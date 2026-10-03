Muere Alberto Patishtán, profesor tsotsil que pasó 13 años en prisión y defendió a personas privadas de la libertad en Chiapas

El activista ambiental y defensor de los derechos humano, Alberto Patishtán, murió el 2 de octubre en la CDMX. Crédito: X / @A_Encinas_R

Guardar

La organización civil Solidarios de la Voz del Amate informó ayer que uno de sus fundadores y voceros, Alberto Patishtán Gómez, murió a los 55 años de edad tras enfrentar complicaciones severas de salud.

El pasado jueves 1 de octubre, la organización informó que el profesor, activista ambiental y defensor de los derechos humanos tsotsil se encontraba internado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

“J’’tatik Alberto Patisthán, ya se encuentra en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Ciudad de México.

“Una vez más, el profesor Patisthán, da muestra de su incansable fortaleza y dignidad.

“Agradecemos la solidaridad y oraciones por su salud”, escribió la ONG en su página de Facebook.

Muere el activista y defensor de los derechos humanos Alberto Patishtán

Un día después, el viernes 2 de octubre, la organización civil informó en sus redes sociales que Alberto Patishtán había muerto, ellos escribieron “trascendido” y que su cuerpo sería llevado a El Bosque, Chiapas, para despedirlo.

“Informamos al pueblo de México en general y a los pueblos de Chiapas, que J’’tatik Alberto Patisthán Gómez ha trascendido.

“Su cuerpo será llevado a El Bosque Chiapas. Sí desean acompañarlo a él y a su familia para despedirlo, son bienvenidas y bienvenidos.

“‘Para la libertad sangro, lucho, pervivo’. La Voz del Amate 2 de Octubre no se olvida”, publicaron.

De Chiapas a al Ciudad de México para tratar sus problemas de salud

Patishtán, originario del municipio El Bosque, en los Altos de Chiapas, estuvo internado durante varias semanas en un hospital de Tuxtla Gutiérrez; no obstante, debido a la gravedad de su condición, fue trasladado de emergencia a la Ciudad de México, donde se confirmó su deceso.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que la muerte del activista generó diversas reacciones de condolencias y reconocimiento por parte de colectivos zapatistas, agrupaciones de derechos humanos, la Diócesis de Chiapas y autoridades estatales.

La muerte de Alberto Patishtán generó diversas reacciones. Crédito: X / @CentroProdh

Estuvo en prisión, pero siempre luchando por los derechos de los pueblos originarios

Con el pasar de los años, Patishtán se convirtió en una figura icónica de la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios y de las personas privadas de la libertad en situación de vulnerabilidad procesal.

En junio de 2000, las autoridades detuvieron a Alberto Patishtán y lo condenaron a 60 años de prisión por su presunta participación en una emboscada ocurrida en el paraje Las Limas, en El Bosque, Chiapas, donde murieron siete policías estatales.

PUBLICIDAD

Desde el inicio del proceso judicial, organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunciaron irregularidades en el juicio, fabricación de pruebas y sesgos políticos vinculados con la postura crítica de Patishtán frente a los gobiernos locales.

Sin embargo, a lo largo de los 13 años que pasó encarcelado en los penales de Cerro Hueco, El Amate y Guasave, Patishtán sostuvo un intenso activismo: enseñó a leer y escribir en español a reclusos indígenas y, en 2006, cofundó la organización “Solidarios de la Voz del Amate”, de la cual fue vocero. Desde ese espacio, organizó ayunos y huelgas de hambre para denunciar actos de tortura, discriminación y corrupción dentro del sistema penitenciario.

PUBLICIDAD

Obtiene un histórico indulto presidencial en 2013

Hace 13 años, gracias a la presión ejercida por colectivos de la sociedad civil, las manifestaciones de La Otra Campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y estancias internacionales, el Congreso de la Unión reformó el Código Penal Federal para considerar el indulto en casos donde se demostraran violaciones graves a los derechos humanos.

El expresidente Enrique Peña Nieto le otorgó un indulto presidencial a Alberto Patishtán en 2013. (Foto: @EPN, Instagram)

Una vez avalada dicha reforma, en octubre de 2013, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le otorgó el indulto presidencial al activista, concediendo la libertad inmediata tras reconocerse las inconsistencias procesales del expediente.

Aunque obtuvo el indulto presidencial, Patishtán fue el último de los integrantes de su organización que salió de prisión.

Reacciones a la muerte del activista de origen tsotsil

Luego de que se confirmó su fallecimiento, organizaciones como Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz) destacaron la “huella imborrable” que dejó el defensor de los derechos humanos, en su incansable lucha por la justicia en el país.

PUBLICIDAD

Mientras que el obispo emérito de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), monseñor Raúl Vera López, expresó sus condolencias a la familia de Alberto Patishtán y destacó la integridad del activista.

“Su vida se ha caracterizado por una profunda generosidad y entrega extraordinaria por el bien de su pueblo. Nunca le importó el encono ni el odio con el que las autoridades buscaron humillarle mediante un encarcelamiento injusto”, expresó Vera López, quien recordó además que Patishtán recibió de manos del obispo Samuel Ruiz el reconocimiento como Canan Lum (Cuidador de su pueblo).

PUBLICIDAD

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, lamentó el deceso de Alberto Patishtán. Crédito: X / @ramirezlalo_

Gobernador de Chiapas también lamenta el fallecimiento de Patishtán

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, lamentó el deceso a través de sus canales oficiales: “Mi solidaridad con su familia y amigos. Su legado como defensor de los derechos humanos quedará presente en quienes lo conocimos”.

Después de su liberación en 2013, Alberto Patishtán continuó con labores comunitarias y brindó acompañamiento jurídico y social a causas de comunidades indígenas en el sur del país.

El 2 de octubre no se olvida por lo ocurrido con los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968, ahora, también será recordado por el día en el que murió el activista Alberto Patishtán.

PUBLICIDAD