México

Así está la calidad del aire de la CDMX este 3 de octubre

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Diariamente, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en el Valle de México.

PUBLICIDAD

Con cada actualización, las autoridades capitalinas hacen un llamado a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 3 de octubre al corte de las 15:00 horas.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la ciudad aseguró que la calidad del aire es “Mala” este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México.

PUBLICIDAD

Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Alto” para los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 2, esto significa que "no necesita protección" frente a la intensidad del sol.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Aceptable

Benito Juárez (BJU): Aceptable

Azcapotzalco (CAM): Aceptable

Coyoacán (CCA): Aceptable

Cuajimalpa (CUA): Aceptable

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Aceptable

Venustiano Carranza (MER): Aceptable

Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable

Álvaro Obregón (PED): Aceptable

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Mala

Iztapalapa (UIZ): Mala

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Aceptable

Nezahualcóyotl (FAR): Aceptable

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable

Ecatepec (SAG): Aceptable

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, las recomendaciones por la calidad del aire

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la capital del país y la entidad mexiquense.

Identificada con el color verde, el índice de menor preocupación es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles deben considerar limitar las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un alza importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, detectado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un incremento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 3 de octubre en México: sismo de 4.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 3 de octubre en México: sismo de 4.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Gordofobia en CDMX: talla y peso aún condicionan el acceso al empleo, la movilidad y la atención médica

Las personas con obesidad y sobrepeso permanecen entre los grupos más discriminados en la capital del país

Gordofobia en CDMX: talla y peso aún condicionan el acceso al empleo, la movilidad y la atención médica

Investigación vincula a bancos y multinacionales con conflictos socioambientales en pueblos indígenas de México

El estudio propuso fortalecer la transparencia y la supervisión independiente para evitar daños por proyectos de desarrollo

Investigación vincula a bancos y multinacionales con conflictos socioambientales en pueblos indígenas de México

2 de octubre golpea a comercios de CDMX: pierden más de 23 mdp por movilizaciones

El impacto económico se concentró principalmente en los establecimientos ubicados en las zonas donde transitaron los manifestantes

2 de octubre golpea a comercios de CDMX: pierden más de 23 mdp por movilizaciones

Jorge Máynez se burla de partidos de oposición: compara su política con propuesta republicana de entregar 5 mil dólares si gana elecciones de EEUU

Donald Trump informó que el incentivo económico será únicamente para adultos mayores

Jorge Máynez se burla de partidos de oposición: compara su política con propuesta republicana de entregar 5 mil dólares si gana elecciones de EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

500 mil pesos por la cabeza de tres homicidas: así busca Sonora a “El Nolo”, “El Chabelo” y “El Pollo”

500 mil pesos por la cabeza de tres homicidas: así busca Sonora a “El Nolo”, “El Chabelo” y “El Pollo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

Ataque escolar Torreón reabre el debate sobre el patrón digital de la comunidad incel

Fausto Eduardo “N” es detenido con arma y marihuana en Tijuana: lo vinculan con el sicariato

Hallan muerto a interno del Penal de Aguaruto: investigan posible suicidio

ENTRETENIMIENTO

Tunden a La Adictiva por transfobia contra Karina Torres: cuestionan actitud en La Casa de los Famosos México

Tunden a La Adictiva por transfobia contra Karina Torres: cuestionan actitud en La Casa de los Famosos México

Eugenio Derbez da lección sobre cuidado de la naturaleza: rescata un bicho “cara de niño” y explica por qué no hay que dañarlos

Mexicano gana 1 millón de dólares tras 202 días encerrado en un supermercado por el reto de MrBeast

Xochimilco celebra su primera Feria del Chilacayote y la Calabaza con yoyos, canicas y trompos : habrá muestra gastronómica y concursos

Camila Fernández anuncia su segundo embarazo durante concierto; así presume su baby bump

DEPORTES

México da la campanada y vence 7-1 a EUA en el Mundial de Beisbol U15: cuándo, a qué hora y dónde ver su siguiente partido

México da la campanada y vence 7-1 a EUA en el Mundial de Beisbol U15: cuándo, a qué hora y dónde ver su siguiente partido

Houston Texans vs Dallas Cowboys: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el clásico texano

“Speedball” Mike Bailey, estrella de AEW, confiesa su amor por Los Temerarios y revela que los escucha hasta cuando entrena

Buffalo Bills vs New England Patriots: dónde ver EN VIVO desde México, horario y todo lo que debes saber del partido de la NFL

Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la Semana 4 de la NFL