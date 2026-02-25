FMF asegura que el México vs Portugal se realizará sin alteraciones, pese a preocupación de la Federación Portuguesa

El duelo de reapertura del Estadio Azteca entre México y Portugal está presupuestado para el próximo 28 de marzo. (Infobae México)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) salió al paso de las especulaciones y confirmó que el partido amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026, se mantiene sin cambios en fecha ni sede.

La aclaración fue necesaria luego de que la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) expresara inquietud por la situación de violencia en México tras los recientes acontecimientos en Jalisco. El comunicado generó dudas sobre la realización del duelo, pero la FMF respondió con firmeza para garantizar que el compromiso sigue en pie.

Las obras avanzan con el objetivo de ofrecer un escenario moderno y seguro para los encuentros que se avecinan. (Ilustración: Jesús Aviles)

El encuentro, que marcará la reapertura del Estadio Azteca, será parte de la preparación del Tricolor rumbo al Mundial. Ambas federaciones coincidieron en que existe un deseo mutuo de celebrar el partido en México, reafirmando la importancia del encuentro tanto en lo deportivo como en lo simbólico.

Preocupación desde Portugal

La preocupación por la seguridad en el país ha impactado no sólo la percepción internacional sobre México como sede del Mundial 2026, sino también la realización del amistoso, programado para el 28 de marzo. Ante este escenario, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) hizo pública su postura:

La FPF reconoció el honor que representa la invitación para participar en la reapertura del estadio.

Señaló que el contexto actual en México requiere una evaluación constante de las condiciones de seguridad.

Destacó que la protección de jugadores, cuerpo técnico y aficionados es su prioridad fundamental.

Recalcó que la decisión final sobre el partido dependerá de las recomendaciones y directrices del gobierno portugués.

La Federación Portuguesa de Futbol expresó inquietudes por la seguridad en el país rumbo al amistoso México vs Portugal debido al contexto actual. (Federación Portuguesa de Futbol)

Esta postura evidencia la vigilancia internacional sobre México y resalta la importancia de que el país demuestre capacidad organizativa y garantías de seguridad, tanto para este partido como para el inicio del Mundial.

La postura de la FMF y la Selección Mexicana

Ante las dudas, la FMF respondió con firmeza: el partido se mantiene confirmado y no sufrirá alteraciones. Con su mensaje, la FMF busca transmitir confianza tanto a la afición como a los organismos internacionales.

Confirmación oficial : la fecha y sede no cambian.

Deseo mutuo : México y Portugal ratifican su intención de jugar el amistoso.

Preparación mundialista : el duelo forma parte del calendario rumbo a 2026.

Mensaje de tranquilidad: la FMF asegura que el compromiso sigue en pie.

Mediante un comunicado oficial, la Federación Mexicana de Futbol confirmó que el duelo inaugural frente a la Selección de Portugal sigue en pie pese a inquietudes internacionales (FMF Portal Oficial)

Con este comunicado, la FMF despeja rumores y reafirma que la intención permanece y el encuentro será parte de la preparación del Tricolor.

Un duelo de alto nivel rumbo al Mundial

Más allá del contexto de seguridad, el México vs Portugal representa una oportunidad deportiva de gran valor. El Tricolor enfrentará a una de las selecciones más competitivas de Europa, lo que permitirá medir su nivel antes de la Copa del Mundo.

Prueba de nivel : enfrentar a Portugal dará experiencia de alto calibre.

Reapertura simbólica : el Coloso de Santa Úrsula recibirá su primer gran partido tras la remodelación.

Confianza internacional: México busca mostrar capacidad organizativa pese a la presión externa.

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar el reto de ser anfitriones en el duelo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (X/ @miseleccionmx)

De esta manera, mientras la FPF mantiene una postura cautelosa, la FMF asegura que el partido se jugará conforme a lo planeado. El amistoso contra Portugal será tanto un examen futbolístico como una prueba de confianza para México en su papel como anfitrión del Mundial 2026.