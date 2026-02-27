México Deportes

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió

Aumenta la preocupación en la Selección Mexicana que ya suma varios jugadores afectados físicamente tras la reciente lesión del mexicano en un juego de Conference League

Guardar
Chávez tuvo que salir de
Chávez tuvo que salir de cambio al minuto 80. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

Una nueva lesión sacude la convocatoria de la Selección Mexicana a sólo tres meses del inicio del Mundial 2026, después de que Mateo Chávez tuviera que abandonar el campo durante el partido entre AZ Alkmaar y Noah por la Conference League en Alkmaar, Países Bajos, la noche del jueves 22 de febrero.

El partido se desarrolló mientras el técnico Javier Aguirre enfrenta un número creciente de bajas entre sus seleccionados y conforme transcurren los días, la Selección de México va cerrando filas de cara a la justa mundialista.

AZ Alkmaar avanza en la Conference League pero Mateo Chávez por lesión

AZ Alkmaar aseguró su pase a los octavos de final de la Conference League con una goleada 4-0 sobre Noah de Armenia.

La clasificación quedó marcada por la salida de Chávez, quien dejó el partido en el minuto 80 tras un choque que le provocó molestias en el hombro izquierdo.

El lateral mexicano, que había sido titular bajo la dirección de Leeroy Echteld, fue atendido por el cuerpo médico y se retiró directamente a los vestidores para ser evaluado.

Chávez fue uno de los jugadores más participativos de todo el encuentro, de momento no se ha informado de manera oficial la gravedad de su lesión.

Se desconoce la gravedad de
Se desconoce la gravedad de la lesión. REUTERS/Valdrin Xhemaj

Preocupación en la Selección Mexicana por la lista de lesionados

La lesión de Chávez se suma a las recientes complicaciones físicas de otros seleccionados como Gil Mora, Edson álvarez, Rodrigo Huescas y Santiago Giménez.

Fuentes próximas al cuerpo técnico de la Selección Mexicana indicaron que Chávez estaba considerado para el amistoso frente a Portugal previsto para finales de marzo.

En la Selección Mexicana esperan que la gravedad de la lesión sea menor y no altere su disponibilidad para ese encuentro, que serviría como la antesala al Mundial 2026 y prácticamente revelaría la lista final.

Chávez espera recuperarse para el
Chávez espera recuperarse para el duelo vs Portugal. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chávez se podría enfrentar a Orbelín Pineda

El equipo neerlandés espera conocer este viernes a su rival para la siguiente fase durante el sorteo que se llevará a cabo en Suiza.

Entre las posibilidades, el AZ Alkmaar podría enfrentarse al Sparta de Praga o al AEK de Atenas, lo que abriría la opción de un duelo entre jugadores mexicanos en la competencia, ante la presencia de Orbelín Pineda en el club griego.

Chávez, quien llegó a AZ Alkmaar procedente de las fuerzas básicas de Chivas, será sometido en las próximas horas a estudios para determinar con precisión el alcance de la lesión en el hombro izquierdo.

Hasta el momento, el club no ha ofrecido detalles oficiales sobre el tiempo de recuperación. La expectativa dentro de la Selección Mexicana se mantiene llena de incertidumbre luego de contar con una amplia lista de jugadores mexicanos lesionados, dados los amistosos internacionales próximos y la cercanía de la cita mundialista.

Temas Relacionados

Selección MexicanaMateo ChávezAZ AlkmaarConference LeagueChivasmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Muere Marco Tolama, periodista experto en Fórmula 1 y ex colaborador de José Ramón Fernández

El periodista deportivo con más de 30 años de carrera fue de los primeros analistas del automovilismo tras retirarse de las pistas

Muere Marco Tolama, periodista experto

A punto de culminar su remodelación, así luce la nueva fachada del Estadio Azteca para celebrar el Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol reafirmó que la Selección Mexicana y Portugal inaugurarán el inmueble con un partido amistoso

A punto de culminar su

El dueño de Chivas envía un avión privado a sus seleccionados tras el duelo contra Islandia

El club rojiblanco organizó un regreso exprés para que sus siete futbolistas volvieran a Guadalajara tras la victoria 4-0 sobre Islandia

El dueño de Chivas envía

¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?

A pocos meses del Mundial 2026, Javier Aguirre aún no ha decido quien será el portero que acompañe a Rangel y Malagón en la convocatoria final

¿Quién será el tercer portero

Oficial: estos son los jugadores de Chivas que renuevan contrato

La directiva del Club Deportivo Guadalajara blindó a algunos de sus jugadores tras el buen desempeño en liga

Oficial: estos son los jugadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tijuana: la ciudad fronteriza situada

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Detienen a presuntos miembros del CJNG con armas largas tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

Guardia Nacional custodia el funeral de Nahomi Elizabeth, joven que murió en el operativo contra El Mencho

“Cuento con apoyo pa´ deshacer, hombres artillados ahí se ven”: esto dice el corrido de el “Lexus” del CDG, detenido en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

María Sorté agradece el amor

María Sorté agradece el amor del pueblo por Omar García Harfuch: “Dios lo protege cada día”

Hijos de Alejandro Fernández formarán parte de la nueva temporada de Juego de Voces

Hija de Daniel Bisogno celebra su cumpleaños 10 sin ser 'Matilda' y fuera de México

Adal Ramones promociona cortometraje sobre su secuestro en medio de polémica por cancelación de ‘Enrollados’

Hanabie. regresa a México con dos conciertos: fechas, preventa, venta y precios de boletos

DEPORTES

Muere Marco Tolama, excolaborador de

Muere Marco Tolama, excolaborador de José Ramón Fernández y especialista de la Fórmula 1

A punto de culminar su remodelación, así luce la nueva fachada del Estadio Azteca para celebrar el Mundial 2026

El dueño de Chivas envía un avión privado a sus seleccionados tras el duelo contra Islandia

¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?

Oficial: estos son los jugadores de Chivas que renuevan contrato