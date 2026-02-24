Mikel Arriola revela que la multipropiedad en la Liga MX está cerca de desaparecer

(Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

La erradicación de la multipropiedad en la Liga MX avanza y podría resolverse en el corto plazo. Así lo señaló Mikel Arriola, alto comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y presidente de la Liga MX, quien explicó que el proceso registra un avance del 50 por ciento tras la venta de dos franquicias y la negociación de otras dos.

En entrevista con Fox Sports México, el directivo también abordó el momento de la Selección Mexicana y respaldó el trabajo encabezado por Javier Aguirre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá a México como anfitrión.

Venta de franquicias marca el rumbo

(EFE/ Felipe Gutiérrez)

Arriola detalló que la venta de Querétaro Fútbol Club y Mazatlán FC representa la mitad del camino en la eliminación de la multipropiedad. Con esas operaciones, Grupo Caliente y Grupo Salinas mantienen actualmente la propiedad de Club Tijuana y Club Puebla, respectivamente.

El dirigente añadió que están en proceso las transacciones de Atlas FC, perteneciente a Grupo Orlegi, y Club León, propiedad de Grupo Pachuca.

“Llevamos un año que ha evolucionado, se ha resuelto el 50 por ciento del tema. Ya se vendieron dos equipos y están en proceso de venderse otros dos; yo creo que siguiendo este proceso desde la Federación podríamos estar resolviendo este problema en el corto plazo”, declaró.

Respaldo al proceso rumbo a 2026

(REUTERS/Henry Romero)

Por otro lado, en el plano deportivo, Arriola expresó confianza en el trabajo de la Selección Mexicana bajo la dirección de Javier Aguirre. Señaló que el grupo ha trabajado de manera conjunta desde inicios de 2025 y destacó la obtención de dos títulos de Concacaf en ese periodo.

“Este es un equipo que viene trabajando conjuntamente desde principios de 2025, donde ganaron dos títulos de Concacaf. Hasta ahí te diría que llega mi comentario en lo futbolístico porque lo que hemos procurado es darles todas las condiciones para que puedan generar el mejor rendimiento y el mejor resultado; están todos los elementos puestos para potenciar el resultado y vamos a aprovechar esta oportunidad histórica que es tener un tercer Mundial en México”, afirmó.

México será anfitrión por tercera vez de una Copa del Mundo en 2026, en una edición compartida con otros países de la región.