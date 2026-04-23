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Beca Rita Cetina 2026: sin estos documentos no recibirás la tarjeta

La entrega de las tarjetas se realizará a quienes presenten la documentación completa en las fechas programadas

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La entrega de las tarjetas se realizará a quienes presenten la documentación completa en las fechas programadas
La entrega de las tarjetas se realizará a quienes presenten la documentación completa en las fechas programadas

El ciclo escolar 2026 inició con la entrega de la Beca Rita Cetina, un apoyo anual de 2 mil 500 pesos dirigido a estudiantes de primaria pública en México. El monto busca cubrir la compra de útiles y uniformes escolares y se otorga a niñas y niños inscritos en escuelas públicas que no perciban otros beneficios federales similares. La entrega de las tarjetas, que permitirán acceder al recurso, está programada para los meses de mayo, junio y julio, con la expectativa de que los fondos estén disponibles en agosto.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) informó que, tras el cierre del registro realizado en el portal oficial, comenzó una fase de validación de datos para confirmar la elegibilidad de los solicitantes. Esta revisión incluye la información de los estudiantes y sus tutores, y solo quienes cumplan con todos los requisitos podrán integrarse al padrón de beneficiarios. De acuerdo con la CNBB, el programa prioriza a familias de sectores vulnerables y excluye a quienes reciben la Beca Benito Juárez, ya que ambos apoyos no son compatibles.

La falta de algún documento impedirá que los padres reciban la tarjeta de la Beca Rita Cetina para sus hijos.
La falta de algún documento impedirá que los padres reciban la tarjeta de la Beca Rita Cetina para sus hijos.

Una vez concluido el proceso de validación, la CNBB inicia la apertura de cuentas en el Banco del Bienestar, donde se depositarán los recursos. Para recibir la tarjeta, es indispensable presentar los documentos oficiales requeridos, entre los que destacan la identificación del tutor, el acta de nacimiento del estudiante, el comprobante de inscripción al ciclo escolar vigente y el comprobante de domicilio actualizado. La falta de cualquiera de estos papeles impedirá la entrega de la tarjeta y, por consiguiente, el acceso al monto de la beca.

La entrega de las tarjetas se realiza en coordinación con cada plantel escolar y se notifica a las familias a través de la página web oficial, redes sociales verificadas y un canal de WhatsApp habilitado por la CNBB. El proceso es gratuito y la comunicación oficial advierte contra gestores externos que ofrezcan trámites a cambio de dinero. Para quienes resulten beneficiarios, el depósito único de 2 mil 500 pesos cubre todo el ciclo escolar, sin posibilidad de recibir un segundo apoyo en el mismo periodo.

Las autoridades escolares solo entregarán la tarjeta a quienes cumplan con la totalidad de los documentos exigidos.
Las autoridades escolares solo entregarán la tarjeta a quienes cumplan con la totalidad de los documentos exigidos.

Estos son los documentos para recoger la tarjeta

Padre, madre o tutor:

  • Identificación Oficial vigente INE (en original y copia)
  • Copia de CURP
  • Copia del acta de nacimiento
  • Copia del comprobante de domicilio (reciente)

Alumno:

  • Copia del CURP
  • Copia del acta de nacimiento

Si falta alguno de los documentos requeridos, las autoridades no entregarán la tarjeta de la Beca Rita Cetina a los padres del alumno. Por otro lado, recomiendan informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar contratiempos y asegurar el acceso al beneficio.

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