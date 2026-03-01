México Deportes

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

El nuevo Estadio Banorte inició la cuenta regresiva para su apertura y recibir el México vs Portugal, partido amistoso en el marco del Mundial 2026

El Estadio Azteca está a un mes de su reapertura para el México vs Portugal previo al Mundial 2026 (Ilustración Infobae México)

El próximo 28 de marzo, el Estadio Azteca reabrirá sus puertas luego de dos años de trabajos de remodelación. Fue a finales de mayo de 2024 cuando suspendió sus actividades para iniciar con la obra, la cual implicó la construcción de nuevos vestidores, el reordenamiento de las gradas y palcos, así como la actualización de instalaciones generales del emblemático Coloso de Santa Úrsula.

En esta nueva etapa, el recinto será renombrado como Estadio Banorte y con ello escribirá un nuevo capitulo en su historia al convertirse en tres veces sede mundialista en México. Más allá de las modificaciones externas, el interior del Azteca ha experimentado una renovación integral.

Se han colocado nuevos asientos en las áreas VIP y se reinstalaron las gradas que previamente se habían desmontado para facilitar el proceso de remodelación. El césped, otro elemento determinante, ya fue colocado y actualmente atraviesa un proceso de asentamiento para cumplir con los estándares requeridos por la FIFA.

¿Qué falta para que termine la remodelación del Estadio Azteca?

En redes sociales se filtraron detalles de cómo avanza la remodelación del Estadio Azteca a tan solo un mes de su reapertura para el Mundial 2026 (TikTok/ cdmxdron)

De acuerdo con las imágenes que se han compartido en redes sociales, destacó que a un mes de la reapertura del inmueble empezaron a colocar una especie de cubierta exterior de color rojo, elemento visual que marcará la nueva etapa del Estadio Banorte. En esta última fase de la remodelación de la casa de la Selección Mexicana, los trabajos más importantes de obra civil ya concluyeron, ahora el personal se enfoca en las cuestiones operativas para que se pueda llevar a cabo el partido de México vs Portugal, partido que ya confirmó la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La Federación Mexicana de Futbol indicó que el Tri y el equipo de Portugal serán los protagonistas de la reapertura, con un partido amistoso que servirá como el primer evento oficial sobre el remodelado campo del Coloso de Santa Úrsula.

El avance de las obras, capturado en fotografías y videos difundidos en redes sociales, revela que el proceso de renovación mantiene un ritmo sostenido, aunque los responsables disponen de menos de 28 días para concretar los detalles y entregar una sede lista para el evento internacional más importante del futbol.

Avanza la remodelación del Estadio Azteca a contra reloj para el Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero/File Photo)
Estadio Azteca avanza en su remodelación (X/ @MXESTADIOS)

Así ha sido la remodelación del Estadio Azteca

Avanza remodelación del Estadio Azteca (X/ @LuisErnestoP95)
  • Mayo 2024: cierran el estadio Clausura 2024 tras el bicampeonato del América
  • Julio 2024: filtran primeras imágenes del retiro de butacas y el ingreso de maquinaria pesada que trabajó en la obra civil.
  • Agosto 2024: inició el retiro de la cancha y césped.
  • 30 octubre 2024: Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX realizó la primera supervisión de los trabajos en el Azteca y en los alrededores de la zona para mejorar infraestructura vial.
  • 7 mayo 2025: Gobierno de la Ciudad de México confirma que la reapertura del Estadio Azteca será el 28 de marzo de 2026.
  • Enero 2026: captan a Emilio Azcárraga, propietario del inmueble, en una supervisión de las obras, el empresario negó retrasos y confirmó que el inmueble estará listo para la Copa Mundial 2026.

