Pumas sorprende en el Clausura 2026: líder en goles y sin derrota

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Los Pumas de la UNAM se han colocado como uno de los equipos más consistentes del Clausura 2026 en la Liga MX.

Luego de siete jornadas, el conjunto universitario se mantiene invicto y presume la mejor ofensiva del torneo con 14 goles, cifras que contrastan con su reciente eliminación en la Concacaf Champions Cup 2026.

El arranque auriazul ha modificado el panorama en el campeonato local, donde varios aspirantes han mostrado irregularidad en las primeras fechas.

Pumas encuentra regularidad en el Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

El equipo dirigido por Efraín Juárez ha logrado sostener una línea de rendimiento constante. Tras siete partidos disputados, no conoce la derrota y ha conseguido posicionarse entre los primeros lugares gracias a un funcionamiento que combina presión alta, dinámica en ataque y orden táctico.

En un torneo donde clubes como Chivas, Toluca y Cruz Azul han concentrado atención en distintos momentos, Pumas ha sumado puntos de forma sostenida y ha construido ventajas desde los primeros minutos de juego, apoyado en la efectividad de sus conexiones ofensivas y una defensa que ha respondido cuando ha sido exigida.

La mejor ofensiva tras siete jornadas

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con 14 goles en siete fechas, el cuadro universitario encabeza el rubro de ataque en el Clausura 2026. El registro lo coloca por encima del resto de los competidores en este inicio de campaña.

Más allá del contexto internacional reciente, los números en la liga muestran a un equipo que ha capitalizado sus oportunidades y ha mantenido equilibrio en sus líneas. El torneo aún se encuentra en su primera mitad, pero el invicto y la producción ofensiva sitúan a Pumas entre los protagonistas en las primeras semanas del certamen.

