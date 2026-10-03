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Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la Semana 4 de la NFL

Ambos equipos se enfrentarán con la oportunidad de mantenerse en la parte alta de la División Oeste y conservar su paso perfecto después de las primeras tres semanas de la temporada

Escudo de Las Vegas Raiders a la izquierda, letras doradas Vs en el centro y escudo de Kansas City Chiefs a la derecha sobre césped deportivo.
Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Kansas City Chiefs visitarán a Las Vegas Raiders este domingo en uno de los duelos más atractivos de la Semana 4 de la NFL 2026, con dos equipos que llegan al compromiso sin conocer la derrota.

Los Chiefs comenzaron la campaña con tres victorias y viene de superar 24-10 a los Miami Dolphins, mientras que los Raiders también mantiene el paso perfecto después de vencer de manera consecutiva a Miami (27-13), Los Angeles Chargers (26-14) y New Orleans Saints (35-27).

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Con ambos conjuntos instalados en 3-0, el enfrentamiento tendrá como uno de sus principales atractivos la disputa por el liderato de la División Oeste de la AFC. Para los de Kansas, además, será su segundo encuentro consecutivo fuera de casa antes de entrar en su semana de descanso.

Chiefs domina los últimos enfrentamientos ante Raiders

(Sam Navarro-Imagn Images)
(Sam Navarro-Imagn Images)

Aunque ambos equipos llegan con el mismo récord en la actual temporada, el historial reciente favorece a Kansas City.

Chiefs suma 16 victorias en los últimos 20 enfrentamientos contra Raiders. En el historial general proporcionado para este duelo, Kansas registra 76 triunfos, mientras que Las Vegas tiene 56, además de dos empates.

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Ahora, ambos equipos se enfrentarán con la oportunidad de mantenerse en la parte alta de la División Oeste y conservar su paso perfecto después de las primeras tres semanas de la temporada.

Raiders vs Chiefs: ¿a qué hora es el partido de la Semana 4?

(AP Foto/Katie Chin)
(AP Foto/Katie Chin)

El encuentro entre Raiders y Chiefs se disputará en Las Vegas como parte de la Semana 4 de la temporada 2026 de la NFL.

Para los aficionados en México, el kickoff está programado para las 14:25 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver Raiders vs Chiefs en México?

(Sam Navarro-Imagn Images)
(Sam Navarro-Imagn Images)

El partido entre Las Vegas Raiders y Kansas City Chiefs podrá seguirse en México y Centroamérica a través de FOX y FOX One.

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