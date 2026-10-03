Señor Juan gana 1 millón de dólares tras 202 días encerrado en un supermercado por el reto de MrBeast

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Juan García, conocido como el señor Juan, gana junto con otros tres concursantes un premio de 1 millón de dólares tras pasar 202 días dentro de un supermercado adquirido por MrBeast en Carolina del Norte.

El mexicano, originario de Hidalgo, participa en el reto que obligó al grupo a comer más de 4.3 millones de calorías sin cruzar una línea roja ni abandonar el establecimiento.

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Juan llegó al concurso acompañado por su hijo Ángel, quien dejó la competencia por compromisos escolares y laborales. El padre de familia decidió permanecer en el supermercado y se convirtió en uno de los cuatro participantes que resistieron hasta el final.

El premio comenzó en 250,000 dólares y después subió a 1 millón de dólares. Los concursantes debían conservar la mayor cantidad posible de comida, pues cada producto echado a perder se descontaba de la bolsa final.

El señor Juan gana 1 millón de dólares tras más de 200 días en un supermercado

MrBeast reunió a Juan con Jackson, Rayhon y Eldin para completar una prueba fuera de los planes iniciales. Los cuatro habían resistido un primer reto de “último en salir del supermercado”, pero el creador les ofreció aumentar el premio si permanecían juntos y consumían todos los alimentos del lugar.

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Juan participa en el programa de MrBeast, donde debe sobrevivir 100 días en un supermercado para ganar un premio de $250,000, mostrando momentos de cocina, construcción y reflexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva regla cambió la competencia. Ya no bastaba con resistir el encierro. Los participantes tenían que comer la mercancía de todo el supermercado, que sumaba 4.3 millones de calorías.

“Ustedes cuatro intentan algo que nunca se ha hecho: comer la comida de toda una ciudad, millones y millones de calorías, sin salir de esta tienda”, les dice MrBeast al inicio del reto.

La administración de cada alimento fue una parte central del reto. El grupo congeló verduras, pan y frutas para evitar que se descompusieran. También preparó licuados, comidas altas en calorías y platillos con productos que no acostumbraban consumir.

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MrBeast explica que cada caloría desperdiciada reducía el dinero disponible. “Cada caloría que se eche a perder es un dólar menos de su premio”, advierte en el video.

Los concursantes lograron mantener intacto el premio durante las primeras semanas. Después, una especialista en seguridad alimentaria retiró productos que ya no podían consumirse, entre ellos vegetales congelados durante demasiado tiempo.

El recuento marcó 6 mil 614 calorías desperdiciadas. Esa cantidad se descontó de la bolsa, aunque más adelante el reto volvió a presentar el premio como una recompensa de 1 millón de dólares para los cuatro finalistas.

(Captura de pantalla)

Juan García se convierte en el concursante con más pasos del reto

El encierro no se limitó a comer. Los participantes también hicieron ejercicio para aumentar su gasto energético y poder consumir más alimentos. Juan fue uno de los integrantes que más se exigió físicamente durante la competencia.

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En una etapa del reto, el grupo usó caminadoras y rutinas guiadas por un entrenador. Juan destacó desde los primeros días por su disciplina. “El más grande del grupo, Juan, estaba liderando”, señala MrBeast mientras el mexicano pasa varias horas saltando y ejercitándose.

La exigencia le provocó una lesión en el tobillo. Sus compañeros intentaron convencerlo de descansar al notar que tenía inflamación y dolor al caminar. Juan se negó a detenerse por completo.

“No puedo caminar mucho porque tengo un poco de dolor, pero está bien. Para comer más, sí puedo, porque tenemos que ir con nuestras familias”, dice.

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El grupo organizó una especie de operación para ayudarlo a recuperarse. Le prepararon un espacio para descansar, colocaron una alberca para ejercicios de agua y limitaron sus movimientos dentro del supermercado.

Una infografía resume la trayectoria de Juan García, el finalista mexicano del concurso MrBeast, quien ha cautivado a millones por su resistencia en un supermercado y su lucha por un premio de un millón de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estoy muy feliz. Mi pie está mucho mejor. Lo que venga, lo voy a intentar. No quiero parar”, afirma Juan tras recuperarse.

La plataforma de salud usada durante el reto registró 2,735,000 pasos de Juan. Esa cifra le dio el reconocimiento como el participante que más caminó durante los más de 200 días de encierro.

MrBeast le entrega un trofeo y le dice: “Por la mayor cantidad de pasos, el ganador es Juan”. El mexicano responde: “Muchas gracias”.

El mexicano de Hidalgo entró al concurso con su hijo Ángel

Juan García es originario de Hidalgo y vive en Carolina del Norte. Es trabajador, padre de familia y llegó al reto junto con su hijo Ángel.

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Ángel dejó el supermercado antes de que el concurso llegara a su fase más larga. Juan decidió seguir dentro, aunque la competencia se extendió mucho más de lo que los participantes esperaban.

El mexicano mantuvo una relación cercana con los otros concursantes. Sus compañeros lo llamaron “tío Juan” y destacaron su disposición para limpiar, ejercitarse y mantener el ánimo del grupo.

“Sin Juan, este lugar no estaría bien”, dice uno de los participantes. “Siempre está despierto, siempre está limpiando”.

(Captura de pantalla)

La convivencia también permitió que Juan aprendiera a escribir palabras y frases sencillas en inglés. Rayhon comenzó a ayudarlo durante los descansos, con ejercicios de lectura y escritura.

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Juan entregó una carta de agradecimiento a su compañero. “Ahora puedo escribir”, le dice después de practicar frases cortas.

Rayhon explicó que guardaría ese mensaje como uno de los recuerdos más valiosos del reto. “Empezó sin poder escribir oraciones y terminó haciendo una carta enorme de agradecimiento”, señala.

Juan también recibió apoyo de personas que siguieron la competencia. MrBeast lanzó playeras con las imágenes de los cuatro finalistas y prometió repartir con ellos una parte de las ganancias por cada prenda vendida.

“Quiero decirles que los amo a todos”, expresó Juan al conocer que tendría una camiseta con su rostro y que recibiría parte de las ventas.

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El reto incluyó donaciones de comida, autos y una visita de la familia

La comida no consumida por los participantes también fue usada para alimentar a personas necesitadas. En uno de los retos, los concursantes quemaron más de 200,000 calorías a través del ejercicio durante 10 días.

(Captura de pantalla)

MrBeast retiró una cantidad equivalente de alimentos del supermercado y organizó su preparación. El grupo entregó más de 200,000 calorías de comida y atendió a más de 300 personas.

“Estamos más cerca de salir de aquí”, dice Juan mientras observa la entrega de alimentos.

Más adelante, los cuatro finalistas recorrieron 100 millas en una caminadora durante 24 horas. El resultado permitió retirar otras 600,000 calorías del supermercado para donarlas.

Juan también recibió la visita de familiares y amigos. MrBeast llevó al establecimiento un encuentro de futbol que el mexicano acostumbra jugar cada 4 de julio desde hace 25 años.

“Es muy duro para mí, pero extraño a mis amigos”, cuenta Juan antes de que aparecieran sus conocidos. La visita ayudó a retirar 55,000 calorías de alimentos del supermercado.

En otra dinámica, los concursantes enfrentaron al comedor competitivo Joey Chestnut. El equipo venció el reto de frijoles y cada integrante ganó un vehículo. Juan eligió una camioneta, pues explicó que la necesitaba para trabajar.

“Quiero una camioneta para trabajar”, dijo.

La última comida deja 3,882 calorías en el supermercado

Tras más de seis meses de encierro, el grupo redujo los alimentos hasta dejar solo 3,882 calorías. Los cuatro prepararon la última comida frente a familiares, amigos y seguidores que acudieron al exterior del supermercado.

“Después de esto, terminamos”, dijo uno de los concursantes antes de iniciar la comida final.

MrBeast recordó que los cuatro hombres entraron al supermercado como extraños y que después decidieron continuar juntos para aumentar el premio. “Hace 202 días, estos cuatro hombres entraron a este supermercado para comprar comida”, expresó.

La última mordida puso fin al encierro. MrBeast les anunció entonces que podían cruzar la línea de salida y abandonar el lugar.

“Son libres de irse”, les dijo.

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Los cuatro concursantes salieron entre gritos y abrazos de sus familias. Juan se reunió con su esposa y le entregó un anillo que eligió durante el reto.

“Ahora tengo este anillo para ti”, le dice Juan antes de abrazarla.

MrBeast cierra el video con el anuncio del premio: “Ustedes acaban de ganar 1 millón de dólares”.