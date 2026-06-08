México

Las mejores razas de perros para convivir y brindar compañía a adultos mayores

Tener una mascota puede impulsar caminatas, dar afecto cotidiano y ordenar el día a día, con efectos positivos en el ánimo, la movilidad y hasta el contacto con otras personas

Guardar
Google icon
Un hombre mayor de gorra y chaqueta se sienta en un banco de madera con un perro pug a su lado. El sol ilumina la escena en un parque con árboles y una fuente.
Elegir un perro como compañía para adultos mayores fomenta la actividad física, reduce la soledad y fortalece el bienestar emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir un perro como compañero puede mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ya que fomenta la actividad física, disminuye la sensación de soledad y aporta bienestar emocional.

Algunas razas destacan por su temperamento tranquilo, tamaño manejable y facilidad de adaptación al ritmo de personas mayores.

Conocer las opciones más adecuadas ayuda a tomar una decisión informada para asegurar una convivencia armoniosa y segura en el hogar.

Un perro aullando junto a un anciano, en un momento de dolor y duelo, mostrando el profundo vínculo emocional entre ellos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las mejores razas de perros para adultos mayores suelen ser de tamaño pequeño o mediano, con temperamento tranquilo y fácil manejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores razas de perros que se recomiendan para brindar compañía a adultos mayores

Las mejores razas de perros para adultos mayores suelen ser aquellas de tamaño pequeño o mediano, con temperamento tranquilo, bajo nivel de energía y fácil manejo.

PUBLICIDAD

Estas características facilitan los cuidados y fomentan una convivencia armónica, de acuerdo con información del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) del Gobierno de México

En este sentido, y de acuerdo con información de la American Kennel Club (AKC), sitio especializado en canes, entre las razas más recomedables para adultos mayores destacan las siguientes:

PUBLICIDAD

  • Pug Pequeño, cariñoso y de carácter dócil. Se adapta bien a espacios reducidos y no requiere mucho ejercicio.
  • Cavalier King Charles Spaniel Muy afectuoso, sociable y fácil de entrenar. Su tamaño compacto y temperamento amigable lo hacen ideal para compañía.
  • Shih Tzu De tamaño pequeño, tranquilo y apegado a sus dueños. Requiere cepillado frecuente, pero su carácter es estable y amistoso.
  • Bichón Frisé Juguetón y alegre, pero no demasiado inquieto. Su pelaje requiere cuidados, pero no suelta mucho pelo.
  • Caniche (Poodle) Toy o Miniatura Inteligente, obediente y de fácil entrenamiento. Es hipoalergénico y adecuado para personas con alergias.
  • Maltés De porte pequeño, muy cariñoso y adaptable. No necesita ejercicio intenso, pero sí atención y cuidados básicos de pelaje.
  • Bulldog Francés Sociable, tranquilo y con poca necesidad de ejercicio. Se adapta bien a la vida en departamento.
  • Schnauzer Miniatura Inteligente, protector y fácil de entrenar. No cambia mucho de humor y se adapta bien a rutinas.

Otras consideraciones

  • Muchos adultos mayores también encuentran adecuada la adopción de perros mestizos de refugio, especialmente si ya son adultos y de temperamento tranquilo.
  • Es importante elegir un perro cuya edad, actividad y necesidades coincidan con el estilo de vida de la persona.
Hombre mayor de cabello blanco sonriendo, sentado en un sillón, acariciando a su perro Shih Tzu marrón y blanco en un salón con estantería y ventana.
Un sonriente adulto mayor acaricia a su perro Shih Tzu mientras disfruta de la tranquilidad de su hogar, compartiendo un momento de afecto y compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tener perros para los adultos mayores

Tener un perro ofrece diversos beneficios para los adultos mayores, tanto en el aspecto físico como emocional. Entre los principales destacan:

  • Compañía y apoyo emocional: La presencia de un perro ayuda a reducir la sensación de soledad y brinda una fuente constante de afecto. El vínculo con una mascota puede aliviar síntomas de depresión y ansiedad.
  • Fomento de la actividad física: Sacar a pasear al perro o jugar con él motiva a los adultos mayores a mantenerse activos, lo que favorece la movilidad, la salud cardiovascular y el bienestar general.
  • Rutina y sentido de responsabilidad: Cuidar a un perro implica establecer horarios para alimentarlo, sacarlo y asearlo, lo que ayuda a mantener una estructura diaria y fortalece el sentido de propósito.
  • Socialización: Los paseos y actividades con el perro pueden facilitar el contacto con otras personas, promoviendo nuevas amistades y redes de apoyo.
  • Estimulación cognitiva: La interacción diaria con una mascota estimula la memoria y la atención, ya que requiere recordar sus necesidades y responder a su comportamiento.

Estos beneficios contribuyen a mejorar la calidad de vida y el estado de ánimo de los adultos mayores, favoreciendo su bienestar integral.

Temas Relacionados

perrosadultos mayoresrazasmascotasanimalesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de junio: CNTE libera Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de junio: CNTE libera Paseo de la Reforma

Suprema Corte toma decisión sobre el manejo de datos personales en Chihuahua y Colima

El Máximo Tribunal precisó que las instancias especializadas solo intervienen para revisar y garantizar la privacidad

Suprema Corte toma decisión sobre el manejo de datos personales en Chihuahua y Colima

Cuándo cierra el registro para la Pensión Mujeres Bienestar en junio 2026

Miles de mujeres en México podrán acceder a un nuevo respaldo económico durante el mes de junio

Cuándo cierra el registro para la Pensión Mujeres Bienestar en junio 2026

Ignacio Mier confirma que Enrique Inzunza no será convocado a la Comisión Permanente: el senador seguirá cobrando su dieta

La bancada decidió no convocarlo al receso legislativo para evitar confrontaciones políticas, aunque mantendrá sus percepciones como funcionario

Ignacio Mier confirma que Enrique Inzunza no será convocado a la Comisión Permanente: el senador seguirá cobrando su dieta

La tarjeta que necesitas tener antes de subirte al transporte público en Guadalajara durante el Mundial

El evento futbolístico atraerá a miles de visitantes nacionales y extranjeros a Guadalajara, donde la movilidad será clave para disfrutar de los partidos y recorrer la ciudad sin contratiempos

La tarjeta que necesitas tener antes de subirte al transporte público en Guadalajara durante el Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Sinaloa”, presunto operador de la Familia Michoacana en Edomex

Detienen a “El Sinaloa”, presunto operador de la Familia Michoacana en Edomex

Aseguran más de 800 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero y detienen a cinco personas

Claudia Sheinbaum desestima denuncia del PAN contra AMLO ante la Corte Penal Internacional: “No se puede ser más hipócrita”

Cae “El 01”, presunto jefe de plaza de Los Salazar en Sonora y Chihuahua: se le vincula con ataques con drones a grupos rivales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: decomisan 59 artefactos explosivos caseros durante revisión de transporte en la México-Cuernavaca

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y El Recodo darán conciertos gratis en México como parte del Fan Fest

J Balvin y El Recodo darán conciertos gratis en México como parte del Fan Fest

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Diego Schoening respalda a Paulina Rubio en el conflicto de custodia por su hijo con Colate

Julissa reaparece luego de tres años alejada de los reflectores tras sufrir una caída en su casa

Alicia Villarreal asegura estar “lista para ser abuela” ante rumores de embarazo de su hija Melenie

DEPORTES

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Papá de David Benavidez revela cuál es el rival más peligroso para hijo y explica por qué

Claudia Sheinbaum abandera a jugadores de la selección mexicana previo a su participación en el Mundial 2026

Fulham anuncia la salida de Raúl Jiménez: ¿cuál será su siguiente destino?

¿Podrás ver partidos del Mundial 2026 en restaurantes y bares de CDMX, Guadalajara y Monterrey?