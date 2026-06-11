Violenta jornada en Guadalajara: matan a joven de 16 años para quitarle su moto y apuñalan a mujer en asalto

Accesorios de seguridad para motociclista, incluyendo chamarra negra, guantes, casco, llave y lentes como elementos indispensables de protección – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del lunes y del martes dejó tres ataques armados o con arma blanca contra adolescentes y una mujer en Guadalajara y su zona metropolitana, con un saldo de un menor muerto, dos jóvenes heridos y una víctima lesionada durante intentos de robo registrados en San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara y un caso más narrado en Villa G. Gálvez, donde los agresores escaparon y no había detenidos hasta el cierre de la información.

El caso más grave ocurrió en San Pedro Tlaquepaque, donde un adolescente de 16 años murió después de recibir un disparo en la cabeza durante un intento de robo de motocicleta. En ese mismo ataque, otro menor de 15 años resultó herido en un brazo.

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La agresión se reportó alrededor de las 21:51 horas en la zona de Periférico y Las Vías. En otra referencia del mismo hecho, el punto fue ubicado en el cruce de Periférico Sur y avenida López Mateos, en la colonia Las Liebres, después de que los jóvenes habrían sido perseguidos desde calles de la colonia San Martín de las Flores de Abajo.

El ataque en Tlaquepaque dejó un adolescente muerto y otro lesionado

Un sujeto encapuchado merodea una motocicleta parqueada en una calle urbana de Medellín durante la noche, bajo la tenue iluminación de faroles, reflejando un ambiente de inseguridad y prevención del delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisaría de Seguridad Pública Municipal informó que los policías fueron alertados vía radio sobre una agresión armada. Al llegar, localizaron a dos jóvenes con heridas por proyectil de arma de fuego: uno inconsciente, con lesión en el cráneo, y el otro con una herida en uno de los brazos.

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Paramédicos les dieron atención prehospitalaria y después los trasladaron a la Cruz Verde Marcos Montero para atención especializada. Horas más tarde, el menor herido en el cráneo murió en la Cruz Verde Ruiz Sánchez de Guadalajara.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los adolescentes circulaban en motocicleta cuando varios sujetos armados intentaron despojarlos de la unidad. Los jóvenes aceleraron para escapar, pero sus agresores los alcanzaron y les dispararon al menos tres veces, sin mediar palabra.

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Tras la agresión, los responsables escaparon hacia la colonia El Órgano. Hasta ese momento no se reportaban personas detenidas.

En un hecho distinto ocurrido en Guadalajara, una mujer de 29 años sufrió heridas en el abdomen y en un brazo durante un intento de robo en la colonia Cuauhtémoc. El agresor tampoco logró llevarse el vehículo.

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El ataque ocurrió este 10 de junio de 2026 en el cruce de las calles Fez y Santo Tomás. Un hombre que viajaba en motocicleta interceptó a la víctima e intentó quitarle sus pertenencias, lo que derivó en un forcejeo.

La mujer herida en la colonia Cuauhtémoc fue reportada estable

Ataque callejón crimen policial agresión violencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el enfrentamiento, el agresor usó un arma blanca y lesionó a la mujer en el brazo y en el abdomen. Después huyó del lugar sin que se informara su captura.

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La víctima fue llevada de urgencia a la Cruz Verde Ignacio Allende. El personal médico confirmó que su estado de salud era estable y precisó que las heridas no fueron consideradas penetrantes.

Ese dato reducía el riesgo inmediato para su integridad física. Las autoridades mantenían abierta la investigación para ubicar al responsable.

El tercer episodio referido en la información ocurrió en Villa G. Gálvez la noche del lunes, cerca de las 22:10 horas, en una vivienda de la calle San Nicolás al 2100. Ahí, un adolescente de 16 años, identificado como J. C., fue herido de bala en la mano izquierda tras resistirse a un asalto en la puerta de su casa.

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Según los primeros datos, el menor estaba en la banqueta de su domicilio e intentaba vender una visera cuando fue interceptado por dos delincuentes armados. La resistencia provocó un forcejeo y uno de los atacantes disparó antes de escapar.

El joven fue trasladado primero al Hospital Gamen por una ambulancia del SIES. Debido a la complejidad de la lesión, después fue enviado al Hospital Provincial de Rosario, acompañado por su madre, Analí M., de 46 años.

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En ese hospital le diagnosticaron fractura expuesta en la mano izquierda por herida de arma de fuego. Quedó bajo evaluación del servicio de traumatología.

En la escena colaboraron elementos de la Comisaría 26 y el equipo de Policía Motorizada. Tampoco había detenidos por ese ataque y se revisaban cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.

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Los tres hechos tienen un patrón común: las víctimas fueron atacadas durante intentos de robo, hubo resistencia o intento de escape y los agresores huyeron. En dos de los casos las víctimas fueron menores de edad y en todos seguían abiertas las investigaciones.

• Un adolescente de 16 años murió en San Pedro Tlaquepaque tras un intento de robo de motocicleta; otro menor de 15 años quedó herido.

• Una mujer de 29 años fue lesionada con arma blanca en la colonia Cuauhtémoc, en Guadalajara, durante un intento de robo; su estado de salud fue reportado como estable.

• En Villa G. Gálvez, otro adolescente de 16 años sufrió una fractura expuesta en la mano izquierda por disparo de arma de fuego tras resistirse a un asalto en la puerta de su casa.