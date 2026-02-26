México Deportes

Chito Vera honra a Chucho Benítez con la camiseta del América previo a su combate en UFC México 2026

Antes de su pelea en la Ciudad de México, Marlon Vera decidió usar la histórica camiseta con el dorsal 11, reavivando la memoria de la leyenda ecuatoriana del América

Guardar
La vuelta del luchador ecuatoriano
La vuelta del luchador ecuatoriano para la UFC Fight Night adquirió un significado especial al portar la prenda emblemática que evocó la memoria del ídolo americanista. (Instagram/ @chitoveraufc)

El regreso de Marlon “Chito” Vera a México para la UFC Fight Night 268 no sólo ha generado expectativa por su combate contra el mexicano David Martínez, sino también por un gesto que conmovió a los aficionados.

El peleador ecuatoriano apareció en sus entrenamientos con una camiseta del Club América, con el dorsal 11, mismo que portó Christian “Chucho” Benítez, ídolo ecuatoriano y figura histórica de la Liga MX.

La elección de lucir la
La elección de lucir la camiseta azulcrema en la antesala de su combate permitió al representante ecuatoriano conectar con seguidores locales y subrayar su trascendencia. (Instagram/ @chitoveraufc)

Durante una rueda de prensa previa al combate, el peleador ecuatoriano confesó que colecciona camisetas de futbol y rara vez las usa, pero en esta ocasión quiso hacer una excepción: “No me gusta sudarlas ni lavarlas para que se dañen. Pero vuelvo a la Ciudad de México, tengo que traer esa camiseta”.

El homenaje cargado de simbolismo de Chito Vera

El gesto de Vera fue recibido con respeto por la afición americanista, que recordó la etapa dorada de Benítez en el Clausura 2013.

  • El peleador apareció en cámaras con la histórica camiseta azulcrema.
  • El dorsal elegido fue el 11, el mismo que portó “Chucho” en la final contra Cruz Azul.
  • Vera aclaró que la usó solamente para esta ocasión especial: “Fue una sola vez, lavada y de vuelta al baúl”.
El gesto de Chito Vera
El gesto de Chito Vera fue recibido con entusiasmo por los seguidores del América, al recordar la etapa dorada de Christian Benítez con el club. (Instagram/ @chitoveraufc)

El homenaje convirtió la preparación de Vera en un acto de memoria compartida, uniendo a Ecuador y México a través de un símbolo deportivo.

El legado de Christian Benítez

Benítez es recordado como uno de los delanteros más letales de Ecuador y como uno de los más grandes ídolos que han tenido las Águilas.

  • Conquistó la Liga MX en 2013, dejando una huella imborrable.
  • Su fallecimiento ese mismo año lo convirtió en una figura aún más emblemática.
  • Para ecuatorianos y mexicanos, Benítez se convirtió en un símbolo de disciplina, entrega y orgullo.
Christian Benítez sigue siendo símbolo
Christian Benítez sigue siendo símbolo de orgullo y entrega para ecuatorianos y mexicanos, consolidando su legado futbolístico. (Twitter/@therealzeke7077)

El homenaje de Vera reafirmó que el legado de “Chucho” sigue vigente y que su memoria trasciende generaciones y disciplinas.

Un puente entre el futbol y las artes marciales

El gesto también reflejó cómo los símbolos deportivos pueden cruzar fronteras y disciplinas. Al portar la camiseta de Benítez, Vera buscó conectar con la afición mexicana y mostrar orgullo por sus raíces.

Su combate contra David Martínez se enmarca ahora en un contexto emocional que va más allá del octágono, pues el homenaje le permitió acercarse al público local y reforzar la identidad compartida entre Ecuador y México.

El combate de Vera ante
El combate de Vera ante David Martínez cobra un significado especial al estar enmarcado en el recuerdo del ídolo Christian Benítez. - crédito Reuters

Más allá de la pelea, "Chito" logró que su regreso a México se convirtiera en un acto de homenaje y memoria. Con la camiseta del América y el nombre de Chucho Benítez, el peleador ecuatoriano recordó que el deporte es también un espacio para honrar legados y fortalecer vínculos culturales.

Temas Relacionados

Chito VeraMarlon VeraUFC México 2026UFCChucho BenítezChristian BenítezClub AméricaLiga MXDavid Martínezmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho

Personal del Ejército Mexicano reforzó la seguridad en los alrededores del Estadio Corregidora tras el abatimiento del líder del CJNG

México vs Islandia: rinden homenaje

Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil

El conjunto universitario se encontraría evaluando aceptar la propuesta, ya que podría privarle de uno de sus referentes en plena pelea por los primeros puestos del Clausura 2026

Este es el importante jugador

México vs Islandia EN VIVO: este es el once inicial que presenta Javier Aguirre

México vs Islandia EN VIVO:

“Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez”: ex piloto de Fórmula 1 arremete contra Checo Pérez

David Coulthard anticipa que el piloto mexicano no rendirá esta temporada en la Fórmula 1

“Bottas tiene más posibilidades de

Andrés Lillini asegura que la Liga MX está muy por encima de la MLS, pero advierte sobre la falta de oportunidades para el talento joven

El técnico insistió en que México produce jugadores de alta calidad, pero recalcó que la preferencia por extranjeros impide consolidar a los nacionales en Primera División

Andrés Lillini asegura que la
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU declara oficialmente muerto a

EEUU declara oficialmente muerto a “El Mencho”, uno de los mayores traficantes de fentanilo

Detienen a sujeto con explosivos para lanzar desde dron y otros ilícitos en Culiacán, Sinaloa

Aseguran más de 55 mil litros de huachicol y armamento tras ataque contra agentes en Guanajuato

Víctimas del ataque a bar Sala de Despecho fueron confundidas por sicarios de la Operativa Barredora: Fiscalía de Puebla

Fiscalía de Jalisco rindió homenaje al agente caído en ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Livia Brito reaparece tras semanas

Livia Brito reaparece tras semanas de haber sido vinculada a proceso en el caso de Ernesto Zepeda

Hija de Dulce inicia proceso legal para recuperar las cenizas de la cantante: “Las tiene otra familia”

La Obsesion Factory se separa por esta polémica razón

Poncho de Nigris denuncia amenazas de muerte tras la liberación de su ex suegra acusada de secuestro

Gaby Platas confirma que interpuso una orden de restricción permanente contra Paco de la O: “Si vives violencia, denuncia”

DEPORTES

México vs Islandia: rinden homenaje

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho

Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil

México vs Islandia EN VIVO: este es el once inicial que presenta Javier Aguirre

“Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez”: ex piloto de Fórmula 1 arremete contra Checo Pérez

Fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX