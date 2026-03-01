Cristina Bucsa vs Magdalena Frech: cuándo y dónde ver la final del Mérida Open

El torneo WTA 500 llega a su recta final en Yucatán, dos ambas tenistas competirán por los máximos honores. (REUTERS/David W Cerny)

Cristina Bucsa y Magdalena Frech se enfrentan este domingo 1 de marzo a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en la gran final del Mérida Open, a disputarse en el Yucatán Country Club.

Ante la sorpresa de los aficionados al tenis, la favorita Jasmine Paolini no accedió a la final del torneo tras quedar eliminada en semifinales al caer ante la tenista española, cerrando así su participación en el torneo.

Cómo llega Cristina Bucsa a la final del torneo

Cristina Bucsa sorprendió a Jasmine Paolini en semifinales. (EFE/ Abierto De China Wta 1000 )

Por primera vez en su carrera, la tenista española disputará una final en territorio mexicano, en un torneo donde no partía como la favorita pero ronda tras ronda ha demostrado su talento y experiencia dentro del circuito para pelear por el título.

Cristina Bucsa comenzó su camino dentro del certamen con una victoria ante Donna Vekić, seguida de un triunfo contundente sobre Marina Stakusic en la siguiente ronda y una victoria en cuartos de final ante Zeynep Sonmez, ex campeona del torneo en 2024.

Su prueba de fuego llegó en semifinales frente a la italiana Jasmine Paolini, top 8 del ranking WTA. A pesar de salir como la desfavorecida en las apuestas, Bucsa salió con todo en la cancha y, contra pronóstico, venció a la número 8 del mundo para sellar su boleto a la gran final.

“Hoy es el cumpleaños de mi padre, este triunfo es un gran regalo. Me enfoqué en mi juego; ganarle a una de las 10 mejores del mundo me da mucha confianza, pero el tenis es día a día”, declaró Bucsa al cierre del partido, dedicando la hazaña a su entrenador Ion Bucsa.

Con esta victoria, la española escala al puesto 47 del ranking de la WTA, siendo su mejor ranking hasta ahora. Este domingo, tendrá que superar dos duras pruebas, ya que además de disputar la final de singles, más tarde tiene la de dobles a las 18:30 horas, en dos juegos que van a exigir al máximo su rendimiento físico:

“Me encuentro bien físicamente, son dos partidos más y estoy acostumbrada. Mañana, a darlo todo. Me considero favorita porque trabajo para ello”, sentenció la tenista.

Magdalena Frech y su camino rumbo al juego por el título

La polaca busca su segundo título en México. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El trayecto de la polaca Magdalena Frech en el certamen yucateco ha estado marcado por la exigencia, con victorias clave ante jugadoras de alto nivel que la han catapultado al duelo por el título.

Para la ronda de 32, despachó a Maria Timofeeva y posteriormente con autoridad a la española Jessica Bouzas Maneiro. En cuartos de final, confirmó su solidez al eliminar a Marie Bouzkova, una rival complicada dentro del circuito.

Esta no es la primera vez que Frech llega a la final del torneo, ya que en 2024 se proclamó campeona cuando el certamen se llevaba a cabo en Guadalajara al vencer a la australiana Olivia Gadecki.

Concierto de Bacilos

Los integrantes del grupo Bacilos, Jorge Villamizar (i) y André Lopes (d), en una fotografía de archivo. (EFE/Alicia Civita)

Como cada edición del Mérida Open, un grupo musical es invitado para formar parte del ambiente del torneo para alegrar a la afición que se dé cita para el evento y en esta ocasión el invitado fue la banda colombiana Bacilos.

Después de una jornada intensa de partidos de tenis, el Yucatán Country Club se convirtió en un escenario de fiesta, donde cientos de jóvenes, padres de familia, tenistas y recogepelotas se reunieron para cantar a todo pulmón los temas musicales.

Canciones como “Por hacerme el bueno”, “Perderme contigo” y “Yo no sé mañana” hicieron vibrar a todos los asistentes, en lo que fue un auténtico ambiente de celebración en un lugar que combina la pasión por el deporte junto a la experiencia musical.

Cuándo y dónde ver la gran final del Mérida Open

ESPN y Disney+ transmitirán el encuentro. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La gran final del Mérida Open entre Cristina Bucsa y Magdalena Frech se llevará a cabo este domingo 1 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de las pantallas de ESPN y el plan Premium de Disney+.