Fausto Eduardo “N” es detenido con arma y marihuana en Tijuana: lo vinculan con el sicariato

Un hombre identificado como Fausto Eduardo “N”, de 51 años y originario de Culiacán, Sinaloa, fue detenido en Tijuana, Baja California, durante un operativo conjunto de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Guardia Nacional.
De acuerdo con las autoridades, las primeras investigaciones relacionan al detenido con actividades de tráfico y venta de armas, sicariato y la realización de distintos encargos para un presunto jefe criminal.
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La captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia efectuado por agentes estatales y federales en la colonia Jardín Dorado, como parte de las acciones para reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad y prevenir la comisión de delitos en la zona.
Intentó escapar al detectar el convoy
La detención se registró en el cruce de las calles Azucenas y Violetas, donde los agentes observaron al hombre durante el recorrido.
Según el reporte oficial, Fausto Eduardo “N” arrojó una bolsa al suelo al percatarse de la presencia del convoy de seguridad y posteriormente intentó escapar del lugar.
Los elementos de seguridad reaccionaron de inmediato y lograron darle alcance a pocos metros, por lo que fue asegurado en el mismo punto.
Al revisar la bolsa que presuntamente había arrojado, los agentes encontraron aproximadamente 25 gramos de una hierba verde y seca con características similares a la marihuana.
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Posteriormente, durante una inspección corporal, localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego corta con la leyenda Smith & Wesson, además de un cargador metálico que contenía cuatro cartuchos útiles calibre .40.
El hallazgo del arma derivó en el aseguramiento del hombre y de los objetos encontrados durante la intervención.
Autoridades investigan posible vínculo con sicariato
Además de los objetos asegurados, las autoridades señalaron que las investigaciones preliminares relacionan a Fausto Eduardo “N” con actividades delictivas que incluirían la venta de armas de fuego y el sicariato.
La información oficial también refiere que el detenido presuntamente habría recibido instrucciones de un jefe inmediato para realizar distintos encargos.
Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de las investigaciones y no constituyen una sentencia ni una determinación judicial sobre su responsabilidad en esos delitos.
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Tras su captura, los agentes le colocaron candados de manos y procedieron a darle lectura de los derechos que le corresponden en calidad de detenido.
El arma de fuego, los cartuchos y la sustancia asegurada quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de las actuaciones correspondientes.
Fausto Eduardo “N” fue posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que será responsable de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.
La autoridad ministerial deberá establecer, entre otros aspectos, la procedencia del arma asegurada, la naturaleza y peso exactos de la sustancia encontrada y si existen elementos que permitan acreditar su posible participación en actividades de tráfico de armas, sicariato u otros delitos.
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