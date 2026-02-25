Juventus vs Galatasaray: cuándo y dónde ver los playoffs de vuelta de la UEFA Champions League en México

El equipo italiano tiene que remontar una desventaja de tres goles para lograr su boleto a la siguiente ronda. (REUTERS/Umit Bektas)

Juventus y Galatasaray se enfrentan este miércoles 25 de febrero desde el Allianz Stadium en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) por la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League.

Los turcos llegan con una ventaja cómoda de tres goles tras imponer condiciones en casa, mientras que la Vecchia Signora del Calcio busca una proeza en frente a su afición.

Qué ocurrió en el juego de ida

El Galatasaray le pasó por encima a la Juventus con un marcador de 5-2. (REUTERS/Murad Sezer)

El primer tiempo no fue del todo malo para la Juventus, que llegó al descanso con una ventaja de 1-2 gracias al doblete de Teun Koopmeiners.

Sin embargo, todo cambió radicalmente en la segunda mitad con un Galatasaray completamente echado hacia adelante, sorprendiendo a un Juventus desconcertado, incapaz de responder al cambio de postura del equipo turco.

Los bianconeri se vieron superados por la intensidad y el ataque constante de sus rivales.

Galatasaray aprovechó este gran momento para darle la vuelta al marcador con un 3-2 y por si fuera poco, la Juventus sufrió la expulsión de Juan Cabal, a la cual ya pudo reponerse la Vecchia Signora.

Con un hombre menos, los italianos no pudieron contener los ataques rivales, los cuales culminaron en dos goles más para los turcos, dándoles una ventaja cómoda de 5-2 para el encuentro de vuelta.

Panorama para el partido de vuelta

Juventus se encuentra con la espalda contra la pared en esta eliminatoria. Para mantener viva la esperanza de avanzar, la Vecchia Signora está obligada a lograr una victoria por al menos tres goles de diferencia ante su rival, para extender la serie al tiempo extra y soñar con una remontada épica.

El empuje de la afición será un factor decisivo en esta noche crucial, donde la hinchada en Turín buscará generar presión en el equipo rival para conseguir un resultado histórico.

Sin embargo, el vencedor de esta serie tendrá que medirse en los octavos de final a un grande del futbol inglés, ya sea al Liverpool o Tottenham Hotspur, según lo determine el sorteo del próximo viernes, el cual se llevará a cabo a las 5:00 horas en Suiza.

Este posible enfrentamiento en la siguiente rondas pondrá a prueba la capacidad de cualquiera de los dos equipos que logre avanzar a la siguiente instancia.

Cuándo y dónde ver en México

TNT y HBO MAX transmitirá el partido. (REUTERS/Murad Sezer)

El encuentro entre Juventus y Galatasaray podrá seguirse este miércoles 25 de febrero en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de las pantallas de TNT y HBO MAX.