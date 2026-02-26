Cuándo y dónde ver el sorteo por los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Este viernes conoce el camino de cada uno de los equipos rumbo a la final que se llevará a cabo en Budapest el próximo 30 de mayo. (UEFA Champions League)

El sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League se llevará a cabo este viernes 27 de febrero a las 5:00 horas (tiempo del centro de México) desde Nyon, Suiza.

Además de definir los cruces de la siguiente ronda, cada uno de los equipos conocerá el camino y la ruta exacta con las llaves de cuartos y semifinales ya determinadas hacia la ansiada final en Budapest.

Equipos clasificados a la UEFA Champions League

Estos son los posibles cruces para cada uno de los equipos. (UEFA Champions League)

Después de una intensa fase de playoffs en la UEFA Champions League, ya se conocen a los equipos que integrarán la fase de los octavos de final y los cruces se determinarán de la siguiente manera:

PSG vs Barcelona o Chelsea

Newcastle vs Barcelona o Chelsea

Galatasaray vs Liverpool o Tottenham

Atlético de Madrid vs Liverpool o Tottenham

Real Madrid vs Sporting Club de Lisboa o Manchester City

Bodo Glimt vs Sporting Club de Lisboa o Manchester City

Atalanta vs Arsenal o Bayern Múnich

Bayer Leverkusen vs Arsenal o Bayern Múnich

Así, ya conoces los posibles rivales para cada uno de los equipos en la máxima competencia de clubes en el mundo.

Cómo funcionará el sorteo para las demás fases de la Champions

Además de definir los cruces de los octavos de final, se conocerá el camino completo hasta la gran final en Budapest. (REUTERS/Stephane Mahe)

El nuevo formato de la UEFA Champions League establece que, desde el sorteo de playoffs, los equipos quedaron pre-asignados a dos mitades del cuadro eliminatorio (azul o plateado), ruta fija que seguirán hasta la final.

Al igual que en fases previas, el equipo posicionado en la fila inferior de cada cruce jugará el partido de vuelta como local en su eliminatoria.

Los ganadores de la semifinal del sector plateado obtendrán la localía para la gran final en el Puskás Aréna de Budapest.

Fechas por cada una de las rondas

Conoce los días que se jugará cada una de las etapas. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

A continuación, te damos a conocer las fechas en las que se llevará a cabo cada instancia de la Champions para que no pierdas ningún detalle:

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026

Con esto en mente, no despegues el ojo del televisor en una fase eliminatoria que promete grandes emociones.

Cuándo y dónde ver el sorteo en vivo

El sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League podrá seguirse en punto de las 5:00 horas (tiempo del centro de México) a través de los canales de TNT Sports, HBO MAX, FOX, FOX ONE, Youtube y página oficial de la UEFA.