México Deportes

Mikel Arriola revela que la multipropiedad en la Liga MX está cerca de desaparecer

La Federación Mexicana de Futbol prevé resolver la multipropiedad en la Liga MX tras un año de avances en la reestructura de franquicias

Guardar
(Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)
(Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

La erradicación de la multipropiedad en la Liga MX avanza y podría resolverse en el corto plazo. Así lo señaló Mikel Arriola, alto comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y presidente de la Liga MX, quien explicó que el proceso registra un avance del 50 por ciento tras la venta de dos franquicias y la negociación de otras dos.

En entrevista con Fox Sports México, el directivo también abordó el momento de la Selección Mexicana y respaldó el trabajo encabezado por Javier Aguirre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá a México como anfitrión.

Venta de franquicias marca el rumbo

(EFE/ Felipe Gutiérrez)
(EFE/ Felipe Gutiérrez)

Arriola detalló que la venta de Querétaro Fútbol Club y Mazatlán FC representa la mitad del camino en la eliminación de la multipropiedad. Con esas operaciones, Grupo Caliente y Grupo Salinas mantienen actualmente la propiedad de Club Tijuana y Club Puebla, respectivamente.

El dirigente añadió que están en proceso las transacciones de Atlas FC, perteneciente a Grupo Orlegi, y Club León, propiedad de Grupo Pachuca.

“Llevamos un año que ha evolucionado, se ha resuelto el 50 por ciento del tema. Ya se vendieron dos equipos y están en proceso de venderse otros dos; yo creo que siguiendo este proceso desde la Federación podríamos estar resolviendo este problema en el corto plazo”, declaró.

Respaldo al proceso rumbo a 2026

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Por otro lado, en el plano deportivo, Arriola expresó confianza en el trabajo de la Selección Mexicana bajo la dirección de Javier Aguirre. Señaló que el grupo ha trabajado de manera conjunta desde inicios de 2025 y destacó la obtención de dos títulos de Concacaf en ese periodo.

“Este es un equipo que viene trabajando conjuntamente desde principios de 2025, donde ganaron dos títulos de Concacaf. Hasta ahí te diría que llega mi comentario en lo futbolístico porque lo que hemos procurado es darles todas las condiciones para que puedan generar el mejor rendimiento y el mejor resultado; están todos los elementos puestos para potenciar el resultado y vamos a aprovechar esta oportunidad histórica que es tener un tercer Mundial en México”, afirmó.

México será anfitrión por tercera vez de una Copa del Mundo en 2026, en una edición compartida con otros países de la región.

Temas Relacionados

Mikel ArriolaMultipropiedadLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Bayer Leverkusen vs Olympiacos: cuándo y dónde ver el juego de vuelta de la UEFA Champions League en México

Las aspirinas cuenta con ventaja de dos goles tras vencer al equipo griego como visitantes

Bayer Leverkusen vs Olympiacos: cuándo

Tirso Ornelas regresa a los Padres de San Diego y peleará por un lugar en el roster

El pelotero mexicano buscará permanecer dentro de la organización y llamar la atención del nuevo manager del equipo, Craig Stammen

Tirso Ornelas regresa a los

Por esta razón Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026

El delantero de Xolos de Tijuana se enfrenta a una decisión médica que comprometería su participación con la Selección Mexicana

Por esta razón Gilberto Mora

Reportan que Gabriel Milito interesa en el River Plate de Argentina tras salida de Marcelo Gallardo

La incertidumbre sobre el próximo técnico del club argentino crece en medio de escenarios cambiantes y favoritos en disputa

Reportan que Gabriel Milito interesa

Copa Mundial de Clavados 2026 se realizará en Jalisco pese a inseguridad, confirma Rommel Pacheco

El director de la CONADE aseguró que World Aquatics mantiene la sede en Zapopan y hasta el momento no se tienen cambios para el evento deportivo

Copa Mundial de Clavados 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ésta es la fortuna de

Ésta es la fortuna de Elon Musk, el empresario más rico del mundo criticó a Sheinbaum por acciones contra el narco

Xóchitl Gálvez reconoce el trabajo de Sheinbaum por captura de El Mencho: “Es momento de unidad entre los mexicanos”

Quién es “El Tuli” del CJNG: lo que revelan los corridos sobre el compadre de “El Mencho”

Salmo 91: la oración de protección que compartían “El Mencho” y “El Mayo” Zambada

Nuevo líder del CJNG: las pistas que dejan los corridos sobre el próximo sucesor de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Habrá libros gratis en la

Habrá libros gratis en la Biblioteca Central de CU: fecha y cómo conseguir uno

Fiesta de la Cerveza 2026 en CDMX: fechas, sede y precios del festival

Adrián Marcelo desata polémica por sus comentarios sobre bloqueos en Jalisco

Vocalista de Porter se lanza contra la cultura de narcocorridos tras ola de violencia en México

La reacción de Ángela Aguilar ante la ola de violencia en Jalisco por la detención de “El Mencho”

DEPORTES

Bayer Leverkusen vs Olympiacos: cuándo

Bayer Leverkusen vs Olympiacos: cuándo y dónde ver el juego de vuelta de la UEFA Champions League en México

Tirso Ornelas regresa a los Padres de San Diego y peleará por un lugar en el roster

Por esta razón Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026

Reportan que Gabriel Milito interesa en el River Plate de Argentina tras salida de Marcelo Gallardo

Copa Mundial de Clavados 2026 se realizará en Jalisco pese a inseguridad, confirma Rommel Pacheco