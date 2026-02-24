México Deportes

Así entrenó la Selección Mexicana en Querétaro tras jornada violenta en el país por cárteles mexicanos

Los jugadores del Tri convivieron con aficionados antes de la práctica de este día y accedieron a regalar autógrafos

Así entrenó la Selección Mexicana
Así entrenó la Selección Mexicana en Querétaro tras jornada violenta en el país por cárteles mexicanos ( REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana entrenó a puerta cerrada este lunes 23 de febrero en Querétaro, como preparación para el partido amistoso contra Islandia, bajo medidas reforzadas de seguridad tras una reciente ola de violencia en México por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la agencia EFE, el equipo encabezado por Javier Aguirre mantuvo su actividad prevista. El encuentro seguirá en el Estadio La Corregidora con público, acompañado de un despliegue especial de autoridades federales y estatales, por lo que no se cancelará el partido como se rumoró por las condiciones de seguridad.

Los jugadores abandonaron el hotel de concentración por la entrada principal para encontrarse brevemente con aficionados que aguardaban afuera. Decenas de seguidores, la mayoría niños, aprovecharon para obtener autógrafos y fotografías de figuras como Luis Ángel Malagón, Armando Hormiga González, Roberto Alvarado y el mismo Javier Aguirre.

México vs Islandia se jugará: niegan cancelación del partido en Querétaro

La Selección Mexicana realiza un
La Selección Mexicana realiza un entrenamiento en Querétaro, preparándose para el próximo partido amistoso contra Islandia. (IG/ @miseleccionmx)

El acceso a las prácticas fue restringido, desde el inicio de la concentración del Tri en Querétaro se informó que la práctica de este lunes se realizaría a puerta cerrada, por lo que no contarían con presencia de afición o prensa, será el martes 24 de febrero que se permitirá presencia de prensa.

La delegación mexicana se dirigió después al Centro de Alto Rendimiento Gallos Blancos, a cinco kilómetros del Estadio La Corregidora, donde se disputará el partido ante Islandia. El recinto, con capacidad para 34 mil 130 espectadores, agotó sus entradas, por lo que se espera un estadio lleno pero con seguridad reforzada.

Medidas reforzadas y operativo especial para el partido en el Estadio La Corregidora

La Selección Mexicana lleva
La Selección Mexicana lleva a cabo un entrenamiento de agilidad en Querétaro, preparándose para el próximo partido amistoso contra Islandia. (IG/ @miseleccionmx)

ESPN detalló que el operativo de seguridad para el encuentro del miércoles 25 de febrero involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y coordinación entre los tres niveles de gobierno. Según fuentes reportan que se establecerán seis anillos de seguridad desde las casetas de acceso y vías aledañas hasta el interior del estadio y las colonias cercanas.

Una fuente del Gobierno de Querétaro declaró a ESPN: “No podemos proporcionar las cifras de elementos para no vulnerar la operatividad. Pero sí estarán involucrados los 3 niveles de gobierno... Se tendrán 6 anillos de seguridad...”. Las autoridades subrayaron que buscan un ambiente seguro sin revelar detalles que puedan comprometer el protocolo.

El Gabinete de Seguridad local mantiene comunicación estrecha con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), según confirmó ESPN. Hasta el momento, el plan original sigue vigente, por lo que el partido se celebrará con público.

Contexto de la violencia en México y antecedentes inmediatos del operativo

El reforzamiento de la seguridad responde a incidentes violentos registrados en por lo menos 20 entidades tras la muerte de Oseguera Cervantes en un operativo militar realizado en Jalisco. La reacción incluyó la suspensión de clases y un ambiente generalizado de tensión, con especial impacto en Querétaro.

La Selección Mexicana realizó su
La Selección Mexicana realizó su entrenamiento en el Centro Gallo de Alto Rendimiento en Querétaro, preparándose para el próximo partido amistoso contra Islandia. (IG/ @miseleccionmx)

ESPN recalcó que la situación derivada de la violencia nacional obligó a implementar uno de los dispositivos de seguridad más estrictos contemplados para un evento deportivo en la ciudad.

El partido amistoso entre México e Islandia está programado para el miércoles a las 20:00 horas, con público y protocolos de seguridad fortalecidos, hasta ahora no hay anuncios de cambios en la agenda ni restricciones oficiales al acceso de los aficionados.

Esta es la postura de

