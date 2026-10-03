Houston Texans vs Dallas Cowboys: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el clásico texano

Los escudos de los equipos Houston Texans y Dallas Cowboys se presentan sobre el césped de un estadio iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temporada 2026 de la NFL regala uno de los enfrentamientos interconferencia de mayor arraigo local y proyección internacional. Los Dallas Cowboys y los Houston Texans chocan en una nueva edición de la clásica “Batalla de Texas”, un choque de alto voltaje donde el orgullo del estado de la estrella solitaria, el control de la división y las aspiraciones de playoffs se ponen en juego sobre el emparrillado.

Este enfrentamiento regional despierta un interés supremo tanto en el mercado estadounidense como entre la enorme base de aficionados en México. Más allá del color en las tribunas y la rivalidad entre la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth y la franja costera de Houston, la trascendencia del juego radica en el momento coyuntural que atraviesan ambas franquicias en el primer tercio del calendario de competencia.

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En su salida de Estados Unidos no lograron obtener la victoria. (AP Foto/Andre Penner)

El orgullo tejano en juego

La rivalidad entre los Dallas Cowboys y los Houston Texans guarda un matiz único dentro de la NFL. Al pertenecer a conferencias distintas —la Conferencia Nacional (NFC) para Dallas y la Conferencia Americana (AFC) para Houston—, ambos equipos se enfrentan en temporada regular únicamente una vez cada cuatro años (salvo por eventuales duelos del calendario expandido de 17 partidos o choques de pretemporada).

Por ello, cada oportunidad de medir fuerzas adquiere un carácter épico para la afición tejana. Dallas, históricamente autoproclamado como “El Equipo de América”, busca reafirmar su estatus de gigante tradicional de la liga ante una franquicia de Houston que, con un proyecto joven, explosivo y moderno, ha reclamado en años recientes el protagonismo deportivo del estado.

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El escenario no podría ser más imponente. El majestuoso AT&T Stadium en Arlington, Texas, sirve de coliseo para recibir a decenas de miles de espectadores que atestan el inmueble con una combinación de cascos azul marino y plateado frente a la marea acero y rojo libertad de los visitantes.

El inicio de los Texans ha dejado mucho qué desear para sus seguidores. (Crédito: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

¿Cómo llegan los Houston Texans a la temporada 2026?

Los Houston Texans saltan al emparrillado como una de las franquicias de mayor crecimiento defensivo y ofensivo de la Conferencia Americana. Tras consolidar una reestructuración exitosa bajo el mando del mariscal de campo C.J. Stroud y un esquema táctico agresivo comandado por su cuerpo técnico, el conjunto del sur de Texas ha dejado de ser un contendiente emergente para convertirse en un candidato natural a pelear los puestos de élite en la AFC Sur.

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Los Texans llegan con un balance negativo de 3 derrotas en las primeras tres semanas del campeonato, mostrando un juego aéreo dinámico e incisivo que castiga los huecos en las secundarias rivales.

La conexión entre C.J. Stroud y su cuerpo de receptores abiertos se mantiene como la principal arma del equipo. La habilidad del pasador para extender las jugadas fuera de la bolsa de protección y concretar pases de largo alcance en tercer down ha marcado la diferencia ante defensivas de alto calibre, aunque no ha sido suficiente.

El juego terrestre ha mostrado altibajos en yardaje promedio por acarreo, lo que obliga al ataque a depender en exceso del brazo de su mariscal de campo y expone al equipo a castigos en situaciones de corto avance.

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Este 2026 es uno de sus peores inicios. (Crédito: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

¿Cómo llegan los Dallas Cowboys a este partido?

Por su parte, los Dallas Cowboys afrontan este compromiso en un entorno de alta exigencia mediática y urgencia de resultados. Con una marca de 1 victoria y 2 derrotas en el arranque del certamen, la escuadra dirigida por Mike McCarthy busca afianzar la consistencia colectiva para no distanciarse de los Filadelfia Eagles en la pelea por la cima de la NFC Este.

La escuadra de la estrella solitaria viene de registrar un triunfo vital en la semana previa, logrando equilibrar su récord a .500 tras un inicio de campaña con dudas en el cuadro bajo.

El mariscal de campo veterano Dak Prescott encabeza una de las ofensivas más prolíficas en yardas totales por pase de la Conferencia Nacional. Su química con el receptor estelar CeeDee Lamb sigue siendo la piedra angular del ataque aéreo de Dallas.

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El departamento defensivo de los Cowboys ha sufrido las secuelas de lesiones importantes en la secundaria y en el grupo de apoyadores. La capacidad del apoyador Micah Parsons para generar presión sobre el pasador rival es el factor determinante para equilibrar la balanza y cubrir las fisuras en la zona profunda.

Uno de los lastres constantes del equipo en lo que va de la temporada 2026 ha sido la acumulación de pañuelos amarillos en series ofensivas decisivas, un aspecto en el que el cuerpo técnico ha puesto especial énfasis durante las sesiones de entrenamiento previas al clásico tejano.

Dak Prescott no ha logrado levantar el juego ofensivo de los Vaqueros. (REUTERS/Brian Snyder)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido en vivo desde México

Para la entusiasta afición mexicana a la NFL, la transmisión y logística del encuentro entre Dallas Cowboys y Houston Texans está totalmente confirmada bajo el siguiente esquema:

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Evento: Dallas Cowboys vs. Houston Texans (Semana 5 de la NFL - Temporada Regular 2026).

Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026.

Horario: 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 12:00 horas (Tiempo del Este / Texas).

Sede: AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Transmisión por televisión abierta y restringida en México: Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa Deportes). Televisión de Paga: Fox Sports México.

Transmisión por Streaming online: Plataforma Digital: ViX Premium (a través de la señal de TUDN/Canal 5). Streaming Oficial NFL: NFL Game Pass Internacional en DAZN. Dispositivos móviles: Aplicación oficial de Fox Sports App.

