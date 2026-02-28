Estas son las fechas de exhibición del trofeo del Mundial en Guadalajara

Gobernador de Jalisco reafirma al Estadio Akron como sede del Mundial FIFA 2026 peses a inseguridad (REUTERS/Daniel Becerril)

Las primeras jornadas de la gira del trofeo de la Copa del Mundo por México arrancaron este viernes con su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe ángeles.

El recorrido forma parte de la tradicional ruta de exhibiciones antes del inicio del torneo, fechado para el 11 de junio.

El arribo a territorio mexicano generó expectativas no solo entre aficionados, sino también entre las autoridades responsables de garantizar la seguridad del evento, especialmente tras los recientes episodios de violencia en el occidente del país.

Referentes del futbol mundial se dieron cita para recibir el trofeo en México. REUTERS/Luis Cortes

Hasta cuándo estará la Copa del Mundo en Guadalajara

La presentación al público del máximo galardón futbolístico comenzará en el Estadio Akron de Guadalajara, donde se exhibirá del 28 de febrero al 2 de marzo.

Tras la escala en Jalisco, el trofeo viajará a León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida. Posteriormente, regresará en junio a la Ciudad de México, donde se podrá visitar del 5 al 8 de junio, poco antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El trofeo original, que habitualmente no circula fuera de resguardo oficial, está elaborado en bronce y bañado en oro puro. Posee una base de malaquita y, según estimaciones privadas, alcanza un valor cercano a USD 20 millones.

El trofeo estará en el Estadio Akron. REUTERS/Alberto Fajardo

Presumen a Guadalajara como una ciudad segura

La llegada de la Copa a México marca el inicio de un trayecto que abarcará 10 ciudades mexicanas. Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para la Copa Mundial 2026, expresó que existen garantías para que el trofeo se exhiba sin incidentes, a pesar de los antecedentes recientes en Jalisco.

“Mañana estará el trofeo, arriba a Guadalajara, la primera de 10 ciudades a visitar. Una Guadalajara que hoy es más segura que hace unos días. Una Guadalajara y Jalisco que no solo nos demuestra el equipo que tiene México, sino que también demuestra la capacidad de trabajar con inteligencia”, subrayó.

Sus declaraciones hacen referencia al impacto del operativo militar que resultó en la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya caída provocó actos violentos y bloqueos en la región.

La funcionaria también explicó que “a veces nos persiguen fantasmas de operativos mal hechos en el pasado, pero Jalisco hoy es más seguro que hace unos días, más seguro sin El Mencho y con la Guardia Nacional, lo cual demuestra el trabajo en equipo que tiene este país. En menos de 48 horas se logró restablecer el orden".

Se espera que hayan operativos para garantizar la seguridad en Jalisco. REUTERS/Eloisa Sanchez

México y la tradición de recibir el trofeo FIFA

Esta es la sexta ocasión que la Copa Mundial de la FIFA visita México como parte de su tour promocional previo al torneo.

Antes de su llegada, la copa pasó por Brasil, siguiendo una lógica de rotación que involucra a los países anfitriones y otras sedes relevantes en el calendario internacional del fútbol.

El paso del trofeo por Guadalajara y otras ciudades mexicanas es visto como un símbolo de confianza en la capacidad de las autoridades locales para gestionar eventos de escala internacional.

El operativo de seguridad y la logística asociada a la gira buscan mostrar la fortaleza de México de cara a la Copa Mundial 2026, a pesar de los desafíos recientes en materia de seguridad pública.