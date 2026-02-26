Chito Vera honra a Chucho Benítez con la camiseta del América previo a su combate en UFC México 2026

La vuelta del luchador ecuatoriano para la UFC Fight Night adquirió un significado especial al portar la prenda emblemática que evocó la memoria del ídolo americanista. (Instagram/ @chitoveraufc)

El regreso de Marlon “Chito” Vera a México para la UFC Fight Night 268 no sólo ha generado expectativa por su combate contra el mexicano David Martínez, sino también por un gesto que conmovió a los aficionados.

El peleador ecuatoriano apareció en sus entrenamientos con una camiseta del Club América, con el dorsal 11, mismo que portó Christian “Chucho” Benítez, ídolo ecuatoriano y figura histórica de la Liga MX.

La elección de lucir la camiseta azulcrema en la antesala de su combate permitió al representante ecuatoriano conectar con seguidores locales y subrayar su trascendencia. (Instagram/ @chitoveraufc)

Durante una rueda de prensa previa al combate, el peleador ecuatoriano confesó que colecciona camisetas de futbol y rara vez las usa, pero en esta ocasión quiso hacer una excepción: “No me gusta sudarlas ni lavarlas para que se dañen. Pero vuelvo a la Ciudad de México, tengo que traer esa camiseta”.

El homenaje cargado de simbolismo de Chito Vera

El gesto de Vera fue recibido con respeto por la afición americanista, que recordó la etapa dorada de Benítez en el Clausura 2013.

El dorsal elegido fue el 11, el mismo que portó “Chucho” en la final contra Cruz Azul .

Vera aclaró que la usó solamente para esta ocasión especial: “Fue una sola vez, lavada y de vuelta al baúl”.

El gesto de Chito Vera fue recibido con entusiasmo por los seguidores del América, al recordar la etapa dorada de Christian Benítez con el club. (Instagram/ @chitoveraufc)

El homenaje convirtió la preparación de Vera en un acto de memoria compartida, uniendo a Ecuador y México a través de un símbolo deportivo.

El legado de Christian Benítez

Benítez es recordado como uno de los delanteros más letales de Ecuador y como uno de los más grandes ídolos que han tenido las Águilas.

Conquistó la Liga MX en 2013 , dejando una huella imborrable.

Su fallecimiento ese mismo año lo convirtió en una figura aún más emblemática.

Para ecuatorianos y mexicanos, Benítez se convirtió en un símbolo de disciplina, entrega y orgullo.

Christian Benítez sigue siendo símbolo de orgullo y entrega para ecuatorianos y mexicanos, consolidando su legado futbolístico. (Twitter/@therealzeke7077)

El homenaje de Vera reafirmó que el legado de “Chucho” sigue vigente y que su memoria trasciende generaciones y disciplinas.

Un puente entre el futbol y las artes marciales

El gesto también reflejó cómo los símbolos deportivos pueden cruzar fronteras y disciplinas. Al portar la camiseta de Benítez, Vera buscó conectar con la afición mexicana y mostrar orgullo por sus raíces.

Su combate contra David Martínez se enmarca ahora en un contexto emocional que va más allá del octágono, pues el homenaje le permitió acercarse al público local y reforzar la identidad compartida entre Ecuador y México.

El combate de Vera ante David Martínez cobra un significado especial al estar enmarcado en el recuerdo del ídolo Christian Benítez. - crédito Reuters

Más allá de la pelea, "Chito" logró que su regreso a México se convirtiera en un acto de homenaje y memoria. Con la camiseta del América y el nombre de Chucho Benítez, el peleador ecuatoriano recordó que el deporte es también un espacio para honrar legados y fortalecer vínculos culturales.