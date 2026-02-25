México Deportes

Alam González, para-tenista mexicano, se sincera y habla sobre los apoyos por parte de la CONADE: “Siempre va a ser insuficiente”

En entrevista con Infobae México, el para-atleta expresó su gratitud por el respaldo recibido en el Centro Paralímpico Mexicano (COPAME)

Guardar

En los últimos años, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) ha sido criticada en el tema de los apoyos económicos hacia los atletas mexicanos. En este contexto, Alam González, para-tenista mexicano y múltiple campeón panamericano, opinó al respecto.

Aunque González reconoció las carencias que enfrentan, expresó su gratitud por el respaldo recibido en el Centro Paralímpico Mexicano (COPAME).

Alam González habla sobre los apoyos y las criticas a la CONADE

En entrevista con Infobae México, Alam González detalló que si reciben becas económicas, aunque los montos no resultan elevados, sí alcanzan para cubrir lo básico. Durante la misma charla, agregó que en el Centro Paralímpico cuentan con hospedaje, alimentación y espacios para entrenar, sin embargo, reconoció que las instalaciones no son de todo óptimas y requieren adaptaciones adicionales para cumplir con las necesidades de los atletas.

“La verdad sería injusto decir que no nos apoyan en nada, si se recibe un apoyo de becas que nos son muy altas, pero no se muere uno de hambre. Las instalaciones no son las mejores, pero pues están cómodas, están adaptadas. Afortunadamente aquí en el Centro Paralímpico se nos entrega hospedaje, alimentación y las instalaciones para entrenar, que tristemente no son totalmente adecuadas, pero son un gran apoyo. Creo que siempre va a ser insuficiente, si este año me dan 2 viajes, yo quisiera 6. Creo que es insuficiente el apoyo, si lo hay. Y creo que si había posibilidad que se destinaran más recursos para acá”, comentó González.

Alam González tuvo que abandonar
Alam González tuvo que abandonar su sueño de ser futbolista profesional tras sufrir un accidente automovilístico que lo dejó sin poder caminar a los 18 años de edad (Instagram | alamgonzalez10)

Asimismo, González señaló que, aunque existe respaldo institucional, siempre será insuficiente para los atletas. Finalmente, el campeón panamericano también subrayó que siempre habría espacio para una mayor inversión en el deporte mexicano.

En entrevista con Infobae México, el para-atleta expresó su gratitud por el respaldo recibido en el Centro Paralímpico Mexicano (COPAME) Crédito: Infobae México

¿Quién es Alam González, para-atleta mexicano y multicampeón panamericano?

Francisco Alam González, para-atleta mexicano con más de 15 años dedicado al tenis de mesa, ha sumado a su carrera tres medallas de bronce en los Juegos Para-Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y una medalla de oro en el Nacional de Para-Tenis de Mesa realizado en Aguascalientes.

Alam es originario de Pachuca, Hidalgo, y aunque en un principio quería ser futbolista profesional, un accidente automovilístico cuando tenía 18 años lo llevó a practicar el tenis de mesa.

Además de impartir conferencias de prensa especializadas en el ámbito deportivo como parte de su labor, González combina su experiencia como psicólogo deportivo con su trayectoria como atleta y su marcada pasión por los deportes.

Como dos ángeles caídos del
Como dos ángeles caídos del cielo, llegaron a la casa de Alam, la presidenta y el vicepresidente de la Asociación de Deportes de Sillas de Ruedas del estado de Hidalgo, ofreciéndole practicar alguna disciplina

Metas de Alam en su carrera profesional

A corto plazo, el objetivo de González consiste en participar y conquistar la medalla de oro en los primeros Juegos Centroamericanos, que tendrán lugar este año en México. Mirando un poco más adelante, su meta a mediano plazo es presentarse en los Juegos Panamericanos de Lima en 2027, donde aspira nuevamente a quedarse con el primer puesto y repetir el éxito dorado.

La mayor ambición de Alam es competir en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Si logra clasificarse, su objetivo será ganar una medalla y así coronar su carrera en la máxima competencia deportiva. En la edición de París 2024, no logró clasificarse, aunque estuvo presente como espectador.

Temas Relacionados

Alam GonzálezCONDADECOPAMECentro Paralímpico MexicanoAtletas mexicanosApoyosPara-atletasmexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

América vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Las Águilas reciben a los regiomontanos en un duelo que puede sacudir la parte alta de la tabla este sábado por la noche

América vs. Tigres: ¿Cuándo y

Jugador histórico de la Liga Mexicana de Beisbol se retira del diamante

Luis Juárez ganó dos títulos de Serie del Rey con los Leones de Yucatán, donde fue parte de uno de los momentos más gloriosos en la historia de los melenudos

Jugador histórico de la Liga

Toluca vs Chivas: cuándo y dónde ver en vivo el encuentro de la jornada 8 de la Liga Mx

Los Diablos buscan alcanzar al Guadalajara en lo más alto de la clasificación general con una victoria frente a su afición

Toluca vs Chivas: cuándo y

Stuttgart vs Celtic: a qué hora y dónde ver al mexicano Julián Araujo en la UEFA Europa League

El conjunto escocés atraviesa por un momento complicado en la competencia internacional y necesita con urgencia los tres puntos

Stuttgart vs Celtic: a qué

Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez: cuándo y dónde ver la unificación del cinturón Superpluma entre mexicanos

Dos peleadores aztecas nuevamente serán protagonistas de una de las peleas más esperadas del año en la búsqueda de nuevos títulos internacionales

Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Hacha” operador

Detuvieron a “El Hacha” operador del CJNG en Tlaxcala con droga y una granada

Evacúan edificio del PJF en CDMX tras falsa amenaza de bomba

Niño de 2 años con quemaduras en 75 % del cuerpo lucha por su vida tras ataque con bomba molotov en Chalco

En territorio de El Chapo Isidro: Marina destruyó laboratorio de más de 2 toneladas de metanfetamina en Durango

El abatimiento de “El Mencho” dejó pérdidas por hasta 2 mil millones: Concanaco Servytur

ENTRETENIMIENTO

María Sorté felicita a su

María Sorté felicita a su hijo, Omar García Harfuch, por su cumpleaños 44 y la nombran “La suegra de México”

“Se me antoja echarme un perico”: video de Carín León resurge tras ser anunciado como vocero de conciertos por la paz en México

Así fue la última vez que Christian Nodal, Cazzu y Rauw Alejandro convivieron como amigos antes de “traicionarse”

María José se incomoda con la prensa: “pregúntenme por mí, no por mis compañeros”

Zona Acapulco 2026: line-up, sede, preventa y todo sobre el festival para Semana Santa

DEPORTES

América vs. Tigres: ¿Cuándo y

América vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Jugador histórico de la Liga Mexicana de Beisbol se retira del diamante

Toluca vs Chivas: cuándo y dónde ver en vivo el encuentro de la jornada 8 de la Liga Mx

Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez: cuándo y dónde ver la unificación del cinturón Superpluma entre mexicanos

Olympia y Persephone se juegan todo por una revancha ante Mercedes Moné