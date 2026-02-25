Alam González, para-tenista mexicano, se sincera y habla sobre los apoyos por parte de la CONADE: “Siempre va a ser insuficiente”

En los últimos años, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) ha sido criticada en el tema de los apoyos económicos hacia los atletas mexicanos. En este contexto, Alam González, para-tenista mexicano y múltiple campeón panamericano, opinó al respecto.

Aunque González reconoció las carencias que enfrentan, expresó su gratitud por el respaldo recibido en el Centro Paralímpico Mexicano (COPAME).

Alam González habla sobre los apoyos y las criticas a la CONADE

En entrevista con Infobae México, Alam González detalló que si reciben becas económicas, aunque los montos no resultan elevados, sí alcanzan para cubrir lo básico. Durante la misma charla, agregó que en el Centro Paralímpico cuentan con hospedaje, alimentación y espacios para entrenar, sin embargo, reconoció que las instalaciones no son de todo óptimas y requieren adaptaciones adicionales para cumplir con las necesidades de los atletas.

“La verdad sería injusto decir que no nos apoyan en nada, si se recibe un apoyo de becas que nos son muy altas, pero no se muere uno de hambre. Las instalaciones no son las mejores, pero pues están cómodas, están adaptadas. Afortunadamente aquí en el Centro Paralímpico se nos entrega hospedaje, alimentación y las instalaciones para entrenar, que tristemente no son totalmente adecuadas, pero son un gran apoyo. Creo que siempre va a ser insuficiente, si este año me dan 2 viajes, yo quisiera 6. Creo que es insuficiente el apoyo, si lo hay. Y creo que si había posibilidad que se destinaran más recursos para acá”, comentó González.

Alam González tuvo que abandonar su sueño de ser futbolista profesional tras sufrir un accidente automovilístico que lo dejó sin poder caminar a los 18 años de edad (Instagram | alamgonzalez10)

Asimismo, González señaló que, aunque existe respaldo institucional, siempre será insuficiente para los atletas. Finalmente, el campeón panamericano también subrayó que siempre habría espacio para una mayor inversión en el deporte mexicano.

En entrevista con Infobae México, el para-atleta expresó su gratitud por el respaldo recibido en el Centro Paralímpico Mexicano (COPAME) Crédito: Infobae México

¿Quién es Alam González, para-atleta mexicano y multicampeón panamericano?

Francisco Alam González, para-atleta mexicano con más de 15 años dedicado al tenis de mesa, ha sumado a su carrera tres medallas de bronce en los Juegos Para-Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y una medalla de oro en el Nacional de Para-Tenis de Mesa realizado en Aguascalientes.

Alam es originario de Pachuca, Hidalgo, y aunque en un principio quería ser futbolista profesional, un accidente automovilístico cuando tenía 18 años lo llevó a practicar el tenis de mesa.

Además de impartir conferencias de prensa especializadas en el ámbito deportivo como parte de su labor, González combina su experiencia como psicólogo deportivo con su trayectoria como atleta y su marcada pasión por los deportes.

Como dos ángeles caídos del cielo, llegaron a la casa de Alam, la presidenta y el vicepresidente de la Asociación de Deportes de Sillas de Ruedas del estado de Hidalgo, ofreciéndole practicar alguna disciplina

Metas de Alam en su carrera profesional

A corto plazo, el objetivo de González consiste en participar y conquistar la medalla de oro en los primeros Juegos Centroamericanos, que tendrán lugar este año en México. Mirando un poco más adelante, su meta a mediano plazo es presentarse en los Juegos Panamericanos de Lima en 2027, donde aspira nuevamente a quedarse con el primer puesto y repetir el éxito dorado.

La mayor ambición de Alam es competir en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Si logra clasificarse, su objetivo será ganar una medalla y así coronar su carrera en la máxima competencia deportiva. En la edición de París 2024, no logró clasificarse, aunque estuvo presente como espectador.