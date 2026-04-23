Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: último día para recoger la tarjeta y recibir el pago bimestral

Los beneficiarios deben acudir con identificación oficial y talón de registro para obtener su medio de cobro. (Foto: Cuartoscuro)

Las personas que se registraron en febrero para acceder a la Pensión para Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar tienen hasta el 25 de abril para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, indispensable para recibir los pagos bimestrales. Esta entrega forma parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura de los programas sociales dirigidos a los sectores vulnerables. El proceso inició el 20 de abril y representa una oportunidad para quienes buscan asegurar su apoyo económico en los próximos meses.

El monto que reciben las personas adultas mayores en 2026 asciende a 6 mil 400 pesos cada dos meses. Este beneficio está garantizado como un derecho constitucional para quienes tienen 65 años o más, lo que fortalece la protección social de este sector. En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de entre 60 y 64 años. Al cumplir 65, las beneficiarias pasan automáticamente al programa de Adultos Mayores, asegurando la continuidad del respaldo financiero.

La entrega de tarjetas es indispensable para recibir los pagos bimestrales de la Pensión para Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

El proceso para recibir la tarjeta

Durante esta semana, los nuevos derechohabientes recibirán un mensaje SMS al número de teléfono proporcionado durante el registro. En ese aviso se detallará el lugar, la fecha y la hora para recoger la tarjeta bancaria. La entrega se realiza únicamente a quienes acudan con una identificación oficial en original y copia, además del talón del registro. La tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio para recibir el depósito de ambos programas, por lo que su recolección resulta obligatoria para acceder a los recursos.

El Gobierno de México mantiene la incorporación de nuevos beneficiarios a estos programas, considerados entre los más relevantes del país por el volumen de personas atendidas y el impacto presupuestal. La entrega de tarjetas corresponde únicamente a quienes completaron su registro en febrero de 2026. Las autoridades han reiterado que, sin la tarjeta, no es posible realizar el cobro de la pensión, ya que no existen pagos en efectivo ni transferencias a cuentas distintas.

El monto que reciben las personas adultas mayores en 2026 asciende a 6 mil 400 pesos cada dos meses. (Crédito: CUARTOSCURO)

Las personas que requieran información adicional pueden consultar en los módulos del Banco del Bienestar o comunicarse a los teléfonos oficiales. La recomendación es acudir el día y la hora indicados para evitar pérdidas de tiempo y garantizar la atención. El periodo de entrega concluye el 25 de abril y no habrá prórroga para quienes no recojan su tarjeta en la fecha asignada.

Documentos para recoger la tarjeta

Identificación oficial (original y copia)

Talón del registro