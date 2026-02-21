México Deportes

El mexicano Ramon Urías vuelve a Grandes Ligas tras firmar con los St. Louis Cardinals

Conocido por su guante de oro y versatilidad en el cuadro, el sonorense llega a reforzar la alineación en reconstrucción de los Cardenales

Ramón Urías retorna a la MLB tras ser agente libre, sumando solidez defensiva a los St. Louis Cardinals y levantando expectativas sobre su posible participación en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

El béisbol mexicano celebró hoy con el anuncio del regreso de Ramón Urías a las Grandes Ligas. Tras un invierno lleno de incertidumbre y semanas como agente libre, el sonorense encontró una nueva oportunidad con los St. Louis Cardinals.

El infielder firmó un contrato por un año, devolviéndole estabilidad y colocándolo en un rol estratégico dentro de la organización. Su contratación no sólo representa un nuevo capítulo en su carrera, sino también un movimiento clave para los Cardenales, que atraviesan un proceso de reestructuración tras la salida de Nolan Arenado.

Ramón Urías regresa a las Grandes Ligas al firmar contrato por un año con los St. Louis Cardinals, reforzando el infield del equipo.

En este sentido, Urías llega con experiencia, versatilidad y un historial defensivo que lo convierte en una pieza valiosa para reforzar al equipo y en un referente para los aficionados mexicanos.

Un contrato que significa confianza para Urías

El acuerdo de Urías con St. Louis fue por 2 millones de dólares, con incentivos adicionales y una opción mutua para 2027.

Aunque sus números ofensivos en 2025 fueron discretos, .241 de promedio con 11 cuadrangulares, su WAR de 2.2 fue el segundo mejor de su carrera, lo que demuestra que su aporte va más allá de la ofensiva.

  • Salario base de 1.5 millones.
  • Cláusula de rescisión de 500 mil dólares en 2027.
  • Incentivos por desempeño que podrían elevar su contrato hasta 4 millones.
Con más de 540 partidos en Grandes Ligas, Ramón Urías destaca por su experiencia y versatilidad en varias posiciones del cuadro.

El acuerdo refleja la confianza de los Cardenales en que Urías puede ser un jugador clave en la temporada 2026, aportando tanto en el campo como en el vestuario. Para el pelotero, significa recuperar estabilidad y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer en la Gran Carpa.

Experiencia y defensiva de élite

Urías debutó en MLB con los Orioles de Baltimore en 2020 y vivió su mejor campaña en 2022, cuando ganó el Guante de Oro como tercera base. Su capacidad para cubrir múltiples posiciones en el cuadro lo convierte en un recurso estratégico para el conjunto, que busca mayor flexibilidad en su alineación.

  • Ha jugado más de 540 partidos en Grandes Ligas.
  • Experiencia en tercera y segunda base.
  • Reconocido por su seguridad defensiva y liderazgo en el campo.
El pelotero sonorense fue reconocido con el Guante de Oro en 2022 como tercera base en su etapa con los Orioles de Baltimore.

Aunque no es un bateador de poder, su defensiva y versatilidad son atributos que los Cardenales valoran en un momento de transición. Su llegada aporta solidez a un equipo que necesita combinar juventud con experiencia.

Impacto en México y el Clásico Mundial de Béisbol

La llegada de Urías a St. Louis también genera expectativa en torno a su participación con la Selección Mexicana en el próximo Clásico Mundial de Beisbol. Su disponibilidad dependería de la autorización de los Cardenales, que podrían priorizar su adaptación al equipo.

  • México lo considera pieza clave junto a su hermano Luis Urías.
  • En 2023 se perdió el torneo por temas de seguro.
  • Su presencia sería un refuerzo de peso para el infield tricolor.
La llegada de Urías a St. Louis genera expectativas sobre su participación, junto a su hermano, con la Selección Mexicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

De esta manera, el fichaje de Ramón Urías no sólo impacta a los Cardenales de St. Louis, sino también al béisbol mexicano, que espera verlo brillar tanto en MLB como con la selección nacional.

