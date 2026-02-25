México Deportes

Jugador histórico de la Liga Mexicana de Beisbol se retira del diamante

Luis Juárez ganó dos títulos de Serie del Rey con los Leones de Yucatán, donde fue parte de uno de los momentos más gloriosos en la historia de los melenudos

Luis Juárez ganó dos títulos de Serie del Rey con los Leones de Yucatán, donde fue parte de uno de los momentos más gloriosos en la historia de los melenudos.

Luis “El Pepón” Juárez anunció este martes su retiro del béisbol profesional, dejando atrás un legado marcado por su poder al bate, su liderazgo en el clubhouse y una entrega incansable en cada turno al plato.

Además de ser un bateador temible para los pitchers contrarios, se ganó el respeto de compañeros, rivales y aficionados, convirtiéndose en un referente dentro y fuera del diamante.

Un legado de poder y garra

Estos fueron los éxitos del Pepón en su carrera.

Luis “El Pepón” Juárez no sólo brilló en la Liga Mexicana de Beisbol, sino también en otros horizontes, donde representó el nombre de México con orgullo al proclamarse campeón con las Águilas Cibaeñas en la LIDOM del 2021.

Sin embargo, sus mayores éxitos los consiguió con los Leones de Yucatán, equipo al que llegó en 2018 y estuvo durante siete temporadas. Desde que arribó a la organización, se convirtió en un ídolo para la afición al conseguir levantar dos Series del Rey (2018.1 y 2022) y cuatro títulos de la Zona Sur (2018.1, 2019, 2021 y 2022).

Por si fuera poco, se quedó con el título del Home Run Derby 2018, conectando 10 cuadrangulares en la ronda final.

Uno de los momentos más recordados en su carrera fue aquel cuadrangular de tres carreras en el juego 5 de la final de la Zona Sur 2021, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los Diablos Rojos del México durante su estancia con los Leones de Yucatán.

A lo largo de su trayectoria con los melenudos, Juárez tuvo los siguientes números: 499 imparables, 95 dobles, 352 carreras impulsadas y 81 cuadrangulares, ocupando la tercera posición histórica dentro del club como el pelotero con más vuelacercas.

El legado del Pepón

La LMB y los Leones de Yucatán agradecieron a Luis Juárez por lo que dio en su carrera.

Luis “El Pepón” Juárez será recordado no solo por sus batazos monumentales, sino por su profesionalismo impecable, su pasión inquebrantable por el béisbol y su compromiso absoluto con el equipo y la afición.

En un conmovedor video que el pelotero compartió en sus redes sociales para anunciar su retiro, Juárez dejó un mensaje que resume su filosofía de vida:

“Vida solo hay una, salgan y luchen que los sueños sí existen pero hay que trabajar para conseguirlos. Gracias afición por su apoyo, mensajes y gracias a todos los que siempre estuvieron conmigo, gracias Leones por todo lo bueno”.

La Liga Mexicana de Beisbol y los Leones de Yucatán agradecieron al pelotero por lo hecho dentro y fuera del diamante:

“Hoy se cierra una etapa gloriosa, pero su legado permanece indeleble en la Liga Mexicana de Béisbol y en los corazones de los yucatecos. El béisbol agradece cada swing poderoso, cada carrera impulsada y cada momento vivido con el corazón en la mano”.

