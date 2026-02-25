México Deportes

Definidos los grupos para la Copa Mundial de Beisbol Sub 15 en Mérida

Los países ya conocen el camino rumbo a la gloría mundial y se preparan para visitar Yucatán a finales de 2026

Los países ya conocen el camino rumbo a la gloría mundial y se preparan para visitar Yucatán a finales de 2026. (Kyle Ross-USA TODAY Sports)

La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) anunció la conformación de los grupos para la Copa Mundial Sub-15, la cual se llevará a cabo en Mérida, Yucatán del 25 de septiembre al 4 de octubre.

Dentro de este torneo, las promesas juveniles más destacadas a nivel mundial competirán por el trono y formar su camino para convertirse en las próximas estrellas de sus respectivos países.

Conformación de los grupos

Japón, Cuba, República Dominicana, Alemania y Sudáfrica serán los rivales de México. (Instagram: @WBSC)

A continuación, te presentamos cómo se conformarán los grupos para la Copa del Mundo que se llevará a cabo desde el Parque Kukulcán Álamo, casa de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol:

Grupo A

  • Japón
  • México
  • Cuba
  • República Dominicana
  • Alemania
  • Sudáfrica

Grupo B

  • Chinese Taipei
  • Estados Unidos
  • Venezuela
  • Australia
  • República Checa
  • Nicaragua

Japón y China Taipei parten como los máximos candidatos a levantar el título en esta edición pero países en América como Estados Unidos y México buscan hacer historia y conseguir el campeonato.

Una sede llena de historia y cultura

Yucatán cuenta con una de las maravillas del mundo. (REUTERS/Lorenzo Hernández)

Yucatán emerge como uno de los estados más emblemáticos de México por su profunda herencia cultural maya, cuna de civilizaciones ancestrales que perduran en tradiciones vivas.

El estado cuenta con Chichén Itzá, una de las siete maravillas del mundo moderno, la cual cuenta con un legado arquitectónico y astronómico importante con rituales como el equinoccio que atraen miles de visitantes anualmente.

Desde espacios para descansar como las playas de Progreso o cenotes hasta una rica gastronomía como los panuchos y la cochinita pibil, el estado ofrece una gran variedad de opciones para que los visitantes puedan disfrutar al máximo su experiencia dentro de la región.

El Parque Kukulcán Álamo se prepara para recibir a lo mejor del béisbol mundial en la categoría sub 15 pero este evento va más allá de una competencia por ser el mejor a nivel internacional, sino como una oportunidad de mostrarle al mundo la cultura yucateca, una de las mejores de todo México.

Historia del torneo

El Parque Kukulcán Álamo se prepara para recibir a las mejores selecciones del mundo de la categoría. (Martin Zetina/Cuartoscuro)

La Copa mundial de Béisbol Sub-15 WBSC continúa una orgullosa tradición de excelencia en el béisbol juvenil tras su edición inaugural en 2012 en Chihuahua. Desde aquel entonces, el torneo ha regresado al país en múltiples ocasiones, incluyendo Mazatlán (2014) y Hermosillo (2022).

Japón llega a este torneo como el actual campeón, luego de vencer en la final del 2024 a Puerto Rico, en un torneo que se llevó a cabo en Barranquilla, Colombia.

Copa Mundial de Beisbol Sub-15YucatánMéridaParque Kukulcán ÁlamoCulturaGastronomía

