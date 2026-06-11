Se enfrentan policías y encapuchados en inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante el México vs. Sudáfrica

Los participantes de la marcha vivieron un momento tenso con los policías que evitan su paso hacia el estadio donde se celebra el partido del Mundial. (Infobae)

Durante el partido de México vs. Sudáfrica, en plena inauguración del Mundial 2026, se han registrado enfrentamientos con piedras y bombas de humo entre presuntos integrantes del bloque negro y elementos de la policía capitalina en inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Las agresiones se han realizado en las puertas 1 y 8, a donde manifestantes encapuchados arribaron hasta llegar al cerco realizado por elementos de la policía antimotines que les impiden el paso hacia las instalaciones del recinto deportivo.

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En la puerta 8 también se registraron enfrentamientos en los que policías han intentado contener a los manifestantes mientras les lanzan bebidas, botellas, e incluso los golpearon con palos de madera.

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Manifestantes que acompañaron a las familias de personas desaparecidas quitaron las vallas que obstruian el paso durante la marcha que se dirige hacia el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial entre México contra Sudáfrica. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En la zona también se reportó el lanzamiento de presuntas bombas molotov contra los policías, entre los que se encontraba el agrupamiento a caballo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

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Diversos videos compartidos en redes sociales muestran que presuntos integrantes del bloque negro llegaron hasta la puerta 8 del centro deportivo, donde intentaban abrir las puertas lanzando objetos.

En Avenida del Imán se vandalizaron comercios

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Se registra un enfrentamiento entre manifestantes que avanzan con dirección al Estadio Ciudad de México y elementos de seguridad en la zona, donde también se reportan daños en las mallas de contención instaladas en inmediaciones de la ruta del Tren Ligero. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Cuando los manifestantes y encapuchados se movilizaron sobre Avenida del Imán realizaron pintas y destrozos en comercios. Imágenes captadas en el sitio también mostraron la calle bloqueada con autopartes, llantas e incluso un vehículo volteado para evitar el paso.

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Detrás de los objetos, de los cuales algunos estaban incendiados, un grupo de policías evitaba el paso de los manifestantes y encapuchados.

Madres buscadoras y maestros de la CNTE se manifestaron en Calzada de Tlalpan

Foto: César Márquez / Infobae México

Desde las primeras horas de este jueves 11 de junio, en el día de la inauguración del Mundial 2026 en México, se registraron diversas manifestaciones en el que tanto maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y madres buscadoras se movilizaron sobre Calzada de Tlalpan.

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Las protestas provocaron el cierre de 14 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en las líneas 3, 2 y 1. Además, se llevó a cabo un despliegue de decenas de policías para evitar que los manifestantes pudieran llegar al Estadio Ciudad de México y permitir el ingreso de los aficionados que acudirían a la inauguración.

Las acciones también provocaron la suspensión del servicio de Tren Ligero debido a la presencia de manifestantes en distintos puntos de la Calvada de la Tlalpan.

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Durante su paso, derribaron y dañaron parte de la malla ciclónica que se encuentra en la zona y separa la zona del servicio de transporte público de la vialidad.

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Contingentes de varias secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una marcha con dirección al Estadio Ciudad de México a horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Por la mañana también se registraron inconformidades por parte de ciudadanos que acusaron no poder usar el Tren Ligero porque los policías les solicitaban que mostraran sus boletos para la inauguración del Mundial para permitirles el ingreso.

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*Información en desarrollo...