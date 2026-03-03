Raúl Jiménez presume estar por encima de Messi y Cristiano Ronaldo: “Tengo el mejor porcentaje de efectividad”

El delantero de la Selección Mexicana se autoproclamó como uno de los mejores cobradores de la actualidad. (Jovani Pérez | Infobae México)

Raúl Jiménez, actual delantero del Fulham de Inglaterra, presumió un 100% de efectividad en penales en la Premier League, con trece anotaciones en igual número de intentos. El delantero mexicano afirma que esta marca lo coloca por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante la actual campaña.

Jiménez se considera más efectivo que otras figuras internacionales porque ha logrado convertir todos sus penales en la liga inglesa. A diferencia de Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han fallado en varias oportunidades a lo largo de sus carreras, el mexicano mantiene un registro perfecto de trece goles en trece lanzamientos. Esto lo sitúa como un referente entre los cobradores de penales y respalda su autopercepción de excelencia en este rubro.

Dentro de la Selección Mexicana también es el encargado de cobrar los tiros penales. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿El rey de los 11 pasos?

El delantero del Fulham lleva una racha invicta desde los once pasos, que lo posiciona como el segundo cobrador más efectivo en la historia de la Premier League. Solo Thierry Henry lo supera, con 23 anotaciones en veintitrés intentos. Por detrás de Jiménez se sitúa Yaya Touré, quien dejó su propio registro perfecto con 11 goles en once ejecuciones.

Esta estadística destaca la constancia del mexicano en una liga reconocida por su exigencia. Lo ubica dentro de un grupo selecto de futbolistas capaces de mantener la calma y la precisión bajo presión.

Raúl Jiménez se compara con figuras internacionales en penales

Durante una dinámica en una entrevista, Jiménez fue invitado a escoger al mejor cobrador de penales entre varios nombres, incluidos el suyo y los de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A medida que avanzaba en la selección, el mexicano respondió con seguridad y explicó que su elección no iba a cambiar sin importar el orden en el que se mencionaran los candidatos.

Para el mexicano, ni las estrellas más populares del mundo pueden alcanzarlo.

Jiménez también se situó por encima de otros referentes internacionales como Chicharito Hernández, Andrea Pirlo, Zinedine Zidane y Harry Kane en la disciplina de los penales. En la dinámica, reafirmó su postura sobre su eficacia ante jugadores de trayectoria destacada, dejando claro que confía plenamente en sus capacidades.

El propio jugador declaró: “Si me preguntas por penales, tengo el mejor porcentaje de efectividad”. Esta valoración personal refuerza la visión que tiene sobre sí mismo en esta faceta y su deseo de ser considerado un ejemplo para otros futbolistas de México y del fútbol inglés.

El delantero azteca se llevó los titulares este inicio de semana tras darle la victoria a su equipo y por esta peculiar celebración. (TW Fulham)

La posición de Jiménez en la historia de la Premier League

A nivel histórico, Jiménez lidera la estadística de efectividad en penales entre los jugadores en activo y solo es superado por Thierry Henry, quien convirtió veintitrés de veintitrés lanzamientos.

La proeza del mexicano lo destaca frente a leyendas como Yaya Touré, que quedó con un registro de once goles sin fallo, y lo distancia, en términos porcentuales, de otras estrellas asociadas al cobro de penales.

Para el delantero, su seguridad y regularidad lo distinguen como ejecutor de penales. Afirma que su desempeño lo respalda frente a cualquier comparación y mantiene la convicción de que su récord en la Premier League lo ubica por encima de cualquier otro jugador, incluidos Messi y Cristiano Ronaldo.