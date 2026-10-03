México

Fausto Eduardo “N” es detenido con arma y marihuana en Tijuana: lo vinculan con el sicariato

Fausto Eduardo “N”, de 51 años, fue detenido por agentes de la FESC y la Guardia Nacional en la colonia Jardín Dorado; las autoridades lo relacionan preliminarmente con la venta de armas y actividades de sicariato

Fausto Eduardo “N”, de 51 años, fue detenido en la colonia Jardín Dorado, en Tijuana, durante un operativo conjunto de la FESC y la Guardia Nacional. (Cortesía)
Fausto Eduardo “N”, de 51 años, fue detenido en la colonia Jardín Dorado, en Tijuana, durante un operativo conjunto de la FESC y la Guardia Nacional. (Cortesía)
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Un hombre identificado como Fausto Eduardo “N”, de 51 años y originario de Culiacán, Sinaloa, fue detenido en Tijuana, Baja California, durante un operativo conjunto de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Guardia Nacional.

De acuerdo con las autoridades, las primeras investigaciones relacionan al detenido con actividades de tráfico y venta de armas, sicariato y la realización de distintos encargos para un presunto jefe criminal.

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La captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia efectuado por agentes estatales y federales en la colonia Jardín Dorado, como parte de las acciones para reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad y prevenir la comisión de delitos en la zona.

Intentó escapar al detectar el convoy

La detención se registró en el cruce de las calles Azucenas y Violetas, donde los agentes observaron al hombre durante el recorrido.

Según el reporte oficial, Fausto Eduardo “N” arrojó una bolsa al suelo al percatarse de la presencia del convoy de seguridad y posteriormente intentó escapar del lugar.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Durante la detención fue asegurada una pistola Smith & Wesson calibre .40 con cuatro cartuchos útiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los elementos de seguridad reaccionaron de inmediato y lograron darle alcance a pocos metros, por lo que fue asegurado en el mismo punto.

Al revisar la bolsa que presuntamente había arrojado, los agentes encontraron aproximadamente 25 gramos de una hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

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Posteriormente, durante una inspección corporal, localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego corta con la leyenda Smith & Wesson, además de un cargador metálico que contenía cuatro cartuchos útiles calibre .40.

El hallazgo del arma derivó en el aseguramiento del hombre y de los objetos encontrados durante la intervención.

Autoridades investigan posible vínculo con sicariato

Además de los objetos asegurados, las autoridades señalaron que las investigaciones preliminares relacionan a Fausto Eduardo “N” con actividades delictivas que incluirían la venta de armas de fuego y el sicariato.

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su situación jurídica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información oficial también refiere que el detenido presuntamente habría recibido instrucciones de un jefe inmediato para realizar distintos encargos.

Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de las investigaciones y no constituyen una sentencia ni una determinación judicial sobre su responsabilidad en esos delitos.

Tras su captura, los agentes le colocaron candados de manos y procedieron a darle lectura de los derechos que le corresponden en calidad de detenido.

El arma de fuego, los cartuchos y la sustancia asegurada quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de las actuaciones correspondientes.

Fausto Eduardo “N” fue posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que será responsable de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La autoridad ministerial deberá establecer, entre otros aspectos, la procedencia del arma asegurada, la naturaleza y peso exactos de la sustancia encontrada y si existen elementos que permitan acreditar su posible participación en actividades de tráfico de armas, sicariato u otros delitos.

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