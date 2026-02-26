Cuándo y dónde ver el sorteo por los octavos de final de la UEFA Champions League en México

El sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League se llevará a cabo este viernes 27 de febrero a las 5:00 horas (tiempo del centro de México) desde Nyon, Suiza.
Además de definir los cruces de la siguiente ronda, cada uno de los equipos conocerá el camino y la ruta exacta con las llaves de cuartos y semifinales ya determinadas hacia la ansiada final en Budapest.
Equipos clasificados a la UEFA Champions League
Después de una intensa fase de playoffs en la UEFA Champions League, ya se conocen a los equipos que integrarán la fase de los octavos de final y los cruces se determinarán de la siguiente manera:
- PSG vs Barcelona o Chelsea
- Newcastle vs Barcelona o Chelsea
- Galatasaray vs Liverpool o Tottenham
- Atlético de Madrid vs Liverpool o Tottenham
- Real Madrid vs Sporting Club de Lisboa o Manchester City
- Bodo Glimt vs Sporting Club de Lisboa o Manchester City
- Atalanta vs Arsenal o Bayern Múnich
- Bayer Leverkusen vs Arsenal o Bayern Múnich
Así, ya conoces los posibles rivales para cada uno de los equipos en la máxima competencia de clubes en el mundo.
Cómo funcionará el sorteo para las demás fases de la Champions
El nuevo formato de la UEFA Champions League establece que, desde el sorteo de playoffs, los equipos quedaron pre-asignados a dos mitades del cuadro eliminatorio (azul o plateado), ruta fija que seguirán hasta la final.
Al igual que en fases previas, el equipo posicionado en la fila inferior de cada cruce jugará el partido de vuelta como local en su eliminatoria.
Los ganadores de la semifinal del sector plateado obtendrán la localía para la gran final en el Puskás Aréna de Budapest.
Fechas por cada una de las rondas
A continuación, te damos a conocer las fechas en las que se llevará a cabo cada instancia de la Champions para que no pierdas ningún detalle:
- Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026
- Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
- Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026
Con esto en mente, no despegues el ojo del televisor en una fase eliminatoria que promete grandes emociones.
Cuándo y dónde ver el sorteo en vivo
El sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League podrá seguirse en punto de las 5:00 horas (tiempo del centro de México) a través de los canales de TNT Sports, HBO MAX, FOX, FOX ONE, Youtube y página oficial de la UEFA.