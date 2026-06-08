Ricardo Monreal defiende a Andy López Beltrán tras derrota de Morena en Coahuila: “No le atribuimos el resultado a su renuncia”

Morena atribuye su derrota en Coahuila a una “elección de Estado” y anuncia impugnaciones.

Luego de la contundente derrota de Morena en las elecciones legislativas de Coahuila, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, rechazó que la renuncia de Andrés “Andy” López Beltrán a la Secretaría de Organización del partido haya sido un factor determinante en los resultados obtenidos por su fuerza política.

Al ser cuestionado sobre si la salida de López Beltrán dejó sin dirección operativa a Morena en la entidad durante las últimas semanas de campaña, Monreal respondió que el partido esperará las resoluciones de las autoridades electorales antes de emitir conclusiones definitivas.

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“No le atribuimos el resultado a que Andrés López Beltrán haya solicitado su renuncia y se haya retirado quince días antes”, afirmó el legislador, al insistir en que la derrota no puede explicarse únicamente por los cambios internos ocurridos en la dirigencia nacional.

Monreal descarta que la salida de “Andy” López Beltrán influyera en el resultado electoral.

PRI conserva el control político de Coahuila con triunfo total en diputaciones

Los resultados preliminares del Programa de Resultados Electorales Preliminares (P) confirmaron una victoria total del PRI en la elección para renovar el Congreso local.

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Con el 100% de las actas computadas, el partido tricolor logró ganar las 16 diputaciones de mayoría relativa en disputa, consolidando su dominio político en una de las entidades donde históricamente ha mantenido una fuerte presencia electoral.

El PRI encabeza las votaciones.

El resultado representa un duro golpe para Morena, que había concentrado esfuerzos en intentar arrebatar al PRI el control legislativo estatal de cara a los procesos electorales de 2027.

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La operación política de Andy López Beltrán quedó inconclusa

Durante varios meses, Andrés López Beltrán encabezó los trabajos de organización territorial de Morena en Coahuila como parte de sus funciones dentro del partido.

Sin embargo, el pasado 26 de mayo dejó el cargo para enfocarse en sus aspiraciones rumbo a una candidatura federal en 2027.

Monreal minimiza el papel de Andy López Beltrán en la estrategia electoral.(@/andresmanuellopezbeltran)

Su salida ocurrió cuando aún se desarrollaba la recta final de las campañas electorales, por lo que la coordinación partidista quedó bajo la responsabilidad de la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel.

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Cómo fueron las elecciones en Coahuila

El PRI obtuvo las 16 diputaciones locales de mayoría relativa .

Morena buscaba romper el control histórico del tricolor sobre el Congreso estatal.

Coahuila es una de las pocas entidades donde el PRI conserva una sólida estructura territorial .

La elección es vista como un anticipo de la disputa política rumbo a 2027 .

Morena denunció presuntas irregularidades y anunció recursos legales para impugnar los resultados.

Morena denuncia irregularidades y habla de una “elección de Estado”

Más allá de los resultados, Monreal sostuvo que existen indicios de una intervención gubernamental que habría afectado las condiciones de competencia electoral.

Monreal señala posibles intervenciones gubernamentales durante la jornada electoral.

Sin adelantar conclusiones definitivas, el legislador señaló que la jornada pareció desarrollarse bajo condiciones desfavorables para la oposición.

“Pareciera ser una elección de Estado en donde el gobierno se convierte en partido y donde no hay lugar a la oposición para poder disputar con equidad una elección”, declaró.

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Las acusaciones coinciden con los señalamientos realizados por la dirigencia de Morena, que denunció presuntas detenciones de simpatizantes, actos de intimidación y un supuesto esquema de compra de votos mediante códigos QR.

Monreal destaca el desplome de PAN, MC y Partido Verde

Además de la derrota de Morena, Monreal llamó la atención sobre el desempeño de otras fuerzas políticas que participaron en la contienda.

PREP, resultados al corte de la medianoche. (Captura de pantalla/PREP Coahuila)

El legislador aseguró que uno de los aspectos más sorprendentes fue la posibilidad de que partidos como el PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde pierdan su registro local debido a la baja votación obtenida.

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Recordó que Acción Nacional había competido recientemente por la gubernatura de Coahuila, por lo que consideró significativo su retroceso electoral.

Mientras Morena prepara una estrategia jurídica para impugnar los resultados, el PRI celebra una victoria que fortalece su posición en uno de sus últimos bastiones políticos.

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El desenlace de las controversias electorales y las resoluciones de los tribunales serán determinantes para definir si los resultados se mantienen o si prosperan las impugnaciones promovidas por la oposición.