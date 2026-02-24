Adrián Marcelo comparte fotografía con Lionel Messi: así fue su encuentro

(Instagram / @adrianmarcelo10)

El comediante y conductor mexicano Adrián Marcelo compartió este martes una fotografía junto al futbolista argentino Lionel Messi, imagen que difundió a través de su cuenta oficial de Instagram.

En otra publicación, Marcelo mostró un breve video del momento en que intercambió algunas palabras con el delantero del Inter Miami CF, dejando ver parte de su encuentro con el campeón del mundo.

¿Dónde se conocieron?

La imagen fue captada durante la producción del podcast Miro de Atrás, espacio conducido por Nahuel Guzmán, actual portero de Tigres UANL, y Gonzalo Iglesias.

El programa se presenta como un formato de entrevistas y anécdotas con figuras del futbol, la música y el entretenimiento.

Tras la publicación, seguidores y amigos de Adrián Marcelo reaccionaron rápidamente, felicitándolo por la oportunidad de encontrarse con el astro argentino.