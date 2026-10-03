Eugenio Derbez da lección sobre cuidado de la naturaleza: rescata un bicho “cara de niño” y explica por qué no hay que dañarlos

Eugenio Derbez habla de estos "feos insectos" y por qué son importantes (Captura de pantalla)

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Eugenio Derbez compartió un video en sus redes sociales en el que rescata a un insecto conocido popularmente como “cara de niño” y explica por qué no se debe matar a este tipo de animales. La grabación, realizada junto a su esposa Alessandra Rosaldo, llega en medio de un momento de alta exposición pública del actor, que combina el estreno de su serie más reciente con declaraciones sobre el futuro de su carrera.

En el clip, Rosaldo expresa su rechazo al descubrir al insecto y califica su aspecto como desagradable. Derbez responde que lo atrapará con un dispositivo que había comprado previamente para este tipo de situaciones.

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Eugenio Derbez/Instagram

Por qué no hay que matar al insecto “cara de niño”

El insecto conocido como “cara de niño” no representa ningún peligro para las personas: no pica ni ataca, y cumple una función benéfica para la tierra al vivir bajo el suelo, según explicó Derbez en el video. El actor pidió a sus seguidores no eliminar a este tipo de animales por su aspecto desagradable, sino reubicarlos en un entorno donde puedan sobrevivir.

Tras atrapar al insecto, Derbez lo libera en su hábitat natural. “Ya está feliz y así ya todos felices, él en su entorno y nosotros en el nuestro”, comenta en la grabación.

El actor insiste en que, pese a la repulsión que puede generar su apariencia, el animal “no hace nada” y cumple “una labor muy buena” para el ecosistema. Invita además a sus seguidores a buscar información sobre la especie para corroborar lo que explica en el video.

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El actor insiste en que, pese a la repulsión que puede generar su apariencia, el animal “no hace nada” y cumple “una labor muy buena” para el ecosistema. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Vida familiar y actividad en redes sociales

Derbez conforma una familia junto a Rosaldo y sus hijos Aitana, Aislinn, Vadhir y Eugenio Derbez. El actor ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde combina contenido sobre su vida personal, reflexiones sobre su carrera y publicaciones relacionadas con el cuidado del entorno natural, como el video del rescate del insecto “cara de niño”.

Entre otras de sus publicaciones destaca dónde mostró su talento con el piano, dónde hizo el reto de farmear aura y su apoyo a su hija Aitana y su esposa Alessandra Rosaldo en el concierto de Sentidos Opuestos.

Es muy activo profesionalmente, siendo, el aclamado drama “El Juicio” de Amazón Prime su obra más reciente.

El juicio, su proyecto más reciente en Prime Video

La trama sigue a dos padres enfrentados: uno busca justicia después de que su hija denuncia haber sido víctima de abuso sexual por parte de un compañero de clases (Prime Video/Redes Sociales)

El video del rescate se difunde en paralelo al estreno de El juicio, la serie que Derbez protagonizó junto a Pedro Alonso y Karla Gaytán. La producción, de ocho episodios, llegó a Prime Video el 11 de septiembre de 2026 en más de 240 países y territorios.

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La trama sigue a dos padres enfrentados: uno busca justicia después de que su hija denuncia haber sido víctima de abuso sexual por parte de un compañero de clases; el otro, un empresario poderoso, utiliza sus recursos para proteger a su hijo acusado. Derbez interpreta a Miguel, el padre que acompaña a la víctima.

La serie está basada en hechos reales y fue dirigida por Roberto Sneider, Belén Macías y Jorge Michel Grau, con guion de Daniel Krauze. Según medios especializados, se trata de la primera incursión dramática de Derbez en una serie y uno de los títulos de habla hispana con mayor perfil en el catálogo 2026 de Prime Video.

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El posible salto a la dirección

En paralelo al estreno de la serie, Derbez abrió un debate sobre el futuro de su carrera. En una entrevista con el podcast De Estreno, conducido por Armando Reyna y transmitida el 17 de septiembre de 2026, el actor reconoció que durante este año se ha cuestionado si quiere continuar con el mismo ritmo de trabajo o dedicar más tiempo a su familia.

“Creo que hoy en día más que nunca tengo que cuestionarme si quiero seguir avanzando en mi carrera o dedicarle tiempo a Eugenio, a aquel niño que tenía sueños también personales y que nunca ha cumplido y esos sueños ya se tienen que cumplir algún día”, afirmó Derbez en el programa.

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El actor, de 65 años, también reflexionó sobre las metas personales que ha postergado por el trabajo. “Tengo un coche que no disfruto, tengo una casa que no disfruto, tengo una vida que no disfruto pudiendo disfrutarla”, expresó.

Pese a esas dudas, Derbez dejó claro que conserva una meta pendiente: volver a la dirección cinematográfica, esta vez con proyectos en inglés dirigidos al mercado internacional. Según contó, dejó esa faceta en pausa al mudarse a Estados Unidos por temor al idioma y al cambio cultural.

“Tengo un sueño de que quiero dirigir porque siento que es algo que tengo muy atrasado. Al mudarme a Estados Unidos por el miedo de no conocer el idioma ni la cultura, me pasé al asiento de atrás. Entonces, quiero retomar eso, pero ahora en inglés y para el mundo entero”, reconoció Derbez en la entrevista.

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