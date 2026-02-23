CMLL suspende función de lucha libre en la Arena Coliseo de Guadalajara tras abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG

CMLL suspendió función de lucha libre en Guadalajara (CMLL / Oswaldo Jaimez - Dojo Media)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha optado por suspender la función programada en la Arena Coliseo de Guadalajara tras el reciente abatimiento de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta determinación se suma a las acciones adoptadas por otras organizaciones deportivas en la región, que han decidido cancelar eventos para proteger al público asistente.

La suspensión afecta la función prevista para el martes 24 de febrero, una fecha que concentraba la expectativa de numerosos seguidores del deporte. Desde el CMLL informaron que la decisión tiene como prioridad garantizar la seguridad tanto de los aficionados como del personal involucrado en la organización.

“Ante los acontecimientos registrados en las últimas horas en nuestro país, y atendiendo puntualmente las recomendaciones de las autoridades de seguridad, hemos tomado la decisión de suspender nuestra función del martes 24 de febrero en la Arena Coliseo de Guadalajara, priorizando en todo momento la protección de la mejor afición del mundo”, indicó el CMLL.

(X@CMLL_OFICIAL)

Otros eventos suspendidos por el abatimiento de “El Mencho”

La Liga MX Femenil, la Liga BBVA y la liga de Expansión también decidieron cancelar encuentros que se iban a disputar el día de ayer.

La Liga MX Femenil anunció a través de sus redes sociales que el partido entre Guadalajara y América de la jornada número 10 del Clausura 2026 que se iba a disputar el domingo 22 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Akron será reprogramado con fecha y hora por confirmar.

Mientras que la Liga MX de Expansión informó que el partido de la jornada 7 del Clausura 2026 entre el Tapatío y Tlaxcala quedó reprogramado para el lunes 23 de febrero.

Por su parte, la Liga MX que el partido entre Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 7del Clausura 2026,fue suspendido por las condiciones de inseguridad que se viven en el país.

Suspenden actividades del Querétaro vs Juárez FC (X/ @LigaBBVAMX)

Liga Mexicana de Softbol también cancela juegos

Por otra parte, estos acontecimientos en Jalisco no solo impactaron al futbol, sino que también alcanzaron a otras disciplinas deportivas.

La Liga Mexicana de Softbol anunció que el segundo partido de la serie entre El Águila de Veracruz y Charros de Jalisco quedó pospuesto. Este encuentro se había agendado originalmente para el domingo 22 de febrero a las 17:00 en el Estadio Panamericano, y en los próximos días se comunicará la nueva fecha y horario.

Según la LMS, la medida se acordó con ambos clubes, priorizando la seguridad de los aficionados y en cumplimiento de las instrucciones del Gobierno de Jalisco, que activó el Código Rojo en la zona.

Cabe recordar que a lo largo del domingo 22 de febrero, se registraron diferentes bloqueos carreteros por grupos delictivos tras la muerte su líder.