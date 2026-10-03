Hallan muerto a interno del Penal de Aguaruto: investigan posible suicidio

Un hombre vestido con uniforme naranja se encuentra sentado con la cabeza gacha en una celda de prisión, visible a través de los barrotes, simbolizando el aislamiento y la pena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una persona privada de la libertad fue localizada sin vida dentro de una celda del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, durante la tarde de este viernes 2 de octubre de 2026.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el hallazgo ocurrió en el módulo 2 del penal, luego de que otras personas privadas de la libertad y personal de seguridad detectaran al interno sin vida y dieran aviso sobre lo ocurrido.

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De manera preliminar, las autoridades señalaron que una de las líneas que se investigan apunta a un posible suicidio. Sin embargo, la dependencia aclaró que corresponderá a la autoridad competente realizar las diligencias necesarias para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Lo encontraron dentro de su celda

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas.

El interno fue identificado de manera preliminar como Abel Alexander Martínez Domínguez, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Aguaruto.

Las manos de un hombre se aferran a las rejas corroídas de una celda de prisión, con un pasillo borroso al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras ser localizado, se notificó de inmediato a las autoridades penitenciarias para iniciar los procedimientos correspondientes.

La dependencia no informó inicialmente sobre lesiones adicionales ni proporcionó detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo. Por ello, la hipótesis de un suicidio permanece como una posibilidad preliminar y deberá ser corroborada o descartada mediante las investigaciones.

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Personal de trabajo social de la Dirección del Centro Penitenciario también realizará las gestiones correspondientes para notificar a los familiares de la persona fallecida.

La autoridad ministerial será la encargada de llevar a cabo las diligencias para establecer cómo ocurrió el fallecimiento y determinar, en su caso, si existe alguna responsabilidad relacionada con los hechos.

Investigan posible relación familiar con dos desaparecidos

El caso ocurre un día después de que dos personas fueran reportadas como privadas de la libertad en el sector Punta Azul, en Culiacán.

(X @sspsinaloa1)

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, Abel Alexander Martínez Domínguez habría sido identificado de manera preliminar como familiar de dos personas reportadas como privadas de la libertad el día anterior.

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Se trata de Lucas Abel Martínez Martínez, de 43 años, y Sergio Yahir Martínez Domínguez, de 16 años.

Hasta el momento, la información disponible únicamente establece el posible vínculo familiar entre las personas mencionadas y no determina que exista una relación entre la privación de la libertad de los dos hombres y el fallecimiento ocurrido dentro del Penal de Aguaruto.

Las circunstancias en torno a los tres casos deberán ser esclarecidas por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

El Centro Penitenciario de Aguaruto se encuentra en Culiacán y forma parte del sistema penitenciario estatal. Tras el hallazgo, las autoridades activaron los protocolos correspondientes dentro de las instalaciones y dieron aviso a las instancias encargadas de investigar el fallecimiento.

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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que la información proporcionada sobre la posible causa de muerte es preliminar, por lo que será necesario esperar los resultados de las diligencias ministeriales y periciales antes de establecer de manera definitiva qué ocurrió con el interno.