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Licuado para el colesterol alto: amaranto, avena y manzana en un desayuno saludable

La fibra soluble presente en estos ingredientes ayuda a disminuir la absorción de grasas y a mejorar el perfil lipídico general

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La fibra soluble presente en estos ingredientes ayuda a disminuir la absorción de grasas y a mejorar el perfil lipídico general. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de licuado de amaranto, avena y manzana representó una alternativa para quienes buscaban reducir los niveles de colesterol en la sangre. Esta mezcla vegetal se integró en rutinas alimenticias enfocadas en el bienestar cardiovascular y en la prevención de enfermedades asociadas al exceso de lípidos. El amaranto, cereal originario de Mesoamérica, se combinó con la avena y la manzana para potenciar propiedades que ayudaron a mantener la salud del corazón y mejoraron la digestión.

Los componentes de este licuado aportaron una cantidad significativa de fibra soluble. La avena, reconocida por su contenido de beta-glucanos, ayudó a disminuir la absorción de colesterol en el intestino. La manzana, con su pectina, facilitó la eliminación de grasas y metabolitos. El amaranto, fuente de proteínas vegetales y minerales, contribuyó a complementar una dieta baja en grasas saturadas. Quienes incluyeron este licuado observaron una reducción gradual de los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

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Consumir este licuado de forma regular apoyó la sensación de saciedad, facilitando el control del peso y la prevención de obesidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción del colesterol LDL y mejora del perfil lipídico

Diversos estudios en nutrición indicaron que el consumo constante de avena y amaranto favoreció la reducción del colesterol LDL en un rango de entre 7 y 10 por ciento después de ocho semanas. Se reportaron mejoras en el perfil lipídico general, con descensos en los triglicéridos y un aumento leve del colesterol HDL, o “colesterol bueno”. La manzana, al contener antioxidantes y vitaminas, fortaleció el efecto protector sobre las arterias y disminuyó el riesgo de formación de placas ateroscleróticas.

El licuado de amaranto con avena y manzana también ayudó a prolongar la sensación de saciedad. Esto se tradujo en una menor ingesta calórica diaria, lo que facilitó el control del peso y la prevención de obesidad, un factor de riesgo importante para problemas cardiovasculares. Las personas que optaron por esta bebida como desayuno o refrigerio reportaron una mayor sensación de energía y una digestión más eficiente.

La preparación de este licuado resultó sencilla y accesible para la mayoría de los hogares. Se adaptó tanto a dietas vegetarianas como a planes alimenticios convencionales. Al no contener grasas animales ni azúcares añadidos, se convirtió en una opción viable para quienes padecieron hiperlipidemias o buscaron prevenirlas. Su sabor suave permitió combinarlo con otros ingredientes como canela o nuez para diversificar el consumo.

Desayuno energético con avena sobre - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Su preparación sencilla y su adaptación a diferentes dietas lo hicieron accesible para personas con diversos hábitos alimenticios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar licuado de amaranto con avena y manzana

  • Colocar dos cucharadas soperas de amaranto en grano y dos cucharadas de avena en hojuelas en la licuadora.
  • Añadir una manzana roja o verde, lavada y cortada en trozos sin semillas.
  • Incorporar una taza de agua o leche vegetal según preferencia.
  • Agregar media cucharadita de canela en polvo.
  • Licuar durante un minuto hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Servir de inmediato y consumir sin colar para aprovechar toda la fibra.

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