Esta es la postura de Islandia tras jornada violenta en México previo a su juego amistoso en el Estadio Corregidora

La selección de Islandia jugará el partido contra México (IG/ @footballiceland)

La selección de Islandia confirmó su decisión de disputar el partido amistoso ante México, pese a la reciente violencia registrada en el país por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, su abatimiento sucedió días antes del encuentro en Querétaro. En sus redes sociales oficiales, el equipo europeo informó sobre su llegada a México y difundió imágenes de los entrenamientos en el Estadio Corregidora, lo que ratifica su intención de cumplir con el compromiso.

La delegación islandesa arribó el domingo 22 de febrero a Querétaro tras un extenso viaje. En las publicaciones de sus plataformas digitales, Islandia explicó que este partido se juega fuera de la ventana internacional de la FIFA. Por ese motivo, la mayor parte de la plantilla proviene de futbolistas que militan en clubes del país nórdico.

La posición oficial del equipo no refleja inquietud ante los episodios de violencia que se produjeron el domingo anterior, tras la captura de un líder criminal en México. En una actualización reciente, la Selección de Islandia reafirmó que se enfrentará a México de acuerdo a la programación del partido.

Medidas de seguridad ante la violencia en México

Javier Aguirre descartó al primer jugador que no llegará al Mundial 2026 por lesión (REUTERS/Aris Martinez)

El contexto de seguridad en México ha elevado la alerta para el partido. Autoridades del estado de Querétaro y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) han reforzado la seguridad en las instalaciones donde se aloja el Tri para el duelo amistoso, las autoridades confirmaron la realización del juego.

La principal preocupación en torno al partido amistoso es por la cancelación del Querétaro vs Juárez FC, el cual se realizaría el 22 de febrero a las 19:00 hrs, pero por motivos de seguridad no se llevó a cabo.

Organismos de seguridad nacionales y locales mantienen una vigilancia estricta en la ciudad y sus alrededores, con el fin de evitar alteraciones durante el evento.

El futuro del encuentro depende de la evaluación y las resoluciones conjuntas entre las autoridades mexicanas y la Federación Mexicana de Futbol, pero las autoridades confirmaron que no hay cambios en el partido. El monitoreo sobre la situación continúa y no se descartan cambios logísticos en las horas previas al partido.

Islandia confirma su intención de jugar en Querétaro

Un jugador de la Selección de Islandia autografía un balón para un joven aficionado durante una práctica en Querétaro, previo a su encuentro con México en el Estadio Corregidora. (IG/ @footballiceland)

Las publicaciones oficiales de la Selección de Islandia no solo mostraron fotografías de su arribo y entrenamientos, sino que también reiteraron públicamente la voluntad del equipo de disputar el partido en la fecha y sede pactadas, sin cambios en convocatoria ni en itinerario.

La confirmación de la presencia de Islandia refuerza el compromiso del equipo con el fútbol internacional, incluso ante escenarios adversos. Las redes sociales de la selección han sostenido este mensaje a lo largo de la semana, creando expectativa sobre el desarrollo del partido.

Historial de enfrentamientos entre México e Islandia

El compromiso en Querétaro será la sexta edición del duelo entre ambas selecciones nacionales. El balance favorece ampliamente a la Selección Mexicana, que ha conseguido la mayoría de victorias.

Los primeros encuentros, disputados en noviembre de 2003 y marzo de 2010, terminaron sin goles y reflejaron equilibrio entre México e Islandia. Sin embargo, en 2017 , el equipo mexicano se impuso 1-0 con tanto de Alan Pulido en Nevada.

En 2018, México volvió a ganar por 3-0, con dos goles de Miguel Layún y uno de Marco Fabián. El último enfrentamiento, en mayo de 2021, resultó más parejo: Islandia se adelantó tras un autogol de Edson Álvarez, pero dos tantos de Hirving Lozano aseguraron la remontada del conjunto dirigido por Gerardo Martino.