Paul Skenes será el pitcher abridor de Estados Unidos contra México en el Clásico Mundial de Beisbol

El ganador del CY Young de la Liga Nacional saltará a la lomita el próximo lunes 9 de marzo para enfrentarse a la selección mexicana. (AP Foto/Gene J. Puskar, File)

El mánager de Estados Unidos, Mark DeRosa, dio a conocer la rotación de abridores para los juegos de la fase de grupos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde figura Paul Skenes como el pitcher abridor para el enfrentamiento contra México.

Con esto, la escuadra de Benjamín Gil tendrá que prepararse para enfrentar a uno de los mejores lanzadores en la MLB como el as de la rotación en los Piratas de Pittsburgh.

Números de Paul Skenes

El pitcher de los Piratas de Pittsburgh es uno de los lanzadores que ha ganado el premio al Novato del Año y el CY Young en tampoco tiempo. (Charles LeClaire-Imagn Images)

Después de dos años en las Grandes Ligas, Paul Skenes se ha erigido como uno de los lanzadores más dominantes del mundo. El lanzador cuenta con una marca de 21-13 y una efectividad de 1.96 en un equipo que no suele ser protagonista en la MLB como los Piratas de Pittsburgh, lo cual aumenta aún más su valor.

En solamente dos campañas ha hecho historia al conquistar el premio al Novato del Año y posteriormente el Cy Young de la Liga Nacional, convirtiéndose en el quinto pitcher en ganar dicho reconocimiento, liderando a la NL con 216 ponches y un WHIP de 0.95 en 187.2 entradas.

Por ello, Skenes es considerado como uno de los mejores lanzadores en la Gran Carpa y México tendrá que medir fuerzas ante este pitcher.

Cuál será la rotación de abridores de Estados Unidos para el Clásico Mundial

El lanzador de los Detroit Tigers declaró que solamente estará disponible para una apertura. (Morgan Tencza-Imagn Images)

Mark DeRosa dio a conocer que el lanzador Logan Webb de los San Francisco Giants será el encargado de abrir en el debut de la selección estadounidense ante Brasil el 6 de marzo.

Al día siguiente, el 7 de marzo, Tarik Skubal, ganador del Cy Young de la Liga Americana, tomará la lomita frente a Gran Bretaña, en la cual será su única apertura en el torneo ante de volver al Spring Training con los Detroit Tigers.

La interrogante está en quién puede abrir el encuentro frente a Italia, ya que de acuerdo a los planes originales tendría que ser Nolan McLean de los New York Mets ante Italia. Sin embargo, el lanzador aún no ha reportado por molestias sufridas durante el Spring Training, por lo que se estatus se evaluará en los próximos días.

Las reglas del Clásico exigen cuatro días de descanso entre aperturas, lo que posiciona a Skenes para posibles salidas en cuartos de final (13 de marzo) e incluso la final (17 de marzo).

Fecha del encuentro entre Estados y México

ESPN y Canal Nueve transmitirán el evento. (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

El enfrentamiento entre Estados Unidos y México se llevará a cabo el lunes 9 de marzo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido a través de los canales de ESPN y Canal Nueve.