Alejandro Irarragorri confirma el inicio de la venta del club Atlas: “Está un proceso avanzado”

Grupo Orlegi confirmó el inicio de la venta del club Atlas (X/ @AtlasFC)

La venta del club Atlas está en marcha, según confirmó Alejandro Irarragorri en un reciente encuentro con la prensa. El empresario destacó el interés de varios grupos para adquirir la institución, entre ellos el mexicano José Miguel Bejos, y aclaró que el proceso avanza con distintos fondos y un banco estadounidense involucrados.

Irarragorri detalló que existen tres o cuatro grupos activos en las negociaciones para comprar el club, incluidos los encabezados por José Miguel Bejos, cuyo proyecto figura entre los que presentan avances más significativos.

Aclaró que Grupo Orlegi no ha establecido exclusividad con ninguna de las partes, y que la definición podría llegar durante los meses previos al verano. Entre los grupos interesados hay fondos de inversión y un banco con sede en Estados Unidos.

Foto: @aleirarragorri / IG.

“No estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie y tenemos tres o cuatro grupos, incluido el suyo, que está en un proceso más avanzado y en el cual estaremos trabajando de cara al verano”, sentenció.

Estrategia del Grupo Orlegi y ciclo del Atlas

Al explicar el motivo de la venta, Irarragorri subrayó que desde su llegada al Atlas, hace siete años, el proyecto tuvo un límite temporal claramente definido. “En el caso de la venta de Atlas, lo hemos hecho público, Atlas ha sido un proyecto que nosotros sabíamos que tenía una temporalidad, que hemos tenido el orgullo y la responsabilidad de gestionarlo durante los últimos siete años, que rompió una brecha de sequía de campeonatos de setenta años, no con un campeonato, sino con un bicampeonato, que hoy tiene una estructura fantástica, que tiene infraestructura de primer mundo en la parte de formación, la Academia AGA es un lugar fantástico, y nosotros hemos hecho público hoy que tenemos que pasar la estafeta a otro grupo que pueda llevarlo a donde Atlas tiene que llegar con, es un equipo que también tiene una gran afición”, expuso el directivo.

La gestión de Grupo Orlegi permitió que el club rompiera una sequía de 70 años sin títulos, y alcanzara un bicampeonato histórico ( EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

La gestión de Grupo Orlegi permitió que el club rompiera una sequía de 70 años sin títulos, y alcanzara un bicampeonato histórico. Además, reforzó su infraestructura y desarrolló la academia de formación AGA, citada por Irarragorri como “un lugar fantástico”. El titular reiteró que la venta está alineada con la visión original del grupo para asegurar el desarrollo a largo plazo del Atlas y garantizar su progreso bajo nuevos propietarios.

“Estamos en el proceso con un fondo, con un banco de inversión estadounidense, con distintos fondos que se han allegado de distintas partes[…] José Miguel Bejos es un buen amigo, es un gran empresario”.

Reconfiguración de Grupo Orlegi y conexión con España

Consultado sobre el impacto de la operación en la estrategia global de Grupo Orlegi, Irarragorri vinculó la decisión con una reorientación hacia nuevas metas, especialmente en España. “Pues hemos invertido mucho en el Sporting de Gijón, nada más date cuenta de las de las pérdidas que hemos asumido y de los aumentos de capital que hemos tenido que realizar, y seguiremos invirtiendo", puntualizó el empresario.

El cuadro del Atlas será vendido por el acuerdo de acabar con la Multipropiedad.

El dirigente explicó que la venta del club mexicano facilitará el fortalecimiento de la estructura directiva en Asturias y afianzará la apuesta por el equipo gijonés. Según Irarragorri, esta operación permitirá redistribuir esfuerzos y consolidar la presencia del grupo tanto en México como en España.

El cierre del proceso traerá una reorganización interna que, según la dirección, evidenciará el compromiso del grupo con el desarrollo deportivo y la gestión en ambos países.