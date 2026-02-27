Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió

Chávez tuvo que salir de cambio al minuto 80. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

Una nueva lesión sacude la convocatoria de la Selección Mexicana a sólo tres meses del inicio del Mundial 2026, después de que Mateo Chávez tuviera que abandonar el campo durante el partido entre AZ Alkmaar y Noah por la Conference League en Alkmaar, Países Bajos, la noche del jueves 22 de febrero.

El partido se desarrolló mientras el técnico Javier Aguirre enfrenta un número creciente de bajas entre sus seleccionados y conforme transcurren los días, la Selección de México va cerrando filas de cara a la justa mundialista.

AZ Alkmaar avanza en la Conference League pero Mateo Chávez por lesión

AZ Alkmaar aseguró su pase a los octavos de final de la Conference League con una goleada 4-0 sobre Noah de Armenia.

La clasificación quedó marcada por la salida de Chávez, quien dejó el partido en el minuto 80 tras un choque que le provocó molestias en el hombro izquierdo.

El lateral mexicano, que había sido titular bajo la dirección de Leeroy Echteld, fue atendido por el cuerpo médico y se retiró directamente a los vestidores para ser evaluado.

Chávez fue uno de los jugadores más participativos de todo el encuentro, de momento no se ha informado de manera oficial la gravedad de su lesión.

Se desconoce la gravedad de la lesión. REUTERS/Valdrin Xhemaj

Preocupación en la Selección Mexicana por la lista de lesionados

La lesión de Chávez se suma a las recientes complicaciones físicas de otros seleccionados como Gil Mora, Edson álvarez, Rodrigo Huescas y Santiago Giménez.

Fuentes próximas al cuerpo técnico de la Selección Mexicana indicaron que Chávez estaba considerado para el amistoso frente a Portugal previsto para finales de marzo.

En la Selección Mexicana esperan que la gravedad de la lesión sea menor y no altere su disponibilidad para ese encuentro, que serviría como la antesala al Mundial 2026 y prácticamente revelaría la lista final.

Chávez espera recuperarse para el duelo vs Portugal. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chávez se podría enfrentar a Orbelín Pineda

El equipo neerlandés espera conocer este viernes a su rival para la siguiente fase durante el sorteo que se llevará a cabo en Suiza.

Entre las posibilidades, el AZ Alkmaar podría enfrentarse al Sparta de Praga o al AEK de Atenas, lo que abriría la opción de un duelo entre jugadores mexicanos en la competencia, ante la presencia de Orbelín Pineda en el club griego.

Chávez, quien llegó a AZ Alkmaar procedente de las fuerzas básicas de Chivas, será sometido en las próximas horas a estudios para determinar con precisión el alcance de la lesión en el hombro izquierdo.

Hasta el momento, el club no ha ofrecido detalles oficiales sobre el tiempo de recuperación. La expectativa dentro de la Selección Mexicana se mantiene llena de incertidumbre luego de contar con una amplia lista de jugadores mexicanos lesionados, dados los amistosos internacionales próximos y la cercanía de la cita mundialista.