Ataque escolar Torreón reabre el debate sobre el patrón digital de la comunidad incel

Flores y una fotografía de la subdirectora cuelgan de la cerca exterior de la Escuela Secundaria No. 13 luego de un ataque que la mató e hirió a otros, según las autoridades locales, en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Enrique Terrazas

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Dos jóvenes de 18 años, identificados como hermanos gemelos, atacaron con armas blancas una escuela secundaria en Torreón, Coahuila, la mañana del 1 de octubre. Los agresores, vinculados a la comunidad en línea conocida como incel, hirieron a cuatro personas y causaron una muerte, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

Las autoridades estatales investigan aún el motivo exacto del ataque y el modo en que los jóvenes burlaron la seguridad del plantel. Horas antes de la agresión, los gemelos compartieron en redes sociales fotografías de las armas que usarían, una que ha generado polémica años atrás en Internet.

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Torreón, Coahuila: el ataque del 1 de octubre en la Secundaria General Número 13

El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 horas en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el Ejido La Unión. En un primer momento se presumió el uso de armas de fuego, pero la FGE descartó esa versión y confirmó que los agresores emplearon únicamente armas blancas.

El caso de Torreón no es un hecho aislado dentro de este tipo de agresiones en el país. Entre 2025 y 2026, México registró al menos tres ataques armados en escuelas perpetrados por jóvenes que se identificaban como parte de la comunidad incel.

A young woman looks at a funeral wreath bearing the words "Secretaria de Educacion" during the funeral of vice principal Nery Edith, who was killed by former students in an attack at Secondary School No. 13 that also injured others, according to local authorities, in Torreon, Coahuila state, Mexico, October 3, 2026. REUTERS/Enrique Terrazas

Entre los antecedentes documentados figuran los casos de Lex Ashton “N” y Osmar “N”, ambos detenidos por agresiones previas con el mismo perfil. Al igual que los gemelos de Coahuila, estos jóvenes compartieron contenido vinculado a esa ideología antes de actuar.

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Fotografías en Facebook y TikTok antes de la agresión

Los gemelos detenidos en Torreón difundieron diez fotografías en TikTok horas antes del ataque. Una de esas imágenes incluía la frase “no love”, una expresión asociada de forma directa a la ideología incel.

El periodista Baruc Mayen informó que uno de los agresores también compartió videos con códigos que hacían referencia a ataques armados ocurridos en otros países. Ese tipo de contenido, según precisó el comunicador, se vincula de manera habitual a la comunidad incel en plataformas digitales.

El patrón de difusión previa de imágenes y videos se repite en los casos documentados en México entre 2025 y 2026. Facebook y TikTok funcionaron como los canales públicos donde los jóvenes exhibieron armas y mensajes antes de actuar.

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(Capturas de pantalla)

Alana y el origen del término incel en 1997

El término incel es una abreviación de involuntary celibate, expresión en inglés que significa célibe involuntario. La palabra fue acuñada a mediados de la década de 1990 por una mujer canadiense conocida bajo el seudónimo Alana.

Alana, entonces estudiante universitaria, creó alrededor de 1997 un sitio web llamado Alana’s Involuntary Celibacy Project. El proyecto buscaba construir una comunidad inclusiva para personas de cualquier género que se sentían excluidas sexual o románticamente.

La joven abrevió primero el término a “invcel” y después a “incel”, a medida que el proyecto creció. Alana explicó en su momento que la iniciativa nació como una herramienta de comprensión y empatía, no como un espacio de odio.

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Con el paso de los años, el crecimiento de los foros anónimos en internet transformó el sentido original de la palabra. Comunidades conformadas sobre todo por hombres heterosexuales jóvenes reapropiaron el término y lo convirtieron en una etiqueta identitaria distinta a la concebida por su creadora.

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Sitios como 4chan, Reddit e Incels.me impulsaron ese giro radical del concepto. En esos espacios, la palabra incel pasó a asociarse con el resentimiento hacia la sociedad y con discursos de misoginia.

El lenguaje interno de la comunidad: Chads, Stacys y las “píldoras”

Las comunidades incel de México y de otros países comparten de forma habitual contenido con discursos de odio hacia las mujeres. Los usuarios de estos espacios suelen interpretar sus experiencias de soledad o rechazo afectivo como responsabilidad directa de las mujeres.

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Una de las características más comunes de estos foros es el uso de una terminología propia para clasificar a otras personas. Dentro de la comunidad se emplean etiquetas como “Chads”, “Stacys”, “Beckys” y “Brads” para describir distintos perfiles.

Estas categorías funcionan según la apariencia física, el atractivo percibido y la vida sentimental o sexual de cada persona. El término “Chad” describe a un hombre considerado atractivo y con facilidad para establecer relaciones.

TORREÓN, COAHUILA, 01OCTUBRE2026.- Dos jóvenes irrumpieron en la escuela secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión, y asesinaron a la subdirectora del plantel. Los agresores, hermanos y exalumnos de la escuela, también hirieron a otras tres personas, una de ellas de gravedad. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, informó que durante el ataque utilizaron armas blancas y una especie de petardos. Los agresores fueron aprehendidos. FOTO: CUARTOSCURO.COM

La etiqueta “Stacy”, por su parte, se usa para referirse a una mujer percibida como convencionalmente atractiva y con una vida sexual activa. El uso de estos apodos refuerza, dentro de la comunidad, una jerarquía basada en el atractivo físico.

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Además de estas etiquetas, los espacios incel desarrollaron un vocabulario propio para describir ideas sobre las relaciones afectivas. Entre esos conceptos se encuentran las llamadas “píldoras” azules, rojas y negras, que representan distintos niveles de adhesión a la ideología del grupo.

La difusión de este lenguaje y de contenido de odio en redes sociales constituye, según documentó Milenio, uno de los elementos comunes previos a los ataques registrados en México. Las fotografías de armas, las frases asociadas a la ideología y los videos con referencias a agresiones en otros países conformaron un patrón identificado en los casos de Torreón, Coahuila, y en los hechos atribuidos a Lex Ashton “N” y Osmar “N”.

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Adolescencia, la serie de Netflix que puso la cultura incel en la agenda global

Adolescencia se estrenó en Netflix en marzo de 2025 y se convirtió en un fenómeno mundial. La producción británica, creada por el actor Stephen Graham, obtuvo seis premios Emmy en 2025, incluido el que convirtió a Owen Cooper, de 15 años, en el actor más joven en ganar esa estatuilla.

La serie, compuesta por cuatro episodios rodados cada uno en una sola toma, narra la detención de Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado de asesinar a puñaladas a una compañera de escuela. A lo largo de la trama se revela la influencia que ejerció sobre el menor la ideología incel y la manosfera, el conjunto de comunidades misóginas que circulan en internet.

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Graham explicó que la idea de la serie surgió a partir de casos reales que lo conmocionaron. “Hubo un incidente en el que un niño apuñaló a una niña. Me impactó. Pensaba: ¿qué está pasando en la sociedad para que un niño mate a una niña a puñaladas?”, relató el actor y guionista a The National.

El personaje de Jamie rechaza en varios momentos de la trama que se lo identifique como incel, aunque sus compañeros usan el término como insulto en su contra. La ficción retoma conceptos documentados por otros medios sobre esta subcultura, entre ellos la llamada “regla del 80-20”, según la cual el 80% de las mujeres se sentiría atraído solo por el 20% de los hombres, y la noción de la “píldora negra”, asociada a la radicalización dentro de estos foros.

Adolescencia también expuso la distancia entre el lenguaje digital de los adolescentes y la comprensión de los adultos sobre ese mundo. Términos como “red pill” y expresiones asociadas a la manosfera, presentes en plataformas como Reddit y 4chan, se volvieron parte del debate público a partir del estreno de la serie, según documentó la BBC.