México Deportes

FMF asegura que el México vs Portugal se realizará sin alteraciones, pese a preocupación de la Federación Portuguesa

Pese a la cautela solicitada por la Federación Portuguesa de Futbol, el partido se mantendría sin cambios de fecha y sede

Guardar
El duelo de reapertura del
El duelo de reapertura del Estadio Azteca entre México y Portugal está presupuestado para el próximo 28 de marzo. (Infobae México)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) salió al paso de las especulaciones y confirmó que el partido amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026, se mantiene sin cambios en fecha ni sede.

La aclaración fue necesaria luego de que la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) expresara inquietud por la situación de violencia en México tras los recientes acontecimientos en Jalisco. El comunicado generó dudas sobre la realización del duelo, pero la FMF respondió con firmeza para garantizar que el compromiso sigue en pie.

Las obras avanzan con el
Las obras avanzan con el objetivo de ofrecer un escenario moderno y seguro para los encuentros que se avecinan. (Ilustración: Jesús Aviles)

El encuentro, que marcará la reapertura del Estadio Azteca, será parte de la preparación del Tricolor rumbo al Mundial. Ambas federaciones coincidieron en que existe un deseo mutuo de celebrar el partido en México, reafirmando la importancia del encuentro tanto en lo deportivo como en lo simbólico.

Preocupación desde Portugal

La preocupación por la seguridad en el país ha impactado no sólo la percepción internacional sobre México como sede del Mundial 2026, sino también la realización del amistoso, programado para el 28 de marzo. Ante este escenario, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) hizo pública su postura:

  • La FPF reconoció el honor que representa la invitación para participar en la reapertura del estadio.
  • Señaló que el contexto actual en México requiere una evaluación constante de las condiciones de seguridad.
  • Destacó que la protección de jugadores, cuerpo técnico y aficionados es su prioridad fundamental.
  • Recalcó que la decisión final sobre el partido dependerá de las recomendaciones y directrices del gobierno portugués.
La Federación Portuguesa de Futbol
La Federación Portuguesa de Futbol expresó inquietudes por la seguridad en el país rumbo al amistoso México vs Portugal debido al contexto actual. (Federación Portuguesa de Futbol)

Esta postura evidencia la vigilancia internacional sobre México y resalta la importancia de que el país demuestre capacidad organizativa y garantías de seguridad, tanto para este partido como para el inicio del Mundial.

La postura de la FMF y la Selección Mexicana

Ante las dudas, la FMF respondió con firmeza: el partido se mantiene confirmado y no sufrirá alteraciones. Con su mensaje, la FMF busca transmitir confianza tanto a la afición como a los organismos internacionales.

  • Confirmación oficial: la fecha y sede no cambian.
  • Deseo mutuo: México y Portugal ratifican su intención de jugar el amistoso.
  • Preparación mundialista: el duelo forma parte del calendario rumbo a 2026.
  • Mensaje de tranquilidad: la FMF asegura que el compromiso sigue en pie.
Mediante un comunicado oficial, la
Mediante un comunicado oficial, la Federación Mexicana de Futbol confirmó que el duelo inaugural frente a la Selección de Portugal sigue en pie pese a inquietudes internacionales (FMF Portal Oficial)

Con este comunicado, la FMF despeja rumores y reafirma que la intención permanece y el encuentro será parte de la preparación del Tricolor.

Un duelo de alto nivel rumbo al Mundial

Más allá del contexto de seguridad, el México vs Portugal representa una oportunidad deportiva de gran valor. El Tricolor enfrentará a una de las selecciones más competitivas de Europa, lo que permitirá medir su nivel antes de la Copa del Mundo.

  • Prueba de nivel: enfrentar a Portugal dará experiencia de alto calibre.
  • Reapertura simbólica: el Coloso de Santa Úrsula recibirá su primer gran partido tras la remodelación.
  • Confianza internacional: México busca mostrar capacidad organizativa pese a la presión externa.
La Selección Mexicana se prepara
La Selección Mexicana se prepara para enfrentar el reto de ser anfitriones en el duelo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (X/ @miseleccionmx)

De esta manera, mientras la FPF mantiene una postura cautelosa, la FMF asegura que el partido se jugará conforme a lo planeado. El amistoso contra Portugal será tanto un examen futbolístico como una prueba de confianza para México en su papel como anfitrión del Mundial 2026.

Temas Relacionados

México vs PortugalSelección MexicanaSelección de PortugalEstadio AztecaEstadio BanorteCopa Mundial de la FIFAMundial 2026Copa del MundoFMFmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Messi arma su once ideal con personajes de El Chavo del Ocho

El argentino fue invitado a un podcast en el que mostró a través de una dinámica su cariño por la serie mexicana

Messi arma su once ideal

Ramón Urías es baja de México para el Clásico Mundial de Béisbol: razones de su salida y quién irá en su lugar

La Selección Mexicana de Béisbol oficializó la ausencia del infielder sonorense tras un acuerdo entre el deportista, la directiva mexicana y los St. Louis Cardinals

Ramón Urías es baja de

Miguel Herrera asistirá al Mundial 2026 sin Costa Rica: TUDN lo presenta como analista deportivo

El ex técnico de los Ticos aceptó la invitación de regresar a los micrófonos para vivir de cerca la actividad mundialista

Miguel Herrera asistirá al Mundial

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

El presidente de la FIFA compartió su postura tras la jornada violenta que se vivió en Jalisco, estado que forma parte de las sedes mundialistas

Gianni Infantino asegura que la

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

Lionel Messi respondió con humor a las preguntas de Christian Martinoli y Luis García en un reciente podcast

Messi le responde a Christian
MÁS NOTICIAS

NARCO

El santo niño de Atocha,

El santo niño de Atocha, San Judas Tadeo, San Charbel y otros santos favoritos de los narcos en México

Deportista, fuerte y valiente: ella era Nahomi Elizabeth, miembro de la Guardia Nacional que murió luchando contra El Mencho

Abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG, beneficiaría la realización del Mundial en México, según el periodista Jesús Lemus

El CJNG no opera en la CDMX, asegura Pablo Vázquez Camacho

Llevan a prisión a 13 detenidos en Jalisco por bloqueos y ataques armados tras muerte de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Redes sociales “matan” a Harold

Redes sociales “matan” a Harold Azuara de ‘La CQ’ y así reaccionó el actor

Scream 7: esta es la clasificación con la que será estrenada en todos los cines de México

Anahí y Manuel Velasco sorprenden con emotivo regalo a su sobrino que fue atacado por un tiburón

Christian Nodal envía contundente mensaje tras reacción de Cazzu a la canción de Rauw Alejandro

Mauricio Castillo pone en duda su amistad con Adal Ramones por fallido reencuentro de ‘Otro Rollo’: “Algo sospechoso”

DEPORTES

Messi arma su once ideal

Messi arma su once ideal con personajes de El Chavo del Ocho

Ramón Urías es baja de México para el Clásico Mundial de Béisbol: razones de su salida y quién irá en su lugar

Miguel Herrera asistirá al Mundial 2026 sin Costa Rica: TUDN lo presenta como analista deportivo

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales