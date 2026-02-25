Floyd Mayweather Jr. vs Manny Pacquiao: cuándo y dónde ver en México la pelea más esperada del año

Las dos figuras del boxeo mundial regresan al cuadrilátero en una rivalidad que continua. (REUTERS/Steve Marcus)

La esperada revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao ya tiene fecha oficial. Ambos excampeones mundiales volverán al cuadrilátero para el gusto de los fanáticos del boxeo en una noche que promete ser espectacular para el deporte.

A sus 48 y 47 años, respectivamente, Mayweather Jr. y Pacquiao regresarán tras casi once años. La elección de The Sphere para este evento supone un nuevo capítulo en la historia del boxeo.

Y es que, hasta ahora, este recinto era conocido por albergar conciertos y eventos de gran formato. En 2024, fue sede del UFC 306, una cartelera de artes marciales mixtas con reconocidos peleadores mexicanos. En 2026 se estrenará, por primera vez, como lugar oficial de un enfrentamiento profesional de boxeo.

Este recinto se ha convertido en el epicentro de los mejores espectáculos del mundo. (REUTERS/Steve Marcus)

Una revancha esperada por los fanáticos

El encuentro reaviva una de las rivalidades más importantes del boxeo contemporáneo. La primera pelea tuvo lugar el 2 de mayo de 2015, cuando Mayweather Jr. venció a Pacquiao por decisión unánime en el MGM Grand Garden Arena. Aquella noche, el estadounidense despojó al filipino del Campeonato Mundial Welter de la OMB y retuvo los cinturones del CMB y la AMB.

Desde ese momento, la afición ha esperado un segundo enfrentamiento entre ambos. Casi once años después, la revancha finalmente se concretará.

Ambos decidieron salir del retiro exclusivamente para protagonizar este combate. Mayweather Jr., apodado “Money”, suma una carrera invicta y gran reconocimiento internacional. Pacquiao, conocido como “Pac-Man”, es uno de los boxeadores más exitosos de Asia.

Su regreso agrega un atractivo especial a la función de 2026. Se anticipa un alto nivel de expectativa que podría atraer a distintas generaciones y aumentar la atención global hacia el boxeo profesional.

Floyd Mayweather Jr. exchange punches with Manny Pacquiao during their welterweight unification championship bout, May 2, 2015 at MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada. Mayweather defeated Pacquiao by unanimous decision. AFP PHOTO / JOHN GURZINKSI (Photo credit should read JOHN GURZINSKI/AFP/Getty Images)

Cuándo y dónde ver la pelea en México

La cita será el sábado 19 de septiembre de 2026 en The Sphere, un recinto de última generación ubicado en Las Vegas, Nevada. Será la primera vez que este escenario, conocido por sus grandes espectáculos y conciertos, reciba una función de boxeo.

Sin embargo, todos los fanáticos en México podrán disfrutar de esta pelea a través de la señal de Netflix quien demuestra, una vez más, que no solo se enfoca en películas y series, sino que también apuesta por los eventos deportivos de mayor impacto.

El streaming continúa ganando terreno en el deporte. (Netflix)

La importancia de The Sphere para el boxeo

La velada del 19 de septiembre marcará el debut de The Sphere como sede de una pelea de boxeo. Este recinto, enfocado hasta ahora en espectáculos audiovisuales y conciertos, fue escenario del UFC 306 en 2024, donde participaron varios atletas mexicanos.

La confrontación entre Mayweather Jr. y Pacquiao posicionará a The Sphere como un nuevo referente para grandes eventos pugilísticos en el corazón de Las Vegas. Además, representa una oportunidad para innovar en la manera de presentar el boxeo y ganar nuevos públicos en un espacio acostumbrado a espectáculos de alto impacto.

Coincidencia con el regreso de Canelo Álvarez

El evento podría coincidir con el retorno de Saúl “Canelo” Álvarez al ring durante el mismo mes, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada. Esta posible coincidencia convertiría septiembre de 2026 en un mes destacado para los aficionados, fortaleciendo el tradicional vínculo entre el boxeo y la celebración de la Independencia de México.

El nuevo enfrentamiento entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao no solo reabrirá una de las mayores rivalidades del boxeo actual: convertirá a The Sphere en un escenario histórico para el deporte, marcando el inicio de una nueva etapa para el boxeo profesional en Las Vegas.