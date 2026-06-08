Las mejores razas de perros para convivir y brindar compañía a adultos mayores

Elegir un perro como compañía para adultos mayores fomenta la actividad física, reduce la soledad y fortalece el bienestar emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir un perro como compañero puede mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ya que fomenta la actividad física, disminuye la sensación de soledad y aporta bienestar emocional.

Algunas razas destacan por su temperamento tranquilo, tamaño manejable y facilidad de adaptación al ritmo de personas mayores.

Conocer las opciones más adecuadas ayuda a tomar una decisión informada para asegurar una convivencia armoniosa y segura en el hogar.

Las mejores razas de perros para adultos mayores suelen ser de tamaño pequeño o mediano, con temperamento tranquilo y fácil manejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores razas de perros que se recomiendan para brindar compañía a adultos mayores

Las mejores razas de perros para adultos mayores suelen ser aquellas de tamaño pequeño o mediano, con temperamento tranquilo, bajo nivel de energía y fácil manejo.

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Estas características facilitan los cuidados y fomentan una convivencia armónica, de acuerdo con información del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) del Gobierno de México

En este sentido, y de acuerdo con información de la American Kennel Club (AKC), sitio especializado en canes, entre las razas más recomedables para adultos mayores destacan las siguientes:

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Pug Pequeño, cariñoso y de carácter dócil. Se adapta bien a espacios reducidos y no requiere mucho ejercicio.

Cavalier King Charles Spaniel Muy afectuoso, sociable y fácil de entrenar. Su tamaño compacto y temperamento amigable lo hacen ideal para compañía.

Shih Tzu De tamaño pequeño, tranquilo y apegado a sus dueños. Requiere cepillado frecuente, pero su carácter es estable y amistoso.

Bichón Frisé Juguetón y alegre, pero no demasiado inquieto. Su pelaje requiere cuidados, pero no suelta mucho pelo.

Caniche (Poodle) Toy o Miniatura Inteligente, obediente y de fácil entrenamiento. Es hipoalergénico y adecuado para personas con alergias.

Maltés De porte pequeño, muy cariñoso y adaptable. No necesita ejercicio intenso, pero sí atención y cuidados básicos de pelaje.

Bulldog Francés Sociable, tranquilo y con poca necesidad de ejercicio. Se adapta bien a la vida en departamento.

Schnauzer Miniatura Inteligente, protector y fácil de entrenar. No cambia mucho de humor y se adapta bien a rutinas.

Otras consideraciones

Muchos adultos mayores también encuentran adecuada la adopción de perros mestizos de refugio , especialmente si ya son adultos y de temperamento tranquilo.

Es importante elegir un perro cuya edad, actividad y necesidades coincidan con el estilo de vida de la persona.

Un sonriente adulto mayor acaricia a su perro Shih Tzu mientras disfruta de la tranquilidad de su hogar, compartiendo un momento de afecto y compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tener perros para los adultos mayores

Tener un perro ofrece diversos beneficios para los adultos mayores, tanto en el aspecto físico como emocional. Entre los principales destacan:

Compañía y apoyo emocional: La presencia de un perro ayuda a reducir la sensación de soledad y brinda una fuente constante de afecto. El vínculo con una mascota puede aliviar síntomas de depresión y ansiedad.

Fomento de la actividad física: Sacar a pasear al perro o jugar con él motiva a los adultos mayores a mantenerse activos, lo que favorece la movilidad, la salud cardiovascular y el bienestar general.

Rutina y sentido de responsabilidad: Cuidar a un perro implica establecer horarios para alimentarlo, sacarlo y asearlo, lo que ayuda a mantener una estructura diaria y fortalece el sentido de propósito.

Socialización: Los paseos y actividades con el perro pueden facilitar el contacto con otras personas, promoviendo nuevas amistades y redes de apoyo.

Estimulación cognitiva: La interacción diaria con una mascota estimula la memoria y la atención, ya que requiere recordar sus necesidades y responder a su comportamiento.

Estos beneficios contribuyen a mejorar la calidad de vida y el estado de ánimo de los adultos mayores, favoreciendo su bienestar integral.