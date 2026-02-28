México Deportes

Estas son las fechas de exhibición del trofeo del Mundial en Guadalajara

El máximo galardón será presentado ante la afición en el Estadio Akron rumbo a la Copa Mundial 2026

Guardar
Gobernador de Jalisco reafirma al
Gobernador de Jalisco reafirma al Estadio Akron como sede del Mundial FIFA 2026 peses a inseguridad (REUTERS/Daniel Becerril)

Las primeras jornadas de la gira del trofeo de la Copa del Mundo por México arrancaron este viernes con su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe ángeles.

El recorrido forma parte de la tradicional ruta de exhibiciones antes del inicio del torneo, fechado para el 11 de junio.

El arribo a territorio mexicano generó expectativas no solo entre aficionados, sino también entre las autoridades responsables de garantizar la seguridad del evento, especialmente tras los recientes episodios de violencia en el occidente del país.

Referentes del futbol mundial se
Referentes del futbol mundial se dieron cita para recibir el trofeo en México. REUTERS/Luis Cortes

Hasta cuándo estará la Copa del Mundo en Guadalajara

La presentación al público del máximo galardón futbolístico comenzará en el Estadio Akron de Guadalajara, donde se exhibirá del 28 de febrero al 2 de marzo.

Tras la escala en Jalisco, el trofeo viajará a León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida. Posteriormente, regresará en junio a la Ciudad de México, donde se podrá visitar del 5 al 8 de junio, poco antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El trofeo original, que habitualmente no circula fuera de resguardo oficial, está elaborado en bronce y bañado en oro puro. Posee una base de malaquita y, según estimaciones privadas, alcanza un valor cercano a USD 20 millones.

El trofeo estará en el
El trofeo estará en el Estadio Akron. REUTERS/Alberto Fajardo

Presumen a Guadalajara como una ciudad segura

La llegada de la Copa a México marca el inicio de un trayecto que abarcará 10 ciudades mexicanas. Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para la Copa Mundial 2026, expresó que existen garantías para que el trofeo se exhiba sin incidentes, a pesar de los antecedentes recientes en Jalisco.

“Mañana estará el trofeo, arriba a Guadalajara, la primera de 10 ciudades a visitar. Una Guadalajara que hoy es más segura que hace unos días. Una Guadalajara y Jalisco que no solo nos demuestra el equipo que tiene México, sino que también demuestra la capacidad de trabajar con inteligencia”, subrayó.

Sus declaraciones hacen referencia al impacto del operativo militar que resultó en la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya caída provocó actos violentos y bloqueos en la región.

La funcionaria también explicó que “a veces nos persiguen fantasmas de operativos mal hechos en el pasado, pero Jalisco hoy es más seguro que hace unos días, más seguro sin El Mencho y con la Guardia Nacional, lo cual demuestra el trabajo en equipo que tiene este país. En menos de 48 horas se logró restablecer el orden".

Se espera que hayan operativos
Se espera que hayan operativos para garantizar la seguridad en Jalisco. REUTERS/Eloisa Sanchez

México y la tradición de recibir el trofeo FIFA

Esta es la sexta ocasión que la Copa Mundial de la FIFA visita México como parte de su tour promocional previo al torneo.

Antes de su llegada, la copa pasó por Brasil, siguiendo una lógica de rotación que involucra a los países anfitriones y otras sedes relevantes en el calendario internacional del fútbol.

El paso del trofeo por Guadalajara y otras ciudades mexicanas es visto como un símbolo de confianza en la capacidad de las autoridades locales para gestionar eventos de escala internacional.

El operativo de seguridad y la logística asociada a la gira buscan mostrar la fortaleza de México de cara a la Copa Mundial 2026, a pesar de los desafíos recientes en materia de seguridad pública.

Temas Relacionados

Copa Mundial FIFAGuadalajaraEstadio AkronMundial 2026ChivasCopa Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América

Tras una semana de incertidumbre causada por los hechos de violencia, la Liga BBVA MX Femenil confirmó el esperado duelo entre Chivas y América en el Estadio Akron

Esta es la nueva fecha

América habría puesto en la mira a Luis Chávez como su refuerzo estelar para el siguiente torneo

La directiva azulcrema estaría acelerando las negociaciones para incorporar al mediocampista mexicano del Dinamo Moscú

América habría puesto en la

Rodrigo Huescas revela los detalles de su aparatosa lesión: “Puede que llegue al Mundial y puede que no”

A pesar de su dura lesión, el lateral del FC Copenhague mantiene la confianza, motivado por su sueño de llegar a la Copa Mundial de la FIFA

Rodrigo Huescas revela los detalles

La Liga MX cambia el horario de dos partidos clave de la jornada 10

Los fanáticos tendrán que ajustar su agenda para el fin de semana con el adelanto de ambos encuentros

La Liga MX cambia el

‘Conejo’ Pérez revela quien debería ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

El exguardameta mundialista señala a su favorito para defender el arco en el Mundial 2026

‘Conejo’ Pérez revela quien debería
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías detenidos en Ecuandureo servían

Policías detenidos en Ecuandureo servían como halcones del CJNG durante bloqueos tras el abatimiento de “El  Mencho”

Abatimiento de El Mencho provocó aumento de violencia en Uruapan, Michoacán: alcaldesa anuncia reforzamiento de seguridad

Colectivo denuncia mensaje de impunidad tras asesinato de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa

Aseguradoras reportan 631 vehículos robados tras operativo contra El Mencho: AMIS confirma que hay expedientes para pagar indemnizaciones

Asesinan a madre buscadora en Mazatlán, fue atacada con arma punzocortante

ENTRETENIMIENTO

Christian Chávez revela su recaída

Christian Chávez revela su recaída en las drogas después del reencuentro de RBD y cuenta cómo logró recuperarse

Shakira en el Zócalo: estas son las estaciones del Metro de la CDMX que estarán cerradas por el concierto

Angelique Boyer reacciona al regreso de Gala Montes a las telenovelas en “Corazón de oro”

Exigen expulsión de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos 2026 tras agresión a “El Divo de Placetas”

¿Lloverá? Este será el clima para el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la CDMX

DEPORTES

Esta es la nueva fecha

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América

América habría puesto en la mira a Luis Chávez como su refuerzo estelar para el siguiente torneo

Rodrigo Huescas revela los detalles de su aparatosa lesión: “Puede que llegue al Mundial y puede que no”

La Liga MX cambia el horario de dos partidos clave de la jornada 10

‘Conejo’ Pérez revela quien debería ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026