Esta es la razón por la que Checo Pérez arrancaría como primer piloto de Cadillac en el inicio de la F1

El mexicano regresó al máximo circuito del automovilismo profesional con años de experiencia y una etapa positiva en Red Bull Racing

Aunque ambos pilotos tienen buenos números, será el tapatío el encargado de liderar para esta etapa. (X / @Cadillac_F1)

El inicio de la Temporada 2026 de la F1 está muy cerca y con ello el ansiado regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez que, junto con el equipo de Cadillac, buscará posicionarse entre los mejores. Sin embargo, el debate sobre si su compañero Valtteri Bottas o el mexicano deben liderar la escudería es una duda que tienen los fanáticos del tapatío.

Tras la interrogante de quién será el piloto principal de Cadillac para este año, hay varios aspectos que los altos mandos deben tomar en cuenta pues ambos cuentan con la experiencia necesaria para tomar el mando, pero parece que todo se inclinó para el azteca.

Pérez marcó el tiempo más rápido hasta ahora con Cadillac. REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Por qué Checo va adelante?

Tanto el finlandés lleva años siendo coequipero en grandes instituciones y parecía que por fin sería el encargado de luchar por el campeonato individual y de constructores, los planes habrían cambiado por un pequeño detalle.

Y es que, Cadillac sabe que tiene a dos corredores con experiencia y hambre de triunfo, pero que el europeo cuenta con una sanción que se remonta hasta el 2024 y que aún está pendiente por cumplir.

Este castigo le fue impuesto durante su participación en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024 y le podría costar una penalización de hasta cinco lugares en la parrilla de salida en durante la fecha de Australia, dejando al mexicano con cierta ventaja.

Pese a que ya pasó una temporada, el finlandés no tuvo oportunidad de cumplir con su castigo. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

¿No confían en Checo-Bottas?

La expectativa por ver a Sergio “Checo” Pérez de regreso en la parrilla de la Fórmula 1 con la nueva escudería Cadillac es máxima; sin embargo, desde el seno del equipo estadounidense han lanzado un mensaje de realismo.

Graeme Lowdon, jefe de la estructura, advirtió a los aficionados que el camino hacia la competitividad será largo y que no deben esperar resultados inmediatos en la temporada 2026.

Tras concluir los test de pretemporada en Bahréin, Lowdon fue contundente al pedir que se moderen las ambiciones para el año del debut. “Les hemos dicho a nuestros fans que no esperen demasiado”, declaró el directivo, subrayando que el objetivo principal en esta fase inicial es establecer una base sólida y ganarse el respeto de las escuderías establecidas.

A pesar de contar con una alineación experimentada conformada por el mexicano Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, el equipo reconoce la enorme brecha tecnológica frente a gigantes con décadas de historia.

El director confía en sus corredores, pero entiende lo complicado que es la competición. (AP Foto/Darko Bandic)

Checo pide tener calma en su regreso

Por su parte, el piloto tapatío compartió la visión de su director tras rodar con el nuevo monoplaza. Aunque se mostró satisfecho con el equilibrio del coche y el kilometraje acumulado, “Checo” admitió que el inicio será “muy duro”.

El mexicano enfatizó que el enfoque actual no es pelear por podios de forma inmediata, sino acelerar el proceso de desarrollo y optimización de todos los departamentos del equipo.

La estrategia de Cadillac es clara: ir “a toda máquina” pero con los pies en la tierra. La prioridad será finalizar carreras y progresar de forma constante a partir del Gran Premio de Australia en Melbourne. Para los seguidores de Pérez, la temporada 2026 se perfila como un ejercicio de resiliencia, donde el éxito no se medirá en trofeos, sino en la velocidad con la que el undécimo equipo de la parrilla logre cerrar la brecha con el resto de la competencia.

