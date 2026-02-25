México Deportes

Andrés Lillini asegura que la Liga MX está muy por encima de la MLS, pero advierte sobre la falta de oportunidades para el talento joven

El técnico insistió en que México produce jugadores de alta calidad, pero recalcó que la preferencia por extranjeros impide consolidar a los nacionales en Primera División

El director de selecciones menores
El director de selecciones menores enfatizó en que el talento formado en la Liga MX debe recibir continuidad en el máximo circuito, señalando que la falta de oportunidades frena su crecimiento. Foto CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO.COM

Durante el Congreso de Futbol Formativo de la FMF, celebrado en Querétaro este 25 febrero de 2026, Andrés Lillini, director de selecciones nacionales menores, dejó una postura clara sobre el presente y futuro del futbol mexicano.

Para él, la Liga MX supera ampliamente a la MLS en fuerzas básicas, gracias a su estructura, metodología y capacitación de entrenadores. Sin embargo, también lanzó una advertencia: todo ese trabajo puede quedar “en el aire” si los jóvenes no logran consolidarse en Primera División.

Andrés Lillini aseguró durante el
Andrés Lillini aseguró durante el Congreso de Futbol Formativo que la Liga MX supera en infraestructura y metodología a la MLS, pero advirtió que todo ese desarrollo pierde valor si los jóvenes no juegan en Primera División. (Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

El exentrenador de Pumas habló con franqueza sobre la necesidad de abrir más espacios para los futbolistas nacionales. Reconoció que México produce talento de calidad y que las selecciones menores se nutren principalmente de jugadores formados en la Liga MX, pero insistió en que el paso decisivo es darles continuidad en el máximo circuito.

Liga MX vs MLS: una diferencia estructural

Para Lillini, la comparación entre México y Estados Unidos en este rubro es clara:

  • Liga MX: mejor infraestructura, metodología sólida y entrenadores capacitados.
  • MLS: menos organización en categorías menores y menor calidad en procesos formativos.
  • Selecciones menores: alrededor del 80% de los convocados provienen de la Liga MX, mientras que los mexicoamericanos o jugadores formados en la MLS son pocos y muy específicos.
  • Evolución de talento: jugadores que llegan desde la MLS a México suelen crecer más rápido en el entorno competitivo local.
Según Lillini, México cuenta con
Según Lillini, México cuenta con una estructura formativa más sólida que Estados Unidos, pero la MLS otorga más minutos a jóvenes en Primera División. (Foto: Scott Wachter-USA TODAY Sports)

El análisis del estratega muestra que México tiene una ventaja formativa evidente, aunque Lillini reconoce que Estados Unidos ofrece más minutos en Primera División.

El reto pendiente: consolidarse en Primera División

Aunque la base formativa es sólida, Lillini advirtió que el gran desafío está en la falta de continuidad en Liga MX. Los jóvenes responden en torneos internacionales, pero al regresar a México muchos no logran sumar minutos en Primera División.

La presión por resultados inmediatos y la preferencia por extranjeros limitan su crecimiento. “Cuando tienen talento, hay que ponerlos”, enfatizó, subrayando que sin continuidad en Primera División, todo el proceso formativo pierde sentido.

El exentrenador de Pumas hizo
El exentrenador de Pumas hizo énfasis en la importancia de los directores técnicos y formadores para el crecimiento de los jugadores jóvenes en el máximo circuito. (Fotot: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

De esta manera, sus declaraciones sugieren que el problema no es la calidad del futbolista mexicano, sino la falta de confianza en darle espacio en el máximo circuito.

La proyección internacional de los jugadores no nacidos en México

Además de la comparación con la MLS, Lillini habló sobre el arraigo cultural de los mexicoamericanos que deciden representar al Tri. El primer contacto siempre es con las familias, para explicar el proceso y la dificultad del nivel. El orgullo de padres y abuelos al ver a sus hijos con la camiseta de México es un motor clave.

Casos como el de Obed Vargas, que eligió México y ahora juega en la elite europea, son motivo de satisfacción. También destacó jóvenes que ya se desarrollan en clubes europeos, como Robert Olivares (Barcelona) y Roman Avakian (Mainz).

Casos como el de Obed
Casos como el de Obed Vargas muestran que los jugadores mexicoamericanos pueden prosperar y llegar a la elite europea representando al Tri. REUTERS/Pablo Sanhueza

En este sentido, la postura de Lillini refleja que el problema no es la calidad del futbolista mexicano, sino la falta de confianza en darle espacio en el máximo circuito. Sin esa transición, todo el trabajo formativo quedaría “en el aire”.

