que fue cumplir con su labor de árbitros de la FIFA.

“Hoy es un día para reflexionar, a 14,000 Kms de distancia viviendo horas de angustia y lejos, muy lejos de su País, se encuentran 3 árbitros Mexicanos que hace un semana salieron con rumbo a Arabia Saudita a hacer su trabajo y lo que más les gusta, arbitrar un partido de Fútbol, hoy Cesar Ramos, Alberto Morin y Marco Bisguerra están viviendo horas de incertidumbre después de que el sábado 28 febrero su vuelo de regreso con destino en Dallas fue redireccionado a Doha, Qatar por el cierre del espacio aéreo”, expresó.

Chacón expresó la solidaridad a César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra por lo que están viviendo: “Todo el gremio arbitral está incrédulo de lo que están viviendo estos tres guerreros mexicanos”. El mensaje incluyó un llamado a la esperanza para que los tres puedan regresar a México con sus familias y que este episodio quede solo como una anécdota en sus carreras.

Este fue el mensaje que Paco Chacón dedicó a los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente (X/ @pacochaconmx)

“Todo el gremio arbitral está incrédulo de lo que están viviendo estos tres Guerreros mexicanos, esperemos tenerlos pronto de regreso, y que todo quede en una anécdota más en sus exitosas carreras, fuerte abrazo a la distancia a los tres. Estaremos pendientes y esperando que pronto puedan regresar a México con sus familias. Ánimo Cesarin, Beto y Enano", finalizó.

¿Cuál es la situación de los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente?

La Comisión de Árbitros aseguró que mantiene coordinación constante con la Secretaría de Relaciones Exteriores para gestionar el retorno de los silbantes. El cierre de los aeropuertos en la región obligó a las autoridades mexicanas a buscar alternativas para repatriar a sus representantes arbitrales.

Según la información de la FMF, los tres se encuentran a salvo y hospedados en un hotel de Doha. La participación de los jueces en territorio saudita ocurrió luego de una convocatoria oficial para pitar en la Jornada 10 de la liga local, durante el enfrentamiento entre Al Qadisya y Al-Ettifaq.

